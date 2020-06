Orientierung Richtung Zukunft: OTH nutzt Krise für technisches Update

Düsseldorf, 17. Juni 2020 - Hersteller können jetzt die Design- und Produktivitätsvorteile von On-Machine-E/A-Modulen für intelligente Maschinen nutzen, die in rauen Anwendungen zum Einsatz kommen. Die neuen Allen-Bradley ArmorBlock-E/A-Module können in einem breiten Temperaturbereich verwendet werden und bieten Schutz bis IP69K in Branchen wie der Automobilproduktion, dem Materialtransport oder der Verpackungs- und Schweißindustrie. Die neuen ArmorBlock-E/A-Module können überall an einer Maschine montiert werden, um kürzere...