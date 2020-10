PAREUS Ferienimmobilien in Caorle Italien an der Adria

Rentables Investment – Stabile Rendite – Urlaub!

Dass auch die aktive Erholung ein Grundbedürfnis vieler Menschen ist, dokumentiert der aktuelle Ansturm auf Ferienhäuser und Ferienwwohnungen – Platz und Privatsphäre im Urlaub war noch nie so wichtig wie heute! Pareus realisiert derzeit an der italienischen Adriaküste ein einzigartiges Ferienprojekt, das sowohl den reinen Immobilieninvestor als auch den Urlauber gleichermaßen anspricht. Als Eigentümer einer Pareus-Ferienimmobilie profitiert der Investor gleich dreifach von dem attraktiven Investment-Konzept: Über die garantierte Mietrendite, mit der Abschöpfung des vollen Wertsteigerungspotentials und mit dem eigenen Urlaubsdomizil. Pareus übernimmt dabei als Full-Service-Dienstleister die komplette Abwicklung und Betreuung – vom Bau bis hin zur Vermietung an die Feriengäste.

Endlose Sandstrände vor Augen, Meeresrauschen im Ohr und ein Lächeln auf den Lippen beim Gedanken an das ansteckende, italienische Lebensgefühl. Genießen Sie mit Ihrer eigenen Pareus Ferienimmobilie, direkt an der Adria, die Vorzüge eines emotionalen Immobilien-Investments und erfreuen Sie sich an Ihrer Traumimmobilie an einem attraktiven Standort. Mit uns wird Ihr Wunsch nach einem Haus am Meer Wirklichkeit.

Exklusive Ausstattung und Wohnkomfort

Moderne Ferienimmobilien mit exklusiver Ausstattung sind sehr gefragt. Sowohl Käufer eines Ferienhauses, als auch die Urlauber erwarten viel von ihrem Domizil. So zählen Pool, Terrasse, WLAN und ein großer Garten mittlerweile zu den wichtigsten Kriterien. Unsere Ferienimmobilien sind entsprechend des Bedarfs konzipiert und setzen neue Maßstäbe, sowohl bei Architektur, Ausstattung als auch bei Qualität. Dem Wunsch nach großzügigem Rückzugsort mit viel Komfort werden die Pareus Ferienimmobilien gerecht.

Die Ausstattungshighlights im Überblick:

Hochwertige, voll möblierte Villen und Apartments mit stilvollem Interior Design

Helle Tageslichtbäder mit Walk-in Dusche

Voll klimatisierte Räume

Fußbodenheizung

Highspeed WLAN

Große Balkone

Große Terrassen mit privatem Garten

Eigene BBQ-Station

Eigene Pools mit integriertem Jacuzzi

Großer Pool in der Ferienanlage – ausschließlich für Eigentümer und Mieter

Barrierefreie Zugänge

Überdachte Parkplätze

Mit den neuen modernen Pareus Ferienimmobilien sind nun Villen und Apartments auf dem Markt, die den Ansprüchen und Erwartungen des Marktes an hochwertigen Immobilien an Standorten mit Wertsteigerungspotential gerecht werden. Zusätzlich bietet Pareus darüber hinaus noch einzigartige Service-Leistungen aus einer Hand, die ein Investment entspannt und sicher machen. So machen Investitionen der ganzen Familie Spaß.

Investieren Sie in etwas wirklich Einmaliges! Die modernen Villen und Apartments entstehen auf einem der letzten bebaubaren Grundstücke an der Adriaküste mit direktem Strandzugang. Eine einmalige und sehr exklusive Lage. Pareus Ferienimmobilien überzeugen bereits beim Bau nach höchsten deutschen Qualitätsmaßstäben und führen das hohe Niveau bis hin zur stilvollen Ausstattung der Traumhäuser und Apartments fort.

Weitere Informationen und Unterlagen anfordern unter http://www.ferienimmobilie-italien.de

Ferienimmobilien in begehrter Lage am Meer mit Rendite und Sicherheit!

Firmenkontakt

CVM GmbH Ferienimmobilien

Matthias Chevalier

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

06021 22606

info@ferienimmobilie-italien.de

http://www.ferienimmobilie-italien.de

Pressekontakt

CVM GmbH Ferienimmobilien

Bruni Büttner

Maximilianstraße 11

63739 Aschaffenburg

06021 22600

info@ferienimmobilie-italien.de

http://www.ferienimmobilie-italien.de

