Paessler erweitert PRTG Hosted Monitor

Monitoring-as-a-Service: neue Funktionen, um globale Marktanforderungen zu erfüllen

Nürnberg, 18. Januar 2022 – Der Monitoring-Experte Paessler erweitert die Möglichkeiten seiner PRTG Hosted Monitor-Lösung. Das Monitoring-as-a-Service (MaaS)-Angebot ist ab sofort mit diversen Lizenzierungsoptionen weltweit verfügbar. Auf diese Weise stellt das Nürnberger Unternehmen sicher, dass alle Anwender die Lösung erhalten, die ihre spezifischen Anforderungen erfüllt.

Der Service PRTG Hosted Monitor basiert auf dem preisgekrönten PRTG Network Monitor von Paessler. Mit den umfassenden Funktionen für das IT-Monitoring sowie der einfachen Integration in Systeme und Netzwerke ermöglichen PRTG-Lösungen IT-Experten ein All-in-one-Monitoring in einem Tool – von klassischen Infrastrukturen, Rechenzentrumsumgebungen und -services bis hin zu IoT-/OT-Geräten.

PRTG Hosted Monitor bietet mehr als 250 vordefinierte Sensoren out of the box und kann jedes Gerät überwachen, dem eine IP-Adresse zugeordnet ist. Die Lösung präsentiert alle gesammelten Daten in einer zentralen Plattform und gibt den Verantwortlichen Einblicke in Echtzeit.

Zu den wichtigsten Vorteilen der Integration von PRTG Hosted Monitor zählen außerdem:

– IT-Monitoring ohne Server-Hardware – Die Lösung basiert auf dem PRTG Network Monitor von Paessler und muss durch Hosting-as-a-Service weder heruntergeladen noch auf dem Server installiert werden. Sie ist on demand verfügbar und wird für die Kunden auf den Cloud Computing Services von Amazon Web Services (AWS) gehostet. Auf diese Weise profitieren Nutzer von Paesslers Kompetenzen im Bereich Support und Wartung.

– Kombinieren von Cloud und IT-Infrastruktur – Monitoring öffentlich erreichbarer Ziele und Integration physischer Netzwerke auf der ganzen Welt mithilfe verteilter Monitoring-Techniken.

– OpEx statt CapEx – Volle Flexibilität bei Zahlungen, Lizenzierungen und Verträgen, sodass die Anwender die Größe ihrer Lizenz ändern und zwischen monatlichen oder jährlichen Zahlungsoptionen wählen können.

Mit dem Start in das Jahr 2022 ist PRTG Hosted Monitor jetzt weltweit in EMEA, APAC und Amerika sowie erstmals über Paesslers Channel-Partner erhältlich.

„Technologieumgebungen stehen unter einem enormen Druck. Externe Faktoren ändern sich nahezu täglich. Die IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen müssen genauso agil sein wie die Mitarbeiter, wenn es um die von ihnen angebotenen Services geht“, sagt Helmut Binder, CEO der Paessler AG. „Paessler PRTG liefert IT-Verantwortlichen alle Informationen, die sie benötigen, um Zuverlässigkeit und Funktion für ihre Infrastruktur und ihr Netzwerk zu gewährleisten. Mit dem PRTG Hosted Monitor erweitert Paessler das PRTG-Angebot um eine gehostete Version und entlastet so Administratoren beim Betrieb ihrer Monitoring-Lösung. Darüber hinaus schafft PRTG Hosted Monitor zusätzliche Flexibilität bei Deployment, Lizenzierung und Finanzierung.“

Über Paessler AG

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Paessler kennt die Herausforderungen von komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen und Netzwerken. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren. Inzwischen setzen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG, um ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen rund um die Uhr zu überwachen.

Erfahren Sie mehr über Paessler und seine Monitoring-Lösungen unter www.paessler.de

