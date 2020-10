Panasonic Business auf der INTERGEO Digital

Welchen Beitrag leisten Geodäsie und Geoinformation im Klimaschutz, in der Digitalisierung der Bauwirtschaft und für die Zukunftsfähigkeit unserer Städte? Welche Entwicklungen gibt es beim digitalen Planen und Bauen mit Building Information Modeling (BIM)? Das sind zentrale Fragen der INTERGEO Digital vom 13. bis 15. Oktober 2020.

Panasonic Business präsentiert in der Expo Area Lösungen für Vermessung, BIM sowie für die Steuerung und Wartung von Maschinen und Anlagen mit leistungsfähiger Hardware für IT-widrige Arbeitsumgebungen bei Staub, Wind und Kälte.

Präzise mobile IT-Lösungen auf Basis von robusten, wetterunempfindlichen Panasonic TOUGHBOOK Notebooks, Tablets und 2-in-1 Hybridgeräten sind für die professionelle Nutzung bei herausfordernden Outdoor-Einsätzen konzipiert: für GIS-Anwendungen, Vermessung und Building Information Modeling, Kataster sowie Forst- und Landwirtschaft (u. a. Precision Farming).

Die TOUGHBOOK Modelle der “Full Ruggedized” Schutzklasse sind extrem robust und strapazierfähig: sturzfest mit MIL-STD-810G Zertifizierung sowie resistent gegen das Eindringen von Wasser und Schmutz mit IP-Zertifizierung. Leuchtstarke Outdoor-Displays bieten ideale Sichtbarkeit selbst bei grellem Sonnenlicht und lassen sich mit Handschuhen sowie im Regen bedienen. TOUGHBOOK Geräte kombinieren Langlebigkeit sowie maximale Zuverlässigkeit mit einem fortschrittlichen Gerätemanagement und bieten somit eine hohe Investitions- und Nutzungssicherheit.

Spezialisten in Vermessungswesen und Forst bauen auf Panasonic TOUGHBOOK

Die digitale Vermessung von Gelände und Objekten ist die Voraussetzung für jede Bauplanung. Panasonic bietet dafür ein optional in seine TOUGHBOOK Tablets integrierbares Intel® RealSense™ D410 Modul. So eignet sich etwa das 7″ Tablet TOUGHBOOK M1 mit “Full Ruggedized” Schutz mit Intel® RealSense™ Kamera für präzise 3D Messungen, beispielsweise zur Erfassung von Rissen im Mauerwerk und zum Vermessen von Baugruben.

Zahlreiche Vermessungsexperten wie Leica Geosystems vertreiben ihre Bundle-Lösungen mit dem TOUGHBOOK M1. Als Spezialist im Bereich Vermessung und mobile GIS-Datenerfassung bietet die frox IT Fabrik Komplettlösungen mit dem 10″ großen TOUGHBOOK G1 und Leica GNNS Antennen an.

Auch in der Forstwirtschaft unterstützen TOUGHBOOK Lösungen mit präzisem GPS-Empfang die Arbeitsprozesse. Beispielsweise bei der unternehmerischen Bewirtschaftung der Wälder der Bayerischen Staatsforsten. Die Modelle TOUGHBOOK 20, G1 und M1 sind vom Kuratorium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (KWF) mit dem Prüfzeichen “KWF Test-Außendiensttauglichkeit” zertifiziert.

Präzise Vermessungslösungen von PWA Electronic GmbH

Der zertifizierte Panasonic Service- und Vertriebspartner PWA Electronic GmbH bietet Spezialanfertigungen und Eigenentwicklungen im GIS-Bereich auf Basis von TOUGHBOOK Hardware. Diese ermöglichen Vermessungen im GPS-Submeter und -Zentimeter-Bereich. So rüstet PWA etwa das TOUGHBOOK G1 für differentielles GNSS in allen Genauigkeitsstufen aus: Durch die Integration des modular aufrüstbaren Trimble® 220 Kanal High-End GNSS-Empfängers samt einer kompakten Hochleistungsantenne ist es innerhalb kürzester Zeit messbereit und kann zentimetergenau in Real Time Kinematic (RTK) vermessen. Die Datenkorrektur erfolgt mittels LTE-Verbindung unter Nutzung eines Datendienstes direkt über das robuste Tablet. Zudem gehören Fahrzeugeinbauten sowie Ein-Mann-Vermessungslösungen für Distanzen von bis zu 1.000 Meter in das PWA Lösungsspektrum.

Digitalisierung auf der Baustelle

Ebenfalls auf TOUGHBOOK Basis bietet die Firma MTS Schrode AG ihren “Baugrubenassistenten” für kleinere Bauunternehmen an: eine Lösung für die Erstellung digitaler Baugrubenmodelle, die gleichzeitig auch Aufmaß und Planung für die LKW-Logistik übernimmt. Damit wird direkt auf der Baustelle in Minuten ein digitales Geländemodell für einfache Baugruben erstellt, ohne CAD-Kenntnisse oder einen CAD-Arbeitsplatz. Das Baustellenpersonal digitalisiert die vorhandene Absteckung mittels Löffelspitze oder Roverstab und erstellt nach abschließenden Eingaben die fertige Baugrube mit einem einzigen Mausklick auf dem robusten Tablet. Für kleinere Bauunternehmer entfällt damit die externe Unterstützung eines Ingenieur- oder Vermessungsbüros.

Gesteigerte Effizienz auf Großbaustellen mit 3D-Maschinensteuerung

Auf Großbaustellen tragen TOUGHBOOK IT-Lösungen in Verbindung mit GPS- und Glonass-Satellitensystem zu effizienten Bagger- und Planierarbeiten bei. Via Satelliten-Verbindung und Neigungssensoren lassen sich Bagger und Raupen so präzise steuern, dass der Baggerlöffel bzw. das Schild exakt entlang eines digitalen Geländemodells navigiert wird. Beim Abgleich der jeweilig aktuellen Soll- und Ist-Position liefert das robuste TOUGHBOOK präzise Führungsvorgaben und erspart so baubegleitende Vermessungsarbeiten sowie zeit- und kostenintensive Nachprofilierungen.

Digitalen Messebesuch planen

Tauschen Sie sich bei der INTERGO DIGITAL mit Panasonic und PWA Experten aus. Die interaktive, digitale Konferenz und Ausstellung findet vom 13. bis 15. Oktober 2020 statt. Das Portal ist 24 Stunden an drei Tagen ohne Zeitzoneneinschränkung geöffnet. Im Expo Bereich können Sie einen Gesprächstermin mit den Experten von Panasonic und PWA Electronic vereinbaren. Die digitale INTERGO bietet Echtzeit-Kommunikation ohne sprachliche Barrieren, eine umfassende Registrierung der Besucher mit Abfrage der Interessensbereiche und intelligentes Ausspielen von passenden Angeboten der Aussteller.

