Optionsnehmer Getchell Gold Corp. genehmigt frühzeitige Optionszahlung für das Goldprojekt Fondaway Canyon in Nevada an Canagold

Vancouver (Kanada), 11. Dezember 2020. Canagold Resources Ltd. (TSX: CCM, OTC-QB: CRCUF, Frankfurt: CAN) (Canagold oder das Unternehmen – www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/canarc-resource-corp/) freut sich, bekannt zu geben, dass Getchell Gold Corp. (Getchell) das Unternehmen darüber in Kenntnis gesetzt hat, dass die Ausgabeverpflichtungen für das erste Jahr erfüllt worden sind und dass das Board of Directors von Getchell die erste jährliche Zahlung gemäß der definitiven Optionsvereinbarung zwecks Erwerbs sämtlicher Anteile am Goldprojekt Fondaway Canyon in Nevada (Fondaway oder das Konzessionsgebiet) genehmigt hat.

Gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung wird Canagold vor dem ersten Jahrestag am 7. Januar 2021 eine Barzahlung von 100.000 USD sowie Aktien von Getchell im Wert von 200.000 USD erhalten.

Über das Konzessionsgebiet

Fondaway ist ein in einem fortgeschrittenen Explorationsstadium befindliches Goldkonzessionsgebiet in Churchill County (Nevada), das über eine große historische Ressource verfügt. Fondaway umfasst 136 nicht patentierte Erzgang-Claims mit 898 Hektar (2.220 Acres) Grundfläche. Bei Fondaway Canyon wurde 1977 erstmals Gold entdeckt; das Gebiet war in den mehr als 40 Jahren seit der Entdeckung Gegenstand mehrerer Explorationskampagnen, in deren Zuge insgesamt 735 RC- und Kernbohrlöcher niedergebracht wurden. Außerdem fanden in kleinem Maßstab Tagebauarbeiten in einer oxidierten Zone an der Oberfläche statt. Die unterirdische Erschließung war auf Explorationen und Massenprobenahmen entlang einer der wichtigsten Scher-Erzgangzonen mit einer Goldmineralisierung beschränkt.

Getchell hat vor Kurzem ein Bohrprogramm mit sechs Löchern bei Fondaway Canyon abgeschlossen; die Analyseergebnisse stehen aufgrund eines Arbeitsrückstandes im Analyselabor noch aus. Dieser Rückstand ist auf die hohe Anzahl an eingegangenen Proben zurückzuführen, nachdem die Explorationsaktivitäten in Nevada aufgrund des boomenden Goldmarktes zugenommen hatten. Außerdem besteht in Zusammenhang mit COVID-19 ein personeller Engpass im Analyselabor.

Getchell kann gemäß den Bedingungen der Optionsvereinbarung sämtliche Anteile am Konzessionsgebiet erwerben. Dafür muss Getchell bestimmte Barzahlungen und Aktienausgaben an Canagold leisten und Explorationsausgaben auf dem Konzessionsgebiet tätigen (siehe Pressemeldung vom 7. Januar 2020). Nach Ausübung der Option erhält Canagold eine NSR-Lizenzgebührenbeteiligung von zwei Prozent auf das Konzessionsgebiet.

Fondaway ist eines von elf Mineralkonzessionsgebieten, das Canagold mit der Übernahme des Pakets von US-Goldprojekten von American Innovative Minerals (AIM) im Jahr 2017 erworben hat. Es ist überdies eines von vier AIM-Konzessionsgebieten, die in Option an Drittunternehmen vergeben wurden, die das Canagold-Portfolio von Projekten in Nevada, Idaho und Montana erkunden und Anteile daran erwerben möchten. Canagold erhält nach wie vor Interessensbekundungen für die restlichen sieben AIM-Konzessionsgebiete in den USA sowie das Projekt Corral Canyon in Nevada.

Canagold konzentriert sich auf die Schaffung von Aktionärswerten, indem es sein Vorzeigeprojekt, das Goldprojekt New Polaris, vorantreibt und neue Goldkonzessionsgebiete mit spannendem Entdeckungspotential erwirbt.

