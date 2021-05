Partner im Kampf gegen Cyberkriminalität

Exclusive Networks wird Vertriebspartner von CybelAngel DACH

München, 12. Mai 2021 – Die Digital-Risk-Management-Plattform CybelAngel und der weltweite Spezial-VAD für digitale Infrastruktur Exclusive Networks haben einen Distributionsvertrag geschlossen. Damit erhalten sämtliche DACH-Kunden von Exclusive Networks ein wichtiges Werkzeug im Kampf gegen Cyberkriminalität und Datenverlust. Mit Hilfe künstlicher Intelligenz findet CybelAngel ungewollt öffentlich gewordene Daten ihrer Kunden.

Innerhalb eines Unternehmensnetzwerks werden sensible Daten in der Regel mit großem Aufwand gut geschützt. Doch Informationen liegen nicht nur in den firmeneigenen Rechenzentren und Servern. Die Systemlandschaft ist komplexer geworden, sodass die Grenzen zwischen intern und extern im Unternehmen immer mehr verschwimmen.

Eines der Risiken besteht darin, dass Daten täglich weltweit über das Internet mit Hilfe verschiedenster Devices verteilt werden. Partner, Dienstleister, Kunden und Mitarbeiter greifen aus ihren Büros – und immer häufiger aus ihrem Homeoffice – auf diese Daten zu. Mit der zunehmenden Digitalisierung der Informationen explodiert somit auch die Angriffsfläche. Fehlerhaft konfigurierte Systeme sowie schwache und ungeschützte Zugangsdaten verursachen Datenlecks und Angriffspunkte für Cyberattacken.

So entdeckte CybelAngel im Darkweb 500.000 französische Patientenakten mit sensiblen personenbezogenen Gesundheitsdaten, welche zum Kauf angeboten wurden. Einerseits können diese Daten von Kriminellen zum Identitätsdiebstahl der Betroffenen missbraucht werden, andererseits setzt sich der Inhaber der Datenbank dem Risiko massiver Strafzahlungen aufgrund einer Verletzung der aktuellen Datenschutzgesetzgebung (GDPR/DSGVO) aus.

Hier setzt die Lösung von CybelAngel an: Sie scannt und überwacht kontinuierlich die Internetbereiche, die das größte Risiko für Unternehmen darstellen: Cloud-Dienste von Drittanbietern, ungeschützte Datenbanken und Geräte, mit denen auf Daten zugegriffen wird. Mithilfe von Augmented Intelligence – einer einzigartigen Kombination aus erprobtem Machine Learning und dem Know-how erstklassiger Cyber-Experten analysiert CybelAngel Milliarden von Datenquellen, Dateien und Bedrohungen in allen Bereichen des Internets, um bei Kunden kritische Datenlecks aufzuspüren.

„Wir haben mit Exclusive Networks einen Top-Partner gefunden, der unsere wegweisenden IT-Sicherheitslösungen über sein umfassendes und hochqualifiziertes Partnernetz einem breiten Kundenkreis in Deutschland, Österreich und der Schweiz zugänglich macht“, betont Stefan Bange, Country Director Germany von CybelAngel. „Unsere Lösung ergänzt außerdem perfekt das bestehende Portfolio des VADs. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit einem erfahrenen Partner wie Exclusive Networks.“

Markus Adä, Geschäftsführer von Exclusive Networks Deutschland und Regional Manager DACH, ist ebenfalls von der neuen Partnerschaft sehr angetan: „Es liegt in der Natur unserer digitalen Infrastrukturen mit Cloud-Diensten und globalem Business, dass Datenlecks quasi unvermeidbar sind. Aber Unternehmen können sich dagegen rüsten, um Schäden zu miniminieren. Unsere Partner können mit der Lösung von CyberAngel dafür ein perfektes Tool anbieten, über das jeder CISO ernsthaft nachdenken sollte.“

CybelAngel reduziert die Risken der Digitalisierung, indem es kritische Datenlecks innerhalb und außerhalb der Firewall erkennt, bevor sie zu folgeschweren Datenunfällen werden. Mithilfe von Augmented Intelligence – einer einzigartigen Kombination aus erprobtem Machine-Learning und dem Knowhow erstklassiger Cyber-Experten – analysiert CybelAngel Milliarden von Datenquellen, tausende von Dateien und hunderte von Bedrohungen in allen Schichten und Bereichen des Internets, um für seine Kunden kritische Datenlecks aufzuspüren. Mehr als 70 der größten internationalen Unternehmen verlassen sich Tag für Tag auf CybelAngel, um Leaks ihrer vertraulichen Daten frühzeitig zu erkennen und damit digitale Risiken zu minimieren. Hauptsitz sind Paris und New York mit Niederlassung in London. Weitere Informationen unter www.cybelangel.com

