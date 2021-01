OUT – Eine moderne Komödie

Die Suche nach Liebe und das Beweisen der wahren Liebe werden in Hans Drawes “OUT, Komödie” manchmal ein wenig tödlich.

Out in diesem Stück sind die Akteure, die die Gesellschaft nicht mehr braucht, die aber dennoch von einem neuen Lebenssinn träumen. Doch das Leben lässt sich leider nicht wie auf dem Reißbrett planen. Die Suche nach reiner stetiger Liebe kann in Prostitution enden und der Liebesbeweis mit Hilfe von Medikamenten tödlich verlaufen. Klischees, die bei einer solchen Handlung unerlässlich sind, werden durch ironische Songs konterkariert, um nicht ernst zu nehmen, was ernst zu nehmen wäre. Aber – wie bei Komödien üblich – agiert unter der Folie der Heiterkeit die Ernsthaftigkeit.

Zudem fordert dieses Thema in der teils grotesken Komödie “OUT” von Hans Drawe unterhaltsame Seitenhiebe auf die heutige Sexindustrie geradezu heraus. Der Autor dürfte einigen tredition Lesern bereits durch seine anderen Werke bekannt sein, u.a. “Der englische Pass”, “Die Verführung” und “Ortsbesichtigung”. Er schrieb zudem mehrere Film- und Fernsehdrehbücher, den Roman “Kopfstand” (Hoffmann & Campe) und das Lyrikband “Seelengesichter”. Er schrieb außerdem Hörspiele für verschiedene Sender der ARD und mehrere Theaterstücke, die in Berlin, Ingolstadt, Halle und Düsseldorf aufgeführt wurden.

“OUT, Komdödie” von Hans Drawe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-18518-0 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

