PDF Camp von callas software zeigt Automatisierungspotenziale

callas software, ein führender Anbieter automatisierter PDF-Qualitätssicherungs- und Archivierungslösungen, richtet 2020 erneut sein PDF Camp aus. Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung steht der praktische Einsatz der neuen Versionen von pdfToolbox und pdfaPilot. Beide Softwareprodukte beinhalten zahlreiche neue Features, die die Verarbeitung von PDF-Dateien innerhalb komplexer Prozesse automatisieren. Das PDF Camp findet am 30. und 31. März 2020 im Pfefferwerk in Berlin statt. Zielgruppe sind Anwender von Produkten der callas software, aber auch Interessenten mit allgemeinen PDF-Fragen.

Erst vor Kurzem hat callas software pdfToolbox 11 und pdfaPilot 9 veröffentlicht. Beide Versionen bieten zahlreiche neue Möglichkeiten, die Anwender in die Lage versetzen, Workflows zu automatisieren. Die teilweise komplexen Optionen können die Teilnehmer des PDF Camps praxisnah ausprobieren und konkrete Lösungen für ihre jeweiligen Anforderungen erarbeiten. „Das PDF Camp ist die beste Möglichkeit, konkrete PDF-Fragen zu klären und Anwendungsmöglichkeiten unserer Lösungen für Herausforderungen und Fragestellungen in PDF-basierten Prozessen kennenzulernen“, erläutert Dietrich von Seggern, Geschäftsführer der callas software GmbH, und ergänzt: „Welche Herausforderungen thematisiert werden, bestimmt das Plenum zum Veranstaltungsbeginn. Anschließend setzen sich die Teilnehmer in kleine Gruppen zusammen, um entsprechende Lösungsansätze zu erarbeiten. Dabei unterstützen unsere Entwickler, das Produktmanagement und unsere Geschäftsführung.“

Die Teilnahme am PDF Camp kostet 199 EUR (zzgl. Ust.). Kunden mit einem Wartungsvertrag und callas-Partner zahlen 99 EUR (zzgl. Ust). Die Anmeldung ist ab sofort unter folgendem Link möglich: https://en.xing-events.com/XPUADNC.html

Über callas software:

callas software bietet einfache Möglichkeiten, um komplexe Herausforderungen im PDF-Umfeld zu bewältigen. Als Innovator von Verfahren entwickelt und vermarktet callas software PDF-Technologien für das Publishing, Prepress, den Dokumentenaustausch und die Dokumentenarchivierung. callas software unterstützt Mediendienstleister, Agenturen, Verlage und Druckereien darin, ihre Aufgabenstellungen zu lösen, indem es mit pdfToolbox eine Lösung zum Prüfen, Korrigieren und Wiederverwenden von PDF-Dateien für die Produktion von Druckvorlagen und das elektronische Publizieren bereitstellt.

Unternehmen und Behörden aus aller Welt vertrauen pdfaPilot für die zukunftssichere, vollständige PDF/A-konforme Archivierung von PDF- und Office-Dokumenten.

Darüber hinaus ist die callas-Technologie auch als Programmierbibliothek (SDK) für Entwickler erhältlich, die PDFs optimieren, validieren und korrigieren müssen. Software-Anbieter wie Adobe®, Foxit®, Kodak®, Quark®, Xerox® und viele andere haben verstanden, welche Qualität und Flexibilität die callas-Werkzeuge bieten, und sie in ihre eigenen Lösungen integriert.

callas software unterstützt aktiv internationale Standards und beteiligt sich aktiv in DIN, ISO, CIP4, der European Color Initiative (ECI), und der Ghent PDF Workgroup. Darüber hinaus ist callas software Gründungsmitglied der PDF Association und engagiert sich von Anfang an im Vorstand des internationalen Verbandes.

Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Berlin. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.callassoftware.com

