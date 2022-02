Paessler ernennt Joachim Weber zum neuen CTO

NEUER CTO TREIBT BRANCHENÜBERGREIFENDE LEADERSHIP VORAN

Nürnberg – 08. Februar 2022 – Die Paessler AG stellt offiziell Joachim Weber als ihren neuen Chief Technology Officer (CTO) vor. Joachim Weber verfügt über mehr als drei Jahrzehnte Branchenerfahrung und war bisher in verschiedenen leitenden Positionen in der EMEA-Region tätig. Er wird Paessler bei dem weiteren Wachstum und dem Innovationskurs unterstützen.

Als CTO leitet Joachim Weber ab sofort das wachsende Entwicklungsteam von Paessler und überwacht die kontinuierliche Weiterentwicklung des Produktportfolios. Außerdem treibt er die Einführung neuer Features, Funktionen und Angebote für Kunden voran.

Vor seiner Anstellung bei Paessler war Joachim Weber 20 Jahre bei Trend Micro und der EMC Corporation tätig. Dort hatte er diverse Führungspositionen auf globaler und EMEA-Ebene inne, darunter VP of Technical Solutions, Director of Global Services und Global Technical Council Leader. Während seiner Zeit bei Trend Micro war Joachim Weber für alle technischen Bereiche wie Presales, Post Sales, Consulting, Training, technischen Support und Produktmanagement verantwortlich. Bei der EMC Corporation konzentrierte er sich auf Verfahrensweisen für virtuelle Rechenzentren sowie branchen- und marktübergreifend auf globale Services.

Branchenübergreifende Leadership ausbauen

Als globale Marke hat Paessler mit der PRTG-Produktfamilie einen hohen Standard im IT-Monitoring gesetzt. Als CTO will Joachim Weber diesen Führungsanspruch ausbauen und auf weitere Bereiche wie Industrie, Healthcare und IoT ausdehnen. Usability und Kundenvorteile stehen auch zukünftig immer im Mittelpunkt von Paesslers Entwicklung.

„In der Welt der Monitoring-Lösungen hat Paessler die Grenzen des Machbaren stets weiter verschoben und liefert seit über 25 Jahren immer wieder außergewöhnliche Infrastrukturlösungen“, sagt Helmut Binder, CEO von Paessler. „Wir gehen Schritt für Schritt unseren Weg aus der Pandemie und suchen nach neuen Wachstumsmöglichkeiten. Daher freuen wir uns, Joachim im Vorstand begrüßen zu können. Seine Erfahrung spricht für sich, und gemeinsam werden wir weiterhin die wichtige Rolle des Monitorings für die Reduzierung des Ressourcenverbrauchs der Menschheit aufzeigen.“

„Seit fast 25 Jahren steht Paessler als Marke für außergewöhnliche, erstklassige Monitoring-Lösungen und Kundenservice. Ich fühle mich geehrt, jetzt die Möglichkeit zu haben, die Zukunft des Unternehmens mitzugestalten“, sagt Joachim Weber, CTO von Paessler. „Es liegt mir am Herzen, den Erfolg, die Stabilität und die Innovation zu bieten, die Paessler und seine Kunden verdienen. Nachdem ich mich seit Anfang des Jahres in das Unternehmen eingearbeitet habe, bin ich gespannt, was die Zukunft für uns bereithält“, sagt Joachim Weber, CTO von Paessler.

Unternehmen aller Größenordnungen – von KMUs bis hin zu Großunternehmen – müssen eine aktive Rolle bei der Reduzierung ihres ökologischen Fußabdrucks übernehmen. Mit den Lösungen von Paessler können Unternehmen ihre Infrastruktur genau überwachen, Problemen zuvorkommen und sicherstellen, dass sie so effizient wie möglich arbeiten. Mit Joachim Webers Erfahrung in diversen Branchen ist Paessler in der Lage, auch zukünftig allen Unternehmensgrößen fortschrittliche Produkte zu liefern.

Über Paessler AG

Paessler ist davon überzeugt, dass Monitoring eine wichtige Rolle spielt, wenn es darum geht, den Ressourcenverbrauch der Menschheit zu reduzieren. Die Produkte von Paessler helfen Nutzern, ihre IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu optimieren und dadurch ihren Energieverbrauch und ihre Emissionen zu reduzieren – für einen gesünderen Planeten und unser aller Zukunft. Deshalb bietet Paessler Monitoring-Lösungen für Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen an, von kleinen Unternehmen, über den Mittelstand bis hin zu Großkonzernen. Paessler arbeitet mit renommierten Partnern zusammen, um sich gemeinsam den Monitoring-Herausforderungen einer sich immer schneller verändernden Welt zu stellen.

Seit 1997, als PRTG Network Monitor auf den Markt kam, verbindet Paessler sein tiefgreifendes Monitoring-Wissen mit Innovationsgeist. Heute vertrauen mehr als 500.000 Anwender in über 170 Ländern auf PRTG und andere Paessler Lösungen, um ihre komplexen IT-, OT- und IoT-Infrastrukturen zu überwachen. Die Produkte von Paessler befähigen Nutzer, aus Daten umsetzbares Wissen zu erlangen, und helfen ihnen so, ihre Ressourcen zu optimieren.

Erfahren Sie mehr über Paessler – und wie Monitoring Ihnen helfen kann – unter www.paessler.de

