Parkplatz 2.0: Mit Ausstattung und Design die eigene Garage individualisieren

Eine Garage ist die meisten Leute zunächst ein funktionales Gebäude. Als trockener und sicherer Stellplatz leistet sie ausgezeichnete Dienste und das ist auch der Grund, warum zahlreiche Grundstücksbesitzer eine Garage anderen Stellplätzen vorziehen. Zwar gelten Garagen in der Regel bloß als Zweckgebäude, aber dennoch ist für viele Grundstückseigentümer die Gestaltung der eigenen Garage ein richtiges Anliegen. Bloße Betonklötze gehören der Vergangenheit an: Der moderne Garagenbau erlaubt zahlreiche Möglichkeiten, die eigene Garage in Design und Ausstattung an persönliche Vorlieben und individuelle Bedürfnisse anzupassen. Im Folgenden soll daher über aktuelle Standards in der Ausstattung und der Gestaltung von Garagen informiert werden.

Zusätzliche Fenster und Türen: praktisch und optisch ansprechend

Ein offener, liebevoll gestalteter Vorgarten mit Blumen und Gartenmöbeln sollte natürlich nicht durch eine ungestalte Garage ergänzt werden. Ein wichtiges Stichwort ist bei der modernen Garagengestaltung die Harmonie: Im Gesamtausdruck des Grundstücks soll sich die Garage entweder nicht bemerkbar machen oder wenn, dann nur im Positiven. Vor allem die Option zusätzlicher Ausstattungselemente wie etwa Fenster und gesonderte Zugangstüren helfen dabei, die Garage gemütlich und passend in das Grundstücksambiente einzufügen. Mit Garagenfenstern inklusive Fensterbänken an der Außenseite bietet sich die Möglichkeit, durch einige Topfpflanzen oder Blumenkästen etwas mehr grün ins Bild zu bringen. Neben der passenden Fassadengestaltung ist hier auch der Einsatz von Fenstern und Elementen wichtig, die jeweils den Fenstern und Elementen des Hauptgebäudes auf dem Grundstück entsprechen. Aber nicht nur von außen machen sich zusätzliche Gargenfenster und Extra-Türen gut. Die Ausstattungselemente wirken sich auch positiv auf die Wirkung und die praktischen Funktionen des Innenraums der Garage aus. Durch die Fenster gelangt natürliches Tageslicht ins Innere und außerdem kann die Garage damit ganz leicht gelüftet werden. Denn besonders in der kalten und nassen Jahreszeit gilt das Lüften als zuträglich für das Raumklima in der Garage und damit für die Pflege der darin abgestellten Fahrzeuge. Mit einer gesonderten Zugangstür kann die Garage auch so betreten werden, ohne dass das große und schwere Garagentor geöffnet werden muss. Besonders für Hausbesitzer, die im Moment eine Garage planen, lohnt es sich jetzt schon, Fenster und Türen miteinzuplanen, die zum eigenen Alltag passen. Ist angedacht, dass die Garage zeitweise auch als Werkstatt, Fitnesszimmer oder Hobbyraum verwendet werden soll, dann ist der Einbau von Fenstern und Türen sowieso empfehlenswert.

Die Außenfassade dem Wohnhaus angleichen

Ein hilfreicher Tipp für die Fassadengestaltung einer Garage lautet, die Außenverkleidung der Fassade des Wohnhaues anzupassen. Selbst wenn die Garage keine Anbaugarage ist, also nicht direkt mit der Bausubstanz des Wohnhauses verbunden ist, kann so die Illusion erzeugt werden, dass die beiden Gebäude zusammengehören. Durch diesen Trick wirkt die Garage als zusätzliches Nebengebäude weniger wuchtig und passt sich ausgezeichnet in ein stimmiges Gesamtbild ein. Grundsätzlich kann eine Garage, ähnlich wie ein Wohnhaus, mit Beton, besonderem Putz oder Holzpaneelen verkleidet werden, hier ist lediglich der persönliche Geschmack entscheidend. Selbstverständlich kann dabei auch mit verschiedenen Farben gespielt werden.

Große kreative Freiheit herrscht auch bei der Auswahl des Garagentors. Mit dem klassischen Sektionaltor kann zwar der vorhandene Platz am besten ausgenutzt werden, aber auch hier gibt es zahlreiche individuelle Optionen. Welche anderen Torvarianten bei der Gestaltung einer Garage zur Verfügung stehen, kann auf fertiggarageninfo.de nachgelesen werden. Wer möchte, kann auch ein weißes Garagentor wählen und dann ein ganz eigenes Kunstwerk kreieren. Sehr stimmig wirkt es außerdem, wenn das Garagentor in Farbe und Design an die Haustür angepasst wird. Das hat einen ganz besonders guten Effekt, wenn auch die Wandfarbe von Haus und Garage übereinstimmen.