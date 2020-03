Ostertag DeTeWe bündelt Kompetenzen im Rhein-Main-Gebiet

Ein gemeinsamer Standort für noch besseren Kundenservice

Die Ostertag DeTeWe bündelt die Kompetenzen im Rhein-Main-Gebiet. Die drei Standorte der bisherigen Ostertag DeTeWe in Hessen – Frankfurt Bernerstraße, Frankfurt Ferdinand-Porsche-Straße und Siemensstraße in Neu-Isenburg – sind nun im Alphahaus in Offenbach zusammengeführt worden. Am neuen Standort sind 64 Mitarbeiter tätig, darunter 25 zertifizierte Servicetechniker.

“Das Büro befindet sich in zentraler Lage im Stadtteil Offenbach-Kaiserlei, gleich gegenüber von Frankfurt am Main. Von dort aus können wir alle bisherigen und künftigen Kunden im Rhein-Main-Gebiet direkt bedienen und noch besser auf die individuellen Ansprüche eingehen”, so Marcus Hänsel, Sprecher der Geschäftsführung der Ostertag DeTeWe.

Hänsel weiter: “Die Neuorganisation folgt auf die kürzlich abgeschlossene Verschmelzung. Hiermit wollen wir vorhandene Potentiale erschließen, Abläufe und Know-how verknüpfen und das Zusammenwachsen der Teams befördern. Mit nur noch einem Standort können wir die jeweiligen Stärken und Schwerpunkte konzentrieren und so unseren Kunden noch besseren Service bieten – wie gewohnt, flächendeckend und rund um die Uhr.”

Die Adresse des neuen Standortes lautet: Alphahaus, Brüsseler Platz 1, 63067 Offenbach am Main

Über Ostertag DeTeWe:

Die Ostertag DeTeWe ist Marktführer für ITK-Lösungen und Systemintegration in Deutschland. Sie plant, realisiert und betreibt individuelle und strategisch relevante Kommunikationslösungen für Unternehmen.

Neben dem Hauptsitz in Walddorfhäslach bei Stuttgart sind die rund 500 Mitarbeiter an 15 weiteren Standorten in ganz Deutschland tätig – und können so innerhalb kürzester Zeit bei jedem Geschäftspartner durch einen bundesweit flächendeckenden Service “on site” aktiv werden. Kunden der Ostertag DeTeWe erhalten Netzwerke mit dauerhaftem Mehrwert, ganzheitliche Lösungen zur Prozessoptimierung und erstklassigen Service. Schließlich ist Ostertag DeTeWe herstellerunabhängig, bietet als Eigenentwicklung eine Cloud “Made in Germany”, Managed Services, Carrier und Provider Service sowie Unified Communications & Collaboration (UCC).

Im Jahr 2018 haben beide Systemintegratoren (Ostertag Group und DeTeWe Communications) ihre Kompetenzen gebündelt, sind im September 2019 verschmolzen und haben sich so zum besten und innovativsten ITK Anbieter entwickelt. Zu den Kunden gehören Ströer, RTL, Antenne Bayern, die Regio Kliniken (Sana) und das Bayrische Rote Kreuz.

Weitere Informationen unter www.ostertagdetewe.de.

Kontakt

Bettertrust GmbH für Ostertag DeTeWe

Allan Grap

Luisenstr. 40

10117 Berlin

0049 30340601080

a.grap@bettertrust.de

https://www.bettertrust.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.