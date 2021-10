PassSecurium: Der Schweizer Passwortmanager für Ihr Unternehmen

Datenschutz ist für alle, die im Internet und in den digitalen Medien unterwegs sind, oberstes Gebot! Dabei steht das sichere Handling von Passwörtern, sowohl für Privatpersonen als auch für Unternehmen im Fokus.

Nur ein leistungsfähiger Passwortmanager kann das Dilemma eines bisher vernachlässigten Passwort Handlings und der unsicheren Generierung und Aufbewahrung von Passwörtern beheben.

Mit PassSecurium™ bietet die ALPEIN Software SWISS AG einen hochsicheren, benutzerfreundlichen und kostengünstigen Passwortmanager für alle Ansprüche. Durch die verschiedenen PassSecurium™ Pakete werden die Erfordernisse aller Anwender gedeckt, denn zum einen gibt es die Produktlinie „Privatpersonen“ und zum anderen „Unternehmen“.

Jede der beiden Produktreihen glänzt durch Ihre Vorteile und vor allem in der Einfachheit der Anwendung. Sei es also die Free/Standard Version für den Privatkunden oder die Highend Lösung Premium/Corporate für das Unternehmen- hier ist für jeden was dabei.

Bei den Versionen Free und Standard wurde der Fokus speziell auf die Bedürfnisse von Privatkunden gelegt. Was sollte ein Passwortmanager einer Privatperson im besten Fall also bieten? Ganz klar- maximale Sicherheit bei minimaler Komplexität! Durch die Logik im Gebrauch und die einfache Bedienung eignet sich PassSecurium™ bestens für jegliche private Zwecke.

Die Versionen Premium und Corporate wurden eigens für Unternehmen entwickelt. Ziel war es hier, den spezifischen Ansprüchen aus allen Branchen gerecht zu werden und neben den standardisierten Funktionen auch durch individuelle Lösungen zu überzeugen.

Ausgestattet mit Zusatzfunktionen wie z. B. einem User-Management, erleichtern beide Versionen kleineren und mittelgrossen Unternehmen den Alltag. Mit der gruppen- und rollenbasierten Struktur können Unternehmen klar definieren wem Zugriffsrechte erteilt werden. Die Ordnerverwaltung sowie das Passwort Sharing ergänzen hier die Anwendungspalette und vereinfachen nicht nur interne Prozesse, sondern beschleunigen sie auch.

Einen noch höheren Komfort sichert die ALPEIN Software SWISS AG mit der Anbindung an das eigene AD/LDAP (Active Directory/Lightweight Directory Access Protocol) zu. Ganz bequem steuert jedes Unternehmen das Benutzermanagement somit „von zu Hause aus“ und profitiert auch hier von einer Zeitersparnis. Die Realisierung der „MS Azure“-Integration ist seitens der ALPEIN Software bereits erfolgt und bietet für grosse Unternehmen weitere interessante Vorteile. Mit dieser Funktionalität lassen sich Mitarbeitende in einem Microsoft Azure Account verwalten, d.h. PassSecurium™ ist einfach in diese Infrastruktur zu integrieren und der Zugang kann zentral und bequem über Azure AD gesteuert werden.

Für Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitern ist der Einsatz von PassSecurium™ auf dem eigenen Server ebenfalls möglich – sozusagen „on premises“. Eine Backup Lösung ermöglicht die Speicherung, Verschlüsselung und Sicherung der PassSecurium™-Anwendung direkt beim Kunden. Die ALPEIN Software SWISS AG bindet dabei die Datenbank des Nutzers in deren Instanz ein. Die Speicherung der Userdaten erfolgt dabei nicht in der Cloud, sondern direkt auf den Systemen des Users. Wesentlich ist dabei, dass sowohl Systempflege als auch Updates seitens der ALPEIN Software erfolgen und somit auch die erforderlichen permanenten Serviceleistungen garantiert sind.

Unabhängig von den diversen Produktvarianten und über die spezifischen, unternehmensbezogenen Funktionalitäten hinaus, enthält PassSecurium™ die folgenden höchsten Standards bezüglich Qualität und Sicherheit:

-Traditioneller Schweizer Schutz: die Sicherheit der Anwendung unterliegt dem strengen Schweizer Recht und Datenschutz; die Daten werden ebenfalls in der Schweiz gesichert.

-Logischer Aufbau, eine funktionale Oberfläche, intuitive Handhabung und höchste Bedienungsflexibilität der Passwortverwaltung.

-Einfach anzuwendendes Passwort-Management-Tool, einschliesslich Passwort-Generator zur flexiblen Erzeugung ultrasicherer Passwörter.

-Rollenbasierte Zugriffsrechte ergänzt durch eine frei gestaltbare Ordnerstruktur.

-Massgeschneiderte Lösungen je nach Wunsch und Anforderung.

-Plattformübergreifendes Arbeiten im Online- und Offlinemodus, wahlweise von jedem Ort und mit jedem Betriebssystem oder Endgerät.

-Online-Synchronisierung aller Daten automatisiert nach jedem Offline-Betrieb.

-Mehrschichtige 256-Bit AES-Verschlüsselung mit Zugriffsschutz durch 2FA (Zwei-Faktor Authentifizierung) und/oder via VPN-Tunnel. Ergänzung des Schutzes durch den Yubikey möglich.

-Backup Rückstellungsfunktion bis zu 7 Tagen inklusive Wiederherstellung der Passwörter.

-Garantie der ALPEIN Software SWISS AG, dass sich das Produkt technisch und anwendungsbezogen auf dem neuesten Stand befindet und allen künftigen Anforderungen Stand hält.

Privatpersonen haben die Vorzüge des Passwortmanagers längst erkannt und auch für Unternehmen aller Branchen ist PassSecurium™ auf dem internationalen Markt ein gefragtes Produkt, wenn es um sicheres und effizientes Handling von Passwörtern geht. Als ISO 27001 zertifizierter Anbieter bietet die ALPEIN Software über das professionelle Sicherheitsmanagement hinaus, selbstverständlich auch die Realisierung massgeschneiderter Lösungen gemäss Wunsch und Anforderungen der Anwender.

Ein kostenloser Test-Account für die Zeit von 30 Tagen sowie eine Online-Demoversion, in der die einzelnen Funktionen von PassSecurium™ veranschaulicht und erklärt werden, sind jederzeit verfügbar.

Alle Interessenten können gerne die Website https://www.pass-securium.ch/ besuchen oder direkt Kontakt zur ALPEIN Software SWISS AG aufnehmen.

