Paessler launcht Industrial IT-Monitoring-Lösung

Paessler erweitert PRTG Network Monitor für das Monitoring von IT und OT

Nürnberg, 06. November 2020 – Paessler präsentiert neue Funktionen seiner Monitoring-Lösung PRTG Network Monitor, mit der Unternehmen einen ganzheitlichen Überblick über die Daten aus ihrer IT- und OT-Infrastruktur erhalten. Damit ist PRTG in der Lage, gängige Kommunikationsstandards innerhalb einer Industrial IT-Umgebung sowie eine breite Palette industrieller IT-Protokolle zu unterstützen.

Mithilfe nativer Sensoren für OPC UA, MQTT und Modbus TCP kann PRTG Daten aus der Fabrik in das Monitoring-Konzept einbringen. Das Ergebnis ist ein ganzheitlicher Ansatz für das Industrial IT-Monitoring, bei dem Daten sowohl aus der Operational Technology (OT) als auch der klassischen IT-Infrastruktur kombiniert werden.

Zu der Erweiterung in PRTG für das Industrial IT-Monitoring zählen:

– Überwachung von Modbus-TCP-Geräten in der Fabrik, ohne dass Protokollkonverter erforderlich sind;

– Unterstützung des häufig verwendeten industriellen Interoperabilitätsstandards OPC UA;

– Monitoring des Zustands von soffico Orchestra;

– Einblicke in die Machine-to-Machine-Kommunikation im IoT sowie im Industrial IT-Bereich durch die Implementierung des MQTT-Messaging-Protokolls (einschließlich der Möglichkeit, MQTT-Broker und MQTT-Statistiken zu monitoren sowie MQTT-basierte Benachrichtigungen zu versenden).

Wachsende Zusammenarbeit zwischen Branche und Partnerökosystem

Paessler hat Allianzen mit wichtigen Akteuren im Bereich Industrial IT geschlossen, um die Brücke zwischen IT und OT zu schlagen. Zu den Partnern zählen INSYS icom, Hersteller von Smart Machinery Gateways, und soffico, Anbieter der Integrationslösung Orchestra. Paessler arbeitet aktiv am Ausbau dieses Ökosystems, um die Möglichkeiten seiner Allround-Monitoring-Lösung PRTG stetig zu erweitern.

Darüber hinaus hat sich Paessler der OPC Foundation angeschlossen, einem Industriekonsortium, das Standards für die offene Konnektivität industrieller Automatisierungsgeräte und -systeme erstellt und verwaltet. Als Teil der Community verfügt Paessler stets über aktuelles Know-how, um die neuesten Industrial IT-Standards zu implementieren und seinen Kunden stets die neuesten Einsichten in OT- und IT-Daten zu ermöglichen.

Neues Team zur Erweiterung des Industrial IT-Angebots

Um das Business im Bereich Industrial IT weiter zu stärken, hat Paessler sein für diese Branche zuständiges Team erweitert. Es konzentriert sich auf technologische Innovationen, Kundensupport und die Partnergewinnung zum Ausbau des Industrial IT-Ökosystems.

Markus Mediger verfügt über Erfahrung in verschiedenen Geschäfts- und Technologiefeldern aus seiner Tätigkeit bei Siemens und Ericsson. Als Produktmanager IoT und Industrie ist er bei Paessler ab sofort für Produktinnovationen im Bereich IoT und Industrial IT verantwortlich.

Marcus Kraus, mit über 20 Jahren Erfahrung als Commercial und Managing Director im Industriesektor, erweitert das strategische Alliance-Partnerschaftsnetzwerk im Bereich der Industrial IT als Manager, Corporate Development & Strategy.

“Mit einer starken Kundenbasis im IT-Monitoring ist es für uns ein logischer nächster Schritt, unsere Fähigkeiten auch auf den Bereich Industrial IT auszudehnen”, sagt Helmut Binder, CEO bei Paessler. “Mit der Einführung der neuen marktorientierten und auf industrielle Umgebungen zugeschnittenen Funktionen in PRTG starten wir unser Vorhaben, unseren Kunden ein umfassenderes Angebot für ihre sich ändernden Monitoring-Anforderungen zu bieten.”

“Paesslers PRTG fungiert als zentrale Einsicht in IT- und OT-Umgebungen. Dies ist ein zunehmend wichtiges Werkzeug für IT-Teams, aber auch für Wirtschaftsingenieure, um den Gesamtstatus von PLCs, IPCs und anderen Controllern in der Fabrikhalle überprüfen können”, sagt Markus Mediger, Produktmanager IoT und Industrie bei Paessler. “Durch die Möglichkeit, Daten aus den gängigsten herstellerübergreifenden Methoden und Protokollen wie OPC UA, MQTT und Modbus TCP direkt in PRTG zu erfassen, kann Paessler die Welten der klassischen IT und der Industrial IT kombinieren. Dies bringt enorme Möglichkeiten für Kunden, die nach einem ganzheitlichen Ansatz für all ihre Technologieinfrastrukturen suchen.”

Wenn Sie mehr über Paesslers Möglichkeiten im Bereich Industrial IT erfahren möchten, besuchen Sie uns vom 24. bis 26. November auf der virtuellen SPS 2020 oder nehmen Sie an unserem Webinar “Keeping an eye on your industrial IT environment with PRTG” am 2. Dezember 2020 um 15.00 Uhr teil.

Über Paessler AG

Im Jahr 1997 revolutionierte Paessler das IT-Monitoring mit der Einführung von PRTG Network Monitor. Heute verlassen sich mehr als 200.000 IT-Administratoren in über 170 Ländern auf PRTG und überwachen mit der Lösung ihre Systeme, Netzwerke und Geräte. PRTG monitort rund um die Uhr die gesamte IT-Infrastruktur und hilft IT-Experten, Probleme zu lösen, bevor Nutzer betroffen sind. Unsere Mission ist es, technische Teams zu befähigen, ihre Infrastruktur zu managen und so maximale Produktivität zu sichern. Dazu bauen wir auf langfristige Partnerschaften und integrative, ganzheitliche Lösungen. Paessler geht über klassische IT-Netzwerke hinaus und entwickelt Lösungen zur Unterstützung digitaler Transformationsstrategien und des Internets der Dinge. Erfahren Sie mehr über Paessler und PRTG unter www.paessler.de

