Parasoft: Mit KI und ML zur schnelleren Marktreife

Neues Parasoft C/C++test Release für Lösungen für die sicherheitskritische Industrie

Berlin, Mai 2020 – Parasoft, führender Anbieter von automatisierten Softwaretests, kündigt die Version 2020.1 von Parasoft C/C++test an, seiner einheitlichen Lösung für Entwicklungstests zur Sicherheit von embedded C- und C++-Anwendungen. Neue Funktionen fördern die Entwicklung von Softwaretests und Softwaretestautomatisierung für sicherheits- und sicherheitskritische embedded Anwendungen. Damit können embedded Entwickler in allen Märkten, u.a. Automotive, Industrial, Medical, ihre Produktivität steigern und ihre Lösungen schneller zur Marktreife bringen.

In der neuen Version integriert Parasoft künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) in sein Berichts- und Analyse-Dashboard und erweitert damit die Möglichkeiten, sowohl aus historischen Interaktionen mit der Codebasis als auch aus früheren statischen Analyseergebnissen zu lernen, um die Relevanz vorherzusagen und die neuen Ergebnisse zu priorisieren. Als Folge können Entwicklungsteams lästige und zeitraubende Aufgaben (u.a. das Sortieren der Warnungen) eliminieren und ihre Produktivität steigern. Noch mehr Effizienz im modernen Entwicklungs-Workflow erzielen zudem die neue Visual Studio Code-Erweiterung für die statische Analyse und der Coverage Advisor, der mithilfe der erweiterten statischen Code-Analyse Unit-Tests schneller erstellt.

Parasoft untermauert seine technologische Führungsposition:

Das Release C/C++test v2020.1 enthält Funktionen zur Verbesserung aller Aspekte der Software-Qualität, einschließlich:

– Neue Integrationen mit Polarion, codeBeamer und Jira für eine verbesserte Rückverfolgbarkeit von Anforderungen.

– Erweiterte Integrationen mit Docker-Containern für die Entwicklung sicherheitskritischer Systeme.

– CMake-Erweiterungen für statische Analyse und Unit-Tests, um die Einführung automatisierter Softwaretests in den Build-Prozess zu vereinfachen.

“Die steigende Komplexität von Softwaresystemen zwingt Unternehmen zur Modernisierung ihrer Toolchains und Arbeitsabläufe. Sie wechseln zum Git Feature Branch Workflows und wenden Docker-Container und CMake an. Wir beobachten, wie schwere IDEs durch leichtgewichtige Editoren wie Visual Studio Code ersetzt werden, die sich für Projekte mit Millionen von Codezeilen besser eignen. Allerding müssen moderne Workflows die Rückverfolgbarkeit von Anforderungen unterstützen, um die Risikobewertung und Zertifizierungen der funktionalen Sicherheit zu erleichtern”, so Miroslaw Zielinski, Produktmanager bei Parasoft. “Mit Visual Studio Code-Erweiterung, Anforderungsansicht, optimierten Docker-Bereitstellungen und Rückverfolgbarkeitserweiterungen passt unsere neueste Version von Parasoft C/C++test perfekt in diesen Trend.”

Technische Details zur Version Parasoft 2020.1 von C/C++test und darüber, wie Parasofts Lösungen für automatisierte Softwaretests Teams beim Erstellen von embedded Software unterstützen, erläutert der Blog: https://blog.parasoft.com/using-parasoft-c/ctest-with-cmake-for-unit-testing

Mit der erweiterten Abdeckung für aktualisierte Sicherheitsstandards (z.B. die CWE Top 25 2019 und ‘on the cusp’), AUTOSAR C++14 und dem neuen MISRA C 2012 Amendment 2 bietet Parasoft weiterhin führende Unterstützung für die automatisierte Durchsetzung der Kodierungsrichtlinien der Industrie. Damit stellt Parasoft sicher, dass die Tools auch weiterhin die sich ändernden Anforderungen der Branche erfüllen.

Parasoft, seit 1987 führend bei Automated Software Testing, liefert innovative Tools, die zeitaufwändige Tests automatisieren und dem Management die intelligente Analytik für die Konzentration auf das Wesentliche zur Verfügung stellen. Die Technologien von Parasoft verringern den Zeit-, Arbeits- und Kostenaufwand für die Ablieferung sicherer, zuverlässiger und konformer Software durch die Integration von statischer Analyse und Laufzeit-Analyse, Modul-, Funktions-, API-Tests und UI-Tests mit Selenium sowie Service-Virtualisierung. Parasoft unterstützt Software-Unternehmen bei der Entwicklung und dem Deployment von Applikationen auf dem Embedded-, Enterprise- und IoT-Markt. Mit seinen Testwerkzeugen für Entwickler, seinen Report- und Analyse-Werkzeugen für Manager und seinen Dashboard-Lösungen für Führungskräfte gibt Parasoft Organisationen die Möglichkeit, die strategisch wichtigsten Entwicklungs-Initiativen von heute (Agile, Continuous Testing, DevOps und Security) erfolgreich umzusetzen.

