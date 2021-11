Pastoren weltweit bekunden Shincheonji ihre Dankbarkeit

Einen Monat nach dem weltweiten Start der Ausstrahlung der Seminarreihe über die Offenbarung

Seit dem 18. Oktober 2021 veröffentlicht die Shincheonji Kirche Jesu zwei Mal wöchentlich online die Seminare über die Offenbarung. Die weltweit überaus positive Resonanz bei den vielen 10.000en Zuschauern bestätigt mehr und mehr den Erfolg dieser Seminarreihe über die Prophezeiungen und Erfüllungen der Offenbarung. Pastoren, Theologen und Gläubige aus unterschiedlichen Nationen und Konfessionen folgen weiterhin interessiert den Erklärungen darüber, was von der Offenbarung sich bereits erfüllt hat und somit bezeugt werden kann. Die von der Shincheonji Kirche Jesu in 12 verschiedenen Sprachen über YouTube veröffentlichten Seminare sind für jeden frei zugänglich.

Die Theologie und Organisation von Shincheonji wurden durch die ersten Seminare ersichtlich, und führte global zu positiven Reaktionen, sodass nach den zu Beginn zahlreich abgeschlossenen MOUs (Memorial of Understanding = Vereinbarung der Zusammenarbeit) bis dato noch viele weitere MOUs von Gemeinden unterschiedlicher Konfessionen mit der Shincheonji Kirche Jesu abgeschlossen wurden.

Das Seminar über Kapitel 11 der Offenbarung wurde am 15.11.2021 veröffentlicht. In diesem Kapitel geht es um die zwei Zeugen und die siebte Posaune, welche sich von den ersten sechs Posaunen grundlegend unterscheidet.

Um den Krieg zwischen dem Drachen und Gott, bei dem Gott und die zu ihm Gehörenden siegen, geht es in Kapitel 12, welches am 18.11.2021 veröffentlicht wurde.

Das am 22.11.2021 veröffentlichte Seminar über Kapitel 13 beinhaltet das auserwählte Volk, das das Malzeichen vom Tier bekam und abfiel. Die Bedeutung des Malzeichens können Sie in diesem Seminar erfahren.

..

Über diese Links kommen Sie direkt zu den Seminaren über Offenbarung Kapitel 11, 12 und 13:

Links

Offenbarung 11: https://www.youtube.com/watch?v=SVJk6Jh8S9I

Offenbarung 12: https://www.youtube.com/watch?v=MNBzRq9PL3o

Offenbarung 13: https://www.youtube.com/watch?v=RHjiIcWsfeA

Bereits sehr viele Pastoren haben ein MOU mit der Shincheonji Kirche Jesu unterzeichnet und ihre Dankbarkeit zum Ausdruck gebracht. Sie können unter folgendem Link sehen, was sie über die Vereinbarung zur Zusammenarbeit erzählen: https://bit.ly/jbd-greatP2

Shincheonji Kirche Jesu

Kontakt

.

David Misch

Levinstr 57

45356 Essen

+49 15678 443 128

david.misch@shincheonji.eu

https://shincheonji.eu

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.