Partnerschaft Alcatel-Lucent Enterprise mit OVHcloud

Alcatel-Lucent Enterprise hostet Rainbow in deutschen und europäischen Rechenzentren

2. Dezember 2020 – Alcatel-Lucent Enterprise, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Geschäftskommunikation und Zusammenarbeit, arbeitet beim Hosting seiner Kommunikationsplattform Rainbow partnerschaftlich mit OVHcloud zusammen, dem führenden europäischen Cloud-Anbieter.

Als Infrastructure-as-a-Service (IaaS)-Anbieter setzt OVHcloud auf starke Partnerschaften, um maßgeschneiderte, zuverlässige und skalierbare Cloud-Services bereitstellen zu können. Alcatel-Lucent Enterprise kann seinen Kunden das sichere Hosting von Rainbow in den europäischen Rechenzentren von OVHcloud anbieten.

Der cloudbasierte Kommunikationsservice Rainbow von Alcatel-Lucent Enterprise ermöglicht Nutzern die schnelle und nahtlose Zusammenarbeit über Chat, Sprache oder Video und eine unkomplizierte Freigabe oder gemeinsame Nutzung von Bildschirminhalten und Dateien.

Über die Interconnection-Lösung OVHcloud Connect kann die Infrastruktur von OVHcloud jetzt zur Bereitstellung von Rainbow als Communications Platform as a Service (CPaaS)-Lösung genutzt werden. Alcatel-Lucent Enterprise und OVHcloud reagieren damit auf den Wunsch vieler Kunden nach einem DSGVO-konformen Cloud-Service, der auf Servern in Deutschland und Europa sicher gehostet werden kann.

Die Digitalisierung und der gestiegene Bedarf an Mobilität in der Unternehmenskommunikation haben die Nachfrage nach Cloud-Lösungen vorangetrieben, die Sicherheit und Datenschutz nach europäischem Standard liefern. Durch die Zusammenarbeit mit OVHcloud erweitert Alcatel-Lucent Enterprise die DSGVO-Konformität von Rainbow auf die für seinen Einsatz genutzte Infrastruktur.

Rainbow ist Teil von Open Trusted Cloud. Das von OVHcloud ins Leben gerufene Programm richtet sich an Anbieter von SaaS- und PaaS-Lösungen. Ihr gemeinsames Ziel ist es, ein Ökosystem aus vertrauenswürdigen Lösungen zu schaffen, die in der offenen, sicheren Cloud von OVHcloud gehostet werden und die Grundrechte von Unternehmen achten, insbesondere ihr Recht auf Datenschutz. Das Gütesiegel ermöglicht es Kunden, die Teilnehmer von Open Trusted Cloud und deren vertrauenswürdige Lösungen zu identifizieren.

Über Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise liefert individuelle Technologieerlebnisse, mit denen Unternehmen alles miteinander vernetzen können, um im digitalen Zeitalter erfolgreich zu sein.

Die sicheren und nachhaltigen Netzwerk-, Kommunikations- und Cloud-Lösungen werden flexibel implementiert: in der Cloud, vor Ort oder hybrid. Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit und schonen die Umwelt.

Mehr als 100 Jahre Engagement für Innovation und den Erfolg der Kunden haben Alcatel-Lucent Enterprise zu einem führenden Anbieter gemacht, der heute mehr als 830.000 Kunden in 100 Ländern betreut.

Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und hat seinen Hauptsitz in Frankreich. Mit mehr als 2.900 Geschäftspartnern in aller Welt verbindet es globale Reichweite mit lokaler Ausrichtung.

