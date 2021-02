Papperlapapp – Wenn der Himmel die Erde küsst – Anregende Reflexionen, Gedichte und Bilder

Ernst Ludwig Becker teilt in “Papperlapapp – Wenn der Himmel die Erde küsst” in Wort und Bild Gedanken, Geschichten und Inspirationen.

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte und tausend Worte können laut dem Autor dieser neuen Sammlung manchmal nicht beschreiben, was ein Gedicht in wenigen Versen sagt. Es sind in den Augen von Ernst Ludwig Becker die Intensität der Worte und das Spiel der Gedanken, welche die Stimmung einfangen und die Welt mit ihren kleinen und großen Dingen beschreiben, welche die Gefühle und das Nachsinnen wecken. So befinden sich in seiner abwechslungsreichen Sammlung Geschichten, Gedichte, Sprüche, Lieder sowohl als auch Bilder – eben immer das passende Medium, um eine bestimmte Idee auszudrücken. Es geht um Momente, in denen der Himmel die Erde küsst. Doch auch von Melancholie und Revolution ist die Rede. Themen wie das Meditieren auf fliegenden Teppichen, biologische Wunder und der Wind, Liebe, Freundschaft und Kinderaugen lassen keine Langeweile aufkommen.

Die Leser gehen in “Papperlapapp – Wenn der Himmel die Erde küsst” mit Ernst Ludwig Becker auf manch sonderliche Gedankenreise und werden dabei viel Spaß haben. Der Autor wurde 1957 geboren und studierte Biologie an der Philipps Universität in Marburg, an der TU Darmstadt und am Juniata College in den USA. Er arbeitete in verschiedenen Berufen und war politisch aktiv. Er engagierte sich in Spanien, Frankreich auf freiwilliger Basis bei ökologischen Projekten. Heutzutage schreibt er Bücher und unterrichtet in Teilzeit an einer Grundschule, wo er Kindern viel beibringt, aber auch vieles von ihnen lernt.

“Papperlapapp – Wenn der Himmel die Erde küsst” von Ernst Ludwig Becker ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19687-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de