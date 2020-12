Paula und die Pferde – Magisches Pferde-Abenteuer

Elisa Schöns Protagonistin begibt sich in “Paula und die Pferde” mit ihren Pferden auf eine Reise voller Gefahren.

Dieser neue Roman ist der zweite Teil der Abenteuer rund um Paula und Pferde. Seit ein paar Wochen wohnt Paula nun schon mit ihrer Familie auf der Pferdeinsel Seaney. Während der Schulalltag sich meist wie Kaugummi in die Länge zieht, ist ihre Freizeit voller Spaß und Spannung. Sie besucht jeden Tag heimlich ihren Freund Gustav im sagenumwobenen Regenbogental, das von allen nur als Mythos betrachtet wird. Doch dann wird alles ein wenig merkwürdig. Es tauchen immer mehr ungeahnte Rätsel Probleme auf. Paula und Gustav müssen sich mit ihren Pferden auf eine Reise voller Gefahren begeben, um das Regenbogental zu retten.

Der zweite Teil der Reihe “Paula und die Pferde” von Elisa Schön ist so magisch wie auch das erste Band – und der dritte Band ist bereits in Planung. Das Buch kann zwar auch ohne Vorkenntnisse verstanden werden, aber es ist sehr empfehlenswert, die Reihe in der korrekten Reihenfolge zu genießen, um die Charaktere richtig kennen zu lernen und den eigenen Lesespaß zu maximieren. Die Romanreihe richtet sich vor allem an Mädchen, die Pferde und magische Abenteuer lieben, aber kann auch von älteren Lesern genossen werden.

“Paula und die Pferde” von Elisa Schön ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17832-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

