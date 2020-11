Parasoft vereinfacht Testautomatisierung für Embedded Software deutlich

Höhere Produktivität und schnellere Time-to-Market für moderne Entwicklungsabläufe

Monrovia (USA)/Berlin – November 2020 – Parasoft, seit über 30 Jahren weltweit führend bei automatisierten Softwaretests, kündigt die Version 2020.2 von Parasoft C/C++test an, der vereinheitlichten C- und C++-Entwicklungstestlösung für Embedded-Anwendungen. Parasoft C/C++test entdeckt Fehler bereits früh im Entwicklungszyklus und gewährleistet die Einhaltung einer Vielzahl von Standards für funktionale Sicherheit, Schutz und Programmierung.

Die neue Version treibt die Evolution der Software-Testautomatisierung für die Embedded-Industrie weiter voran und unterstützt moderne Entwicklungsabläufe, wodurch CI/CD-Pipelines und DevOps ihre Produktivität beschleunigen können. Parasoft bleibt seinem Engagement zur Unterstützung der Kunden bei der Bereitstellung hochwertiger, sicherheitskritischer embedded Software treu.

Zu den neuen Funktionen in Parasoft C/C++test 2020.2 gehören:

-Die Git-Integration im SCM meldet neue Code-Verletzungen in Sekunden oder Minuten statt Stunden, so dass die Feedback-Schleife für Entwickler drastisch verkürzt wird.

-Durch den Vergleich der Ergebnisse der neuen Code-Analyse mit den SCM-Baselines sparen Entwickler erheblich Zeit, denn sie können sich auf relevante Verletzungen und Code-Änderungen konzentrieren, anstatt zwischen neuen und bereits vorhandenen Verletzungen zu entschlüsseln.

-Die VS-Code-Erweiterung mit Parasoft DTP, der Dashboard-Berichtslösung, ermöglicht den Import von statischen Analyseergebnissen aus Sitzungen, die auf Remote-Servern ausgeführt wurden, innerhalb von Sekunden oder Minuten.

-Die erweiterte Compiler-Unterstützung kommt einem sich ständig ändernden Ökosystem für die Entwicklung von Embedded Tests entgegen und bietet Sicherheit. Details siehe Technische Spezifikationen.

-Neue Produkt-Installationsprogramme in Form von Archivdateien (.zip & tar.gz) automatisieren die Installation und Verwaltung von Updates in Kundenumgebungen.

-In-Datei-Unterdrückungen bieten Entwicklern eine transparente Möglichkeit zum Verwalten von Unterdrückungen, ohne dass sie Änderungen an den Quellcodedateien vornehmen müssen.

“Als führendes Unternehmen bei der Software-Testautomatisierung von sicherheitskritischen embedded Echtzeitanwendungen, strebt unser Team nach einer grundlegenden Änderung der Art, wie Unternehmen ihre Software verifizieren. Parasoft C/C++test entwickelt sich weiterhin in einer Weise, die unsere Branche beeinflusst. Wir freuen uns, dass unsere Beiträge positiven Einfluss auf unsere Kunden haben”, sagt Richard Sherrad, VP of Product Management bei Parasoft.

Parasoft C/C++test ist die vollständig integrierte Softwaretestlösung für sicherheitskritische embedded Industrien. Mit Parasoft C/C++test können Unternehmen sicheren und geschützten Code entwickeln, und profitieren von der Fehlerauffindung im frühen Entwicklungsprozess, von mithilfe der Testautomatisierung automatisch generierten Verifizierungsberichten für die Konformität mit Industriestandards, und von höherer Produktivität durch intelligente Tests.

Die automatisierten Softwaretest-Features von Parasoft C/C++test eignen sich auch für moderne Hochgeschwindigkeits-Agile-DevOps-Umgebungen. Die Lösung lässt sich eng in die eigene C- und C++-IDE, CI/CD-Pipeline und containerisierte Implementierungen integrieren, um Fehler früher zu erkennen und die Einhaltung von Industriestandards automatisch durchzusetzen.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

