ORTHOTECH Stabil Safety: Sicherheitsschuhe mit höchstem Tragekomfort

Arbeitssicherheit gewährleisten, orthopädischen Erkrankungen vorbeugen

Wenn bei der Arbeit Verletzungsgefahr durch Druck, Stöße oder spitze Gegenstände besteht, kommen Sicherheitsschuhe zum Einsatz. Die Auswahl an Sicherheitsschuhen ist groß. Vorsicht ist bei orthopädischen Erkrankungen oder einer Verletzung wie beispielsweise am Sprunggelenk geboten, dann können Schuhe „von der Stange“ Probleme deutlich verstärken. Die Folge: verminderte Leistungsfähigkeit, Schädigung des gesamten Bewegungsapparates und folglich eine eingeschränkte Lebensqualität.

Orthopädische Einlagen oder spezielle Schuhzurichtungen im und am konfektionierten Sicherheitsschuh sind verboten. Hier kommen die Sicherheitsschuhe Stabil-Safety und Safety-Control von ORTHOTECH ins Spiel. Arbeitsschutzbestimmungen, bestmögliche Funktion und Tragekomfort sind bei diesen Schuhen in Einklang gebracht worden. Diese Schuhe schützen nicht nur vor Fußverletzungen, sondern beugen durch die gelenkschonende Fußstellung Verschleiß vor und verhindern durch ihre Passgenauigkeit Schmerzen.

Der ORTHOTECH Stabil-Safety und der Halbschuh Safety-Control stehen als fertige Arbeitssicherheitsschuhe zur Verfügung, Schaft und Sohle können jedoch auch getrennt geliefert werden, um eine individuelle Zurichtung durch den Orthopädie-Schuhtechniker an die Patientenbedürfnisse vorzunehmen.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

-Baumustergeprüft

-Optimale elektrische Leitfähigkeit

-Widerstand gegen Druck- und Stoßeinwirkung

-Atmungsaktiv

-Schutzkappe aus leichtem Aluminium

-Durchtrittsichere Textilbandsohle

Weitere Informationen gibt es unter:

https://orthotech-gmbh.de/unsere-produkte/sicherheitsschuhe/

VON KLEINEN ANFÄNGEN ZUM KOMPLETTEN THERAPEUTISCHEN SCHUHPROGRAMM

Die Orthotech GmbH ist eine Beratungs- und Vertriebsfirma für orthopädischen Bedarf.

Aus kleinen Anfängen heraus entwickelte sich ein Unternehmen, das vom bequemen Freizeitschuh für die Prophylaxe über den funktionellen Therapieschuh bis zum innovativen Orthopädischen Arbeitssicherheitsschuh Safety Control ein komplettes Schuhprogramm bietet.

Ergänzt wird das Sortiment durch unser spezielles Einlagenprogramm.

Die entwickelten Produkte sind das Ergebnis einer optimalen Zusammenarbeit der Orthotech GmbH mit Orthopäden, Sportmedizinern, Biomechanikern und Orthopädieschuhtechnikern. Diesen Kontakten und unserer jahrelangen Erfahrung verdanken wir unsere Kompetenz.

