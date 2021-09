Ortunabhängig Geld verdienen – perfekt für Auswanderer

Ortunabhängiges Business – ideale Einkommensquelle beim auswandern

Immer mehr Menschen wollen auswandern. Für viele von ihnen stellt sich die Frage, wie sie im Ausland ihren Lebensunterhalt bestreiten. Welche Möglichkeiten gibt es, ortsunabhängig Geld zu verdienen? Die Antwort ist: Online Marketing, das ideale Business-Modell für jene, die sich ein ortsunabhängiges Business aufbauen wollen. Wir zeigen auf, warum online Geld verdienen speziell bei Auswanderern beliebt ist.

Warum wollen Menschen aus dem DACH-Raum auswandern?

Die aktuelle Situation im DACH-Raum lässt viele Menschen aus den verschiedensten Gründen in andere Länder auswandern. Sie wollen die Welt bereisen, dabei ortsunabhängig Geld verdienen. Ein anderes Beispiel ist die geringe Rente, mit der sich ein angenehmes Leben in Ländern mit niedrigen Lebenshaltungskosten optimal finanzieren lässt. Manch einer sieht für sich in klimatisch wärmeren Ländern eine bessere Lebensqualität.

Zusätzlich bewegt die starke Regulierung seitens der Behörden im DACH-Raum viele Unternehmer und Selbstständige zu einer Auswanderung. Neben der hohen Bürokratie stößt die hohe Abgabenlast vielen Menschen übel auf. Mit Online-Marketing kann man diesen Beschränkungen aus dem Weg gehen.

Hürden, an denen Auswanderer scheitern

Allzu oft wird die finanzielle Situation in der neuen Heimat unterschätzt, so dass die Auswanderer aus finanzieller Not heraus in die alte Heimat zurückkehren. Eine gut bezahlte Anstellung in Ländern, wie zum Beispiel von Südamerika oder Südostasien, ist nicht leicht zu finden. Im Vergleich zum gewohnten Standard in Mitteleuropa ist das Lohnniveau in diesen Ländern extrem niedrig. Im Handwerkerbereich liegt der Verdienst bei ca. 30 % von dem in Europa, bei gleichzeitig 6 Arbeitstagen pro Woche.

Die Lebenshaltungskosten mögen in anderen Ländern günstig sein. Es ist allerdings nicht zielführend, sich von einem Hamsterrad mit einem schlecht bezahlten Angestelltenverhältnis in der Heimat in ein anderes Hamsterrad mit einer schlecht umgesetzten Geschäftsidee im Ausland zu setzen. Es sollte immer das Ziel sein, die eigene Lebensqualität zu verbessern.

Die Lösung: Aufbau eines ortsunabhängigen Business

Was ist ein ortsunabhängiges Business und was sind seine Vorteile?

Für ein ortsunabhängiges Business brauchen keine großen Summen investiert werden, da hier kein lokales Geschäft oder Büro benötigt wird. Online Geld verdienen geschieht bequem mit einem Laptop, über das Internet. Dies kann von überall auf der Welt passieren.

Der Globetrotter

Der erfolgreiche Globetrotter und Online Marketer, Rudolf Grafe, hat sich so ein ortsunabhängiges Business aufgebaut. Er hat Deutschland vor 12 Jahren Richtung Südamerika verlassen und im Anschluss viele Länder Südamerikas bereist. Mittlerweile lebt er in Argentinien. Und finanziert sich mit Online-Marketing sein Leben.

Das Libertad-System – geniale ortsunabhängige Einkommensmöglichkeiten

Rudolf Grafe hat seine Erfahrung aus über 10 erfolgreichen Jahren im Online-Business in diesen Kurs gesteckt. Er ist sowohl für absolute Anfänger, und auch für bereits etwas Fortgeschrittene hervorragend geeignet. Im Kurs sind zahlreiche unterschiedliche Ideen vorgestellt, aus denen man das für sich am besten passende Modul aussuchen und mit dem Aufbau eines erfolgreichen ortsunabhängigen Unternehmens starten kann. Nachdem die erste Idee richtig umgesetzt ist und hervorragend läuft, fängt man mit der nächsten Einkommensmöglichkeit an, und baut sich so ganz leicht ein erfolgreiches Online-Business auf.

Mit einzelnen Lektionen wird der Anwender Schritt für Schritt durch die einzelnen Anleitungsvideos geführt. Die Videos werden ständig erneuert und auf dem laufenden Stand gehalten. Ein dickes Sahnehäubchen gibt es noch oben drauf. Bei der Umsetzung der einzelnen Module wird der Teilnehmer nicht alleine gelassen wird. Jede Woche finden LIVE-Calls mit Rudolf Grafe statt. Und sollten zwischendurch Fragen auftauchen, steht im Team ein 24 Stunden Support hinter ihm.

Willst du auch sofort erfolgreich durchstarten?

In einem kostenlosen LIVE-Training stellt Rudolf Grafe jeden Sonntag drei seiner genialen Einkommensideen vor. Die im Training vorgestellten Möglichkeiten sind für jeden umsetzbar, unabhängig von Alter, Vorkenntnissen oder Ausbildung. Wenn du ortsunabhängig Geld verdienen möchtest, am Aufbau eines Online-Business interessiert bist und von der jahrelangen Erfahrung von Rudolf Grafe profitieren möchtest, ist dieses Training genau das Richtige für dich.

