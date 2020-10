Parador Modular One Designboden – Blauer Engel Garantie

Fortschrittlicher Mehrschicht Designboden mit integrierter Trittschalldämmung und lebenslanger Garantie

Parador ist der bekannteste Bodenbelag Hersteller Deutschlands. Mit seinem neuen Designboden Modular One steht er an vorderster Front in der Entwicklung nachhaltiger elastischer Bodenbeläge ohne Weichmacher. Parador Modular One ist ein mittels Klicksystem einfach verlegbarer Bodenbelag, der für seine Nachhaltigkeit mit dem Zertifikat “Blauer Engel” ausgezeichnet wurde und dem Kunden eine lebenslange Garantie für den Einsatz im privaten Wohnzimmer, der Küche oder im Badezimmer gewährt.

Parador Modular One Designboden ist ein leistungsfähiger und fortschrittlicher Mehrschichtboden in authentischen und zeitgemäßen Designs. Als vielseitig einsetzbarer

elastischer Bodenbelag hält Modular One den Anforderungen des Alltags in besonderem Maße stand. Er ist feuchtraumgeeignet, hoch strapazierfähig, wohngesund und pflegeleicht. Neben beeindruckend realistischen Dekoren mit charakterstarker Haptik und Optik, begeistert dieser weichmacherfreie Designboden mit der Thematik nachhaltiges Wohnen. Der Produktionsstandort Made in Germany garantiert kurze Transportwege und hohe Qualität. Parador Modular One wird überwiegend aus natürlichen und nachhaltigen Rohstoffen hergestellt.

Durch seine feuchtraumgeeignete Spezialträgerplatte ist Parador Modular One für den Einsatz in Küchen oder Badezimmern geeignet. Auch die Verlegung auf Fußbodenheizung ist mit diesem Designboden kein Problem. Die Verlegung gestaltet sich vor allem durch das patentierte Klicksystem einfach. Durch die als Gegenzug integrierte Trittschalldämmung aus Kork kann Parador Modular One zur schnellen und günstigen Renovierung direkt auf alten Fliesen oder Dielen verlegt werden. Kleine Unebenheiten sind unproblematisch und müssen nicht vorher aufwendig ausniveliert werden. Die Trittschalldämmung minimiert die Laufgeräusche, sorgt für einen optimale Raumakustik sowie einen Fußwarmen Laufkomfort.

11 Dekore in Landhausdiele und 8 Dekore als Schlossdiele zeigt Parador in der Modular One Designboden Kollektion.

Neben dem beliebten Landhausdielen-Format 1285 x 194 mm bietet Parador mit diesem Designboden auch ein exklusives Schlossdielen-Format 2200 x 235 mm an. Die 4-eitige, also umlaufende Fase der Dielen verstärkt den authentischen Eindruck zusätzlich. Von echtem Holzboden ist Parador Modular One damit kaum noch zu unterscheiden. Der Boden sieht nicht nur aus wie echtes Holz, er fühlt sich auch so an: Die Holzstruktur-Prägung der Oberflächen sorgt für einen verblüffend echten Holzeindruck, den man fühlen kann. Die matte Oberfläche lässt das Dekor noch realistischer wirken.

Ein neue Bodenbelag soll möglichst lange schön aussehen und die Nutzungsanforderungen erfüllen. Mit einer für hohe gewerbliche Nutzung ausgelegten Beanspruchungsklasse 33 und der lebenslangen Garantie bei privater Nutzung, erfüllt Parador Modular One diese Anforderungen in besonderem Maße.

Das Zubehörprogramm hält neben verschieden Akustik-Unterlagen für noch bessere Trittschalldämmung auch ein breit gefächertes Angebot an optisch abgestimmten Sockelleisten für einen harmonischen Look für jedes Dekor bereit. Alternativ geben die Farben Edelstahl, Weiß und Schwarz oder eine grundierte Oberfläche die Möglichkeit für die individuelle Farbgestaltung zur bewussten Akzentuierung.

Parador Modular One Designboden erhält die besondere Kaufempfehlung für einen optisch und haptisch herausragenden sowie nachhaltig produzierten und gesunden Bodenbelag.

