Panasonic gründet Connect Europe GmbH: Agile Business-Produkte und integrierte Supply-Chain-Lösungen

Panasonic Connect Europe entwickelt innovationstreibende B2B-Produkte und Lösungen für den Einsatz bei Frontline-Prozessen, auf die es in den Unternehmen besonders ankommt – wie beim E-Commerce-Kundenservice oder der Kontrolle der Lieferketten.

Panasonic gibt die Gründung der Panasonic Connect Europe GmbH bekannt. Diese Organisation wird den sich verändernden technologischen Anforderungen europäischer Unternehmen gerecht. Panasonic Connect Europe bietet vielfältige B2B-Technologielösungen sowie erweiterte Dienstleistungskompetenzen, um Kunden bei geschäftskritischen Abläufen und bei der Transformation ihrer Prozesse zu unterstützen.

Die Panasonic Connect Europe GmbH bündelt das hochwertige B2B-Produktportfolio von Panasonic, das von Fertigungsmaschinen und Software bis hin zu outdoorfähigen, ruggedized Mobile-Computing-Lösungen sowie einem umfassenden Broadcast- und Media-Entertainment-Portfolio reicht. Für alle diese Lösungen bietet diese neue, europäische Anlaufstelle ab sofort erweiterte Expertise in den Bereichen Beratung, Systemintegration, Projektmanagement und Anwendungssoftware-Entwicklung für den deutschen und europäischen Markt mit seinen spezifischen Anforderungen. Die Kunden haben damit noch besseren Zugang zu marktführenden Technologielösungen für ihre unterschiedlichen Branchen.

„Panasonic Connect Europe bildet eine neue und agile Organisation, die in der Lage ist, schnell auf die komplexen und sehr spezifischen Anforderungen aus den Bereichen Fertigung, Logistik, Einzelhandel, Unterhaltung, Bildung und öffentlicher Sektor zu reagieren“, sagt Hiroyuki Nishiuma, derzeitiger Geschäftsführer der Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) und zukünftiger Geschäftsführer der neuen Panasonic Connect Europe. „Wir freuen uns darauf, unsere bewährte und geprüfte Produktexpertise mit erweiterten Lösungskompetenzen zu kombinieren, um deutsche und europäische Unternehmen bei der Digitalisierung und Automatisierung zu unterstützen und ihnen so Wettbewerbsvorteile zu verschaffen.“

Panasonic Connect Europe wird von einem eigenen europäischen Service- und Supportzentrum unterstützt. Das neue Unternehmen setzt außerdem auf die Expertise von zwei Spezialisten – für Supply-Chain und Omni-Channel-Commerce-Fulfillment im Handel:

Zetes, ein 100-prozentiges Panasonic-Unternehmen, entwickelt und vermarktet Supply-Chain-Software und -Lösungen, die Agilität, Transparenz und Rückverfolgbarkeit in vernetzten Lieferketten ermöglichen und

Blue Yonder, dessen Übernahmeabsicht Panasonic kürzlich bekannt gegeben hat, dem weltweit führenden Unternehmen für digitale Lieferketten und Omni-Channel-Commerce-Fulfillment.

Ein integraler Bestandteil des neuen Unternehmens wird „Gemba Process Innovation“ sein, die auf dem umfangreichen Geschäfts-, Technologie- und Lösungs-Know-how von Panasonic basiert und einen transformativen Ansatz zur radikalen Überprüfung und Neugestaltung von Unternehmensprozessen darstellt. Dabei werden innovative Technologien eingesetzt, um neue Arbeitsweisen zu schaffen, die die Effizienz steigern und die Kundenzufriedenheit verbessern.

Das Gemba Process Innovation Team setzt auf Fachberatung und Edge Devices, Smart Sensing und Robotik. Es verbessert die Visualisierung des Betriebs durch die smarte Nutzung digitalisierter Daten, liefert betriebliche Verbesserungen und Prozessautomatisierung und ermöglicht so die Gesamtoptimierung der Lieferketten.

Über Panasonic

Die Panasonic Corporation gehört zu den weltweit führenden Unternehmen in der Entwicklung innovativer Technologien und Lösungen für eine Vielzahl von Anwendungen in den Bereichen Consumer Electronics, Housing, Automotive und B2B. Das Unternehmen, das 2018 sein hundertjähriges Firmenbestehen feierte, unterhält 528 Tochtergesellschaften sowie 72 Beteiligungsunternehmen weltweit und erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr (Ende 31. März 2020) einen konsolidierten Netto-Umsatz von 61,9 Milliarden EUR. Panasonic hat den Anspruch, durch partnerschaftliche Innovationen Mehrwerte für den Alltag und die Umwelt der Kunden zu schaffen.

Weitere Informationen zu Panasonic finden Sie unter: http://www.panasonic.com/global

Über Panasonic Connect Europe

Die Panasonic Connect Europe GmbH wird in der zweiten Hälfte des Panasonic Geschäftsjahres 2021 mit mehr als 400 Mitarbeitern starten und sich auf das bestehende Produktgeschäft und die Bereitstellung korrespondierender, innovativer Lösungen für den deutschen und europäischen Markt konzentrieren. Dieser Panasonic Geschäftsbereich wird mit seiner großen B2B-Lösungsinitiative auf Basis von „Gemba Process Innovation“ an der Spitze des europäischen B2B-Geschäfts von Panasonic stehen.

Panasonic Connect Europe hat seinen Hauptsitz in Wiesbaden und besteht aus folgenden Geschäftsbereichen:

– Mobile Solutions Business Division, die mit ihrer Palette an extrem robusten TOUGHBOOK Notebooks, Business-Tablets und Handhelds mobilen Mitarbeitern ermöglicht, in jeder Situation zu arbeiten und ihre Produktivität zu steigern.

– Media Entertainment mit Visual System Solutions mit einer Reihe von sehr hellen und besonders zuverlässigen Projektoren sowie hochwertigen Displays.

– Broadcast & ProAV, der intelligente Live-Produktionslösungen aus einem End-to-End-Portfolio anbietet, das aus PTZ- und Systemkameras, Camcordern, der Kairos IT/IP-Plattform, Switches und Robotiklösungen besteht, die bei der Aufzeichnung von Live-Events, Sportproduktionen, Fernsehen und xR-Studios weit verbreitet sind.

– Business and Industry Solutions liefert maßgeschneiderte Technologielösungen mit Fokus auf Einzelhandel, Logistik und Fertigung. Diese wurden entwickelt, um die betriebliche Effizienz zu steigern und das Kundenerlebnis zu verbessern, damit Unternehmen jeden Tag ihr Bestes geben können.

– Panasonic Factory Solutions Europe vertreibt eine breite Palette an Smart Factory-Systemen, darunter Lösungen für die Elektronikfertigung, Roboter- und Schweißsysteme sowie Software-Engineering.