Qualifizierter Sachverständiger

Garry Biles, P.Eng., President und COO von Canagold Resources Ltd., ist der qualifizierte Sachverständige (Qualified Person), der den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Scott Eldridge

____________________

Scott Eldridge, Chief Executive Officer

CANAGOLD RESOURCES LTD.

Über Canagold – Canagold Resources Ltd. ist ein wachstumsorientiertes Goldexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk darauf gerichtet ist, durch die Entdeckung, Exploration und Erschließung von strategischen Goldlagerstätten in Nordamerika überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre zu schaffen. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf den Ausbau seines Kernprojekts, des Projekts New Polaris, und verfolgt nach wie vor eine hocheffiziente Explorationsstrategie, um neue Konzessionsgebiete mit Potenzial für bezirksweite Goldentdeckungen zu erwerben und zu erkunden. Die Aktien von Canagold werden an der TSX unter dem Kürzel CCM und am OTCQX unter dem Kürzel CRCUF gehandelt.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Scott Eldridge, CEO

Gebührenfreie Rufnummer (Nordamerika): 1-877-684-9700

Tel: (604) 685-9700

Mobil: (604) 722-5381

E-Mail: scott@canarc.net

Website: www.canagoldresources.com

CANAGOLD RESOURCES LTD.

810-625 Howe Street

Vancouver, BC V6C 2T6

Vorsorglicher Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen in dieser Pressemeldung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Informationen, die bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten unterworfen sind. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemeldung beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Erklärungen bezüglich der zukünftigen Leistung von Canagold und der Pläne und Explorationsprogramme des Unternehmens für seine Mineralkonzessionsgebiete, einschließlich des Zeitrahmens für diese Pläne und Programme. In bestimmten Fällen sind zukunftsgerichtete Aussagen an Wörtern wie plant, nachgewiesen, erwartet oder erwartet nicht, erwartungsgemäß, Potenzial, scheint, Budget, geplant, Schätzungen, Prognosen, mindestens, beabsichtigt, rechnet mit oder rechnet nicht mit oder glaubt bzw. Variationen solcher Wörter oder Ausdrücke zu erkennen oder sie besagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse unternommen, eintreten oder erzielt werden, könnten, können, würden, sollten, dürften oder werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren unterworfen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge des Unternehmens wesentlich von etwaigen zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen explizit oder implizit zum Ausdruck gebracht werden, abweichen. Diese Risiken und anderen Faktoren beinhalten unter anderem die laufende Due-Diligence-Prüfung des Unternehmens im Zusammenhang mit der Akquisition; Risiken in Verbindung mit den Unsicherheiten, die der Schätzung von Mineralressourcen inhärent sind; Rohstoffpreise; Änderungen der allgemeinen Wirtschaftslage; die Stimmung am Markt; Wechselkurse; die Fähigkeit des Unternehmens, den Geschäftsbetrieb fortzuführen; die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichende Mittel im Rahmen von Aktienfinanzierungen zu beschaffen; Risiken im Zusammenhang mit der Mineralexploration; Risiken im Zusammenhang mit Betriebstätigkeiten im Ausland; zukünftige Metallpreise; das Unvermögen, Ausrüstungen und Verfahren wie erwartet zu betreiben; Unfälle, Arbeitskonflikte und andere Risiken der Bergbaubranche; Verzögerungen bei der Einholung von Regierungsgenehmigungen; die staatliche Regulierung von Bergbaubetrieben; Umweltrisiken; Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche in Bezug auf Eigentumsansprüche; Beschränkungen des Versicherungsschutzes und der Zeitpunkt und das mögliche Ergebnis von Rechtsstreitigkeiten. Obwohl das Unternehmen versucht hat, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die das Unternehmen beeinflussen und dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von jenen abweichen, die in zukunftsgerichteten Aussagen beschrieben werden, gibt es möglicherweise andere Faktoren, die dazu führen können, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht gewährleistet werden, dass sich zukunftsgerichtete Aussagen als richtig erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen in solchen Aussagen abweichen können. Dementsprechend sollten Sie sich nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Alle Aussagen gelten ausschließlich zum Zeitpunkt dieser Pressemeldung und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, die zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen gefordert.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

