OYO ernennt James Matthews neben Martin HP Söderström zum Non-Executive Director für sein Ferienhausgeschäft

– OYO stärkt die Unternehmensführung mit James Matthews, der gemeinsam mit Martin HP Söderström in den Vorstand des Ferienhausgeschäftes berufen wird

– James Matthews Erfahrung im Finanzbereich und im Aufbau erfolgreicher Hotelmarken wird dazu beitragen, dass OYO seine Führungsposition in der Region ausbauen kann

Zürich/London, 4. Oktober 2021: OYO, das globale Unternehmen für Reisetechnologie, gab heute die Ernennung von James Matthews, CEO und Mitbegründer der Eden Rock Group, als nicht-geschäftsführendes Mitglied des Vorstandes von OYO Vacation Homes B.V., einer Einheit des Unternehmens, die für das Ferienhausgeschäft steht, bekannt. James ist nach Martin HP Söderström, dem Vorsitzenden von DIG Investment, der im Januar den Vorstand von OYO Vacation Homes beitrat, das zweite nicht-geschäftsführende Mitglied des Vorstands.

James kommt zu einer Zeit in den Vorstand, in der Ferienhäuser enorm an Popularität gewonnen haben und das Unternehmen seine Aktivitäten in Europa skaliert. Er bringt ein breites Spektrum an Führungserfahrung und eine nachweisliche Erfolgsbilanz in verschiedenen Branchen mit. James ist CEO der Eden Rock Group und hat die Entwicklung des Unternehmens zu einer mehrfach preisgekrönten Investmentfirma beaufsichtigt. James ist außerdem Anteilseigner des Eden Rock Hotels (St. Barths) und Vorstandsmitglied von Sheffield Business Park und Williams F1.

Derzeit ist OYO Vacation Homes auf dem Vormarsch, da das Unternehmen vor kurzem bekannt gab, dass es eine mehrjährige strategische Allianz mit Microsoft eingegangen ist, um gemeinsam Produkte und Technologien der nächsten Generation im Bereich Reisen und Gastgewerbe zu entwickeln.

Durch die Pandemie sind Ferienhäuser immer mehr zum Mainstream geworden. Das Unternehmen baut über alle OYO-Marken in Europa: Belvilla, DanCenter, Danland, Traum Ferienwohnungen, TUI Ferienhaus aktiv Partnerschaften für weiteres Wachstum auf. Mit Häusern in 35 Ländern weltweit bietet das Unternehmen vollständig verwaltete Privathäuser in begehrten Lagen an und ist bereits ein führender Akteur auf dem europäischen Ferienhausmarkt.

Als Non-Executive Mitglied des Vorstandes wird James seine strategischen und analytischen Fähigkeiten einbringen und eng mit dem Führungsteam von OYO Vacation Homes, dem Gründer und Vorstand von OYO Vacation Homes zusammenarbeiten, um wertvolle Einblicke und Erfahrungen einzubringen und so die Führungsposition von OYO Vacation Homes im Bereich Ferienhäuser in Europa auszubauen.

Ritesh Agarwal, Gründer und Group CEO von OYO Hotels & Homes und Vorsitzender von OYO Vacation Homes B.V., „Er bringt eine langjährige Erfolgsbilanz und einen einzigartigen Einblick in das Geschäft mit, während wir unsere Reise in Europa fortsetzen. OYO ist in der glücklichen Lage, in dieser wichtigen Phase unserer Transformation von seiner Vision und seiner Expertise zu profitieren.“

James kommentierte seine Ernennung wie folgt: „Ich bin begeistert, Teil eines Unternehmens zu sein, das über eine Startbahn mit enormen Möglichkeiten verfügt. Ich freue mich darauf, mit Ritesh, dem Führungsteam und meinen Vorstandskollegen zusammenzuarbeiten, um die Transformation von OYO zu leiten und das Vertrauen der Kunden und ihre anhaltende Vorliebe für kleine und unabhängige Boutique-Häuser und -Hotels zu stärken, während wir die Pandemie überwinden.“

Anders Persson, Sprecher von Martin HP Söderström, kommentierte ebenfalls: „OYO hat während der Pandemie große Widerstandsfähigkeit bewiesen und sein Ferienhausgeschäft in Europa hat die Erholung angeführt. Martin freut sich darauf, eine aktive Rolle bei der Förderung des globalen Wachstums von OYO zu übernehmen und weitere strategische Partnerschaften zu ermöglichen. Mit seiner langjährigen Erfahrung als Investor auf höchstem Niveau ist er sicher, dass er von großem Wert sein kann.“

Über OYO

OYO ist eine globale Plattform, die Entrepreneuren und Kleinunternehmen die Möglichkeit gibt, Hotels und Häuser zu betreiben, indem sie eine umfassende Technologie zur Verfügung stellt, die den Umsatz steigert und die Abläufe vereinfacht; sie bietet Kunden auf der ganzen Welt einfach zu buchende, erschwingliche und vertrauenswürdige Unterkünfte. OYO bietet über 40 integrierte Produkte und Lösungen für Kunden, die Hotels und Wohnungen in 35 Ländern betreiben, in Indien, Europa und Südostasien.

