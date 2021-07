ORANGE goes White

Abenberg – Knapp 120 Spieler starteten am 17. Juli 2021 beim ORANGE CUP und erlebten ein entspanntes Turnier und ausgelassene Stimmung.

Ein für den ORANGE CUP eher ungewöhnliches Bild bot der GC Abenberg am Samstag, den 17. Juli, seinen Teilnehmern. Statt dem gewohnten ORANGE dominierte nämlich die Farbe Weiß auf dem Golfplatz und bei der Abendveranstaltung – ganz nach dem Motto „White Party“.

Ab 10.00 Uhr morgens starteten die rund 120 Spieler in das Turnier und durften sich auf einen entspannten Tag, eine ausgelassene Stimmung und ein außergewöhnliches Turnier freuen.

Veranstalterin Sabine Michel (smic! Events & Marketing) ließ es den Spielern an nichts fehlen und kümmerte sich gemeinsam mit ihrem Team liebevoll um die Rundenverpflegung. Kulinarisch unterstützt wurde sie dabei vom Club-Restaurant Da Renato.

Nach dem Turnier wurden die Spieler mit Cocktails und chilligen Beats auf der Club-Terrasse erwartet und zu einem kleinen Wettbewerb animiert. Dabei durften sie ihr Feingefühl unter Beweis stellen, indem sie einen Softball in den Kofferraum eines Land Rover Defenders chippen mussten – das Fahrzeug wurde der Feser Scharf Gruppe zur Verfügung gestellt.

Die Sieger des Tages freuten sich über außergewöhnliche Preise, die Sabine Michel gemeinsam mit Clubmanager Michael Schalt bei der Abendveranstaltung überreichte. In der Sonderwertung Nearest to the Pin gewannen Britta Offtermatt und Christian Prenzel jeweils einen Liegestuhl von Unique Real Estate. Den Longest Drive der Damen gewann Susanne Kohlmann und freute sich über einen hochwertigen Jaguar-Regenschrim, eine Fackel für den Garten sowie einen Babon-Gutschein. Bei den Herren freute sich Dr. Peter Eberhardt Weber ebenfalls über den Schirm und die Fackel sowie über einen Gutschein zum Räderwechsel bei der Feser-Scharf-Gruppe.

Bruttosiegerin Nicole Stiefenhöfer nahm eine Magnum Flasche Veuve Clicquot mit nach Hause.

Das beste Brutto des Tages erspielte Mario Körber und erhielt dafür einen ganz besonderen Gutschein: Sponsor Marc Städtler schickt das Küchenteam seines Restaurants Opatija zu ihm nach Hause und lässt beim Special Home-Cooking ein besonderes Menü zubereiten.

Die 1. Nettosieger Joachim Bucher, Daniel Wechsler und Oliver Mechtold, die 2. Nettosieger Siegfried Schneider, Henry Reinberger und Patrick Schikorr und die 3. Nettosieger Janine Fuhrer, Christian Silberhorn und Robert Pospischil freuten sich über hochwertige Preise wie einen Samsonite-Koffer, einen Golfhouse-Gutschein im Wert von 100 Euro und eine Flasche Moet von Gegenbauer Facility Management.

Abschließend überreichte Thomas Gröne von der Schultheiss Wohnbau AG noch 3 Flaschen ausgewählter Spirituosen an die Spieler mit dem jeweils schlechtesten Netto-Ergebnis des Tages.

Typisch für den ORANGE Cup feierten die Gäste noch mit erfrischenden Cocktails, leckerem Essen und guter Laune im Clubhaus weiter. Ein besonderes Highlight war diesmal das „Fotobett“, das mit zahlreichen Utensilien für viel Spaß und ein tolles Andenken sorgte.

Unterstützer der Turnierserie sind VR Bank, IVT, Feser Scharf, Gegenbauer Holding SE, Golfhouse, Schultheiss Wohnbau, Städtler GmbH & Noris Rollrasen, Unique Real Estate

und der UnternehmerClub ORANGE.

Am 25. September 2021 geht der ORANGE CUP im GC Am Habsberg unter dem Motto

„Black is beautiful“ an den Start. Weitere Infos zur Turnierserie und der Anmeldung finden

Sie unter www.orangecup.de.