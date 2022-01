Pappaufsteller und Masken mit Foto für Hochzeiten sind sehr beliebt

Hochzeitsplaner machen gute Erfahrungen mit lebensgroßen Fotoaufstellern und Fotomasken für Junggesellenabschied, kirchliche Trauung und Hochzeitsfeier

Hochzeiten sind Höhepunkte in der Lebensplanung. Ob nun der 22.02.2022 oder jeder andere Termin: ein Hochzeit will gut vorbereitet sein. Das Brautpaar muss formelle und organisatorische Hürden überwinden und alles muss gut bedacht geplant werden. Es gibt viele Sitten und Bräuche, die in unserer Kultur dazugehören. Brautkleid, Hochzeitsringe und Hochzeitsauto müssen stimmen, der Junggesellenabschied will vorbereitet sein – aber nicht alles plant das Brautpaar dabei selbst.

So gib es eine ganze Reihe von Vorbereitungen, die von Familie oder Freunden ausgerichtet werden. Manchmal macht dies sogar ein offizieller Hochzeitsplaner. Hochzeitsplanung bezieht sich auch auf die Dekoration für alle dazugehörigen Feiern rund um die Hochzeit, also Junggesellenabschied, kirchliche Trauung und Hochzeitsfeier.

Ausgefallene Dekorationen sind dabei im Trend, die Hochzeitsfeiern sind im Laufe der Zeit moderner geworden und nicht mehr nur rein traditionell. Beliebt sind lebensgroße Pappaufsteller mit eigenen Fotos, die die Feier begleiten. Dazu gibt es viele Motivideen.

Pappaufsteller mit originellen Fotomotiven vom Brautpaar können sein:

– Pappaufsteller aus dem Jahr des Kennenlernens oder aus einem besonders schönen Urlaub

– Lebensgroße Fotomotive auf Karton von Kinderbildern

– Fotoaufsteller als Begrüßung in Garderobe und Eingang

– Micro-Aufsteller als bedruckte Menu-Karte auf den Tischen, der Bar oder am Buffett

Auch Fotomasken der Braut oder des Bräutigams sind beliebt – zum Beispiel für die Foto-Ecke und ein lustiges Gruppenfoto – oder Masken mit Bildern aus Kindheit, Schulzeit, Ausbildung und von heute.

Sowohl Pappaufsteller als auch Masken mit vielseitigen Motiven können natürlich auch ein ideales Geschenk für das Brautpaar sein. Es macht auf jeden Fall großen Spaß für die ganze Hochzeitsgesellschaft, wenn als Überraschung ein „historisches“ Foto der Brautleute in Lebensgröße während der Hochzeitsfeier präsentiert wird. Oder eine wilde Foto-Session mit eigenen und fremden Foto-Masken beginnt.

Bei Interesse an den vorgestellten Produkten, finden sich weitere Informationen und Bestellmöglichkeiten unter: https://www.cutoutme.de/hochzeitsplanung/

Kontakt

Cutoutme GmbH

Karin Obertreis

Am Mittelfelde 29

30519 Hannover

Telefon +49 511 9368 9483

karin (at) cutoutme.de

https://www.cutoutme.de/

Die Cutoutme GmbH verwandelt Bilder von Freunden, Familien und Haustieren in personalisierte Pappaufsteller und Masken. Cutoutme hilft bei allen gewerblichen Unternehmungen beispielsweise Verkaufsräume, Ausstellungshallen oder Messestände optisch aufzuwerten. Alle Motive werden individuell vor dem Druck geprüft. Der Zuschnitt wird individuell und ohne feste Stanzform durchgeführt. Nur dadurch entstehen wirklich einzigartige Masken oder Pappaufsteller.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

Deutschland

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de

Pressekontakt:

Redaktionsbüro für Bild & Text

Herr Frank-Michael Preuss

Mendelssohnstrasse 7

30173 Hannover

fon ..: 0511 471637

web ..: https://www.fmpreuss.de

email : info@fmpreuss.de