Order Confirmation mit SAP – damit die Produktion läuft

Start: 04.11.2021 11:00 Uhr

End: 04.11.2021 11:25 Uhr

Entry: free



Jetzt Ticket sichern

Produktion just in time

Damit Sie Dienstleistungen und Produkte ohne Verzögerungen anbieten können, müssen dafür nötige Materialien rechtzeitig ankommen. Sie können Engpässen vorbeugen, wenn Sie Auftragsbestätigungen schneller bearbeiten und bestätigen oder bei erkannten Verzögerungen andere Lieferanten beauftragen. In diesem Webinar sehen Sie, wie Sie mit Doxis4 Auftragsbestätigungen digitalisieren und automatisiert mit Ihren SAP-Bestellungen abgleichen. Sie erfahren, wie Sie mit der für SAP zertifizierten Lösung Ihre Durchlaufzeiten verkürzen und Bearbeitungskosten reduzieren. Außerdem zeigen wir Ihnen, wie Sie durch die automatisierte Auftragsbestätigung jederzeit den Überblick über alle Bestellungen und deren Status behalten und so Fehlbestellungen und Materialengpässe vermeiden.

Das lernen Sie in diesem Webinar

– Eingehende Auftragsbestätigungen automatisiert verarbeiten, prüfen & buchen

– Termin-, Mengen- & Preisabweichungen sofort erkennen & korrigieren

– Auftragsbestätigungen mit einem Klick mit SAP-Bestellungen vergleichen

– Den Status von vergebenen Aufträgen jederzeit zentral einsehen & nachvollziehen

Referent

Björn Helmholz, ECM Lösungsberater

„In meinen über 15 Jahren bei der SER Group habe ich zahlreiche ECM-Projekte bei Unternehmen begleitet. Heute fasziniert mich vor allem das Zusammenspiel von BPM und Cognitive Services. Wie können Ihre Prozesse intelligenter werden und Sie noch besser unterstützen? Die Antwort darauf gebe ich Ihnen im Webinar. Seien Sie dabei, ich freue mich auf Sie!“

Anmeldung Webinare

Über die SER Group

Die SER Group ist einer der weltweit führenden Software-Anbieter für Enterprise Content Management (ECM). Mehr als fünf Millionen Anwender arbeiten täglich mit der Doxis4 ECM-Plattform der SER Group – on-premises, hybrid oder in der Cloud. Mit ihren einheitlichen ECM, BPM, Collaboration & Cognitive Services gestalten mittelständische Unternehmen, Konzerne, Verwaltungen und Organisationen digitale Lösungen für ihr intelligentes Informations- und Prozessmanagement. Die SER Group blickt auf 35 Jahre Erfahrung zurück und ist weltweit an 22 Standorten mit über 600 Mitarbeiter*innen vertreten.

Kontakt

SERgroup Holding International GmbH

Silvia Kunze-Kirschner

Joseph-Schumpeter-Allee 19

53227 Bonn

04027891443

Silvia.Kunze-Kirschner@ser.de

https://www.sergroup.com