Optionen maximieren, Aufwand minimieren

Stibo Systems stellt neue Multidomain-Stammdatenmanagement-Lösung vor

Hamburg, 16. Dezember 2020 – Die Optionen zur Datenverwaltung maximieren, den Aufwand dafür minimieren: Stibo Systems, ein weltweit führender Anbieter von Multidomain-Stammdatenmanagement-Lösungen (Master Data Management, MDM), stellt eine neue Version seiner Software vor: Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) 10.1. Neue Cloud-basierte Fähigkeiten heben Stibo Systems Software-as-a-Service (SaaS)-Angebot auf eine neue Ebene und bieten Unternehmen zahlreiche Möglichkeiten zur Datenverwaltung und -freigabe. Dabei können sich die Anwender voll auf ihren Geschäftserfolg konzentrieren, statt sich um technische Aspekte kümmern zu müssen. “Wir bieten eine Multidomain-MDM-Lösung an, die so einfach wie möglich ist. Unternehmen sollten niemals über die kleinteiligen Bestandteile der Software nachdenken müssen. Stattdessen sollten sie in der Lage sein, schnell Mehrwerte zu generieren und Ergebnisse zu erzielen, die wichtig für den Geschäftserfolg sind”, sagt Jesper Ejlersen, CEO von Stibo Systems.

Für Ejlersen war die Weiterentwicklung des SaaS-Angebots von Stibo Systems ein logischer Schritt. “Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) basiert auf einem hochflexiblen Metadatenmodell, das daten- und domänenunabhängig ist. Allerdings verfügen die meisten Unternehmen nicht über die Ressourcen, um sich selbst um komplexe Softwarelösungen zu kümmern. Sie lagern dies an einen Dienstleister aus. Mit Einführung unserer Software-Version 10.1 können unsere Kunden dies vollkommen unserer Cloud-Lösung überlassen. Wir stellen sicher, dass die Kerndaten, mit denen die Unternehmen ihr Geschäft betreiben, ihre Stammdaten, immer auf dem neuesten Stand sind und nahtlos zusammenarbeiten – egal, ob es sich um Produkt-, Kunden-, Lieferanten-, Standort-, Bestandsdaten oder andere Daten handelt. Und wenn sie sich entscheiden, mehrere Domänen zu integrieren, sind wir da, um sie zu unterstützen. All dies geht mit einer neuen Benutzererfahrung einher, da wir nach einem Relaunch unserer Marke die Softwareversion 10.1. mit einer neuen Benutzeroberfläche und in einem neuen Design einführen.”

Um Unternehmen so viel Flexibilität wie möglich zu bieten, hat Stibo Systems beschlossen, seine mandantenfähige SaaS so zu implementieren, dass sie alle Datendomänen auf Apache Cassandra unterstützt. “Cassandra ist eine Cloud-Native, robuste und skalierbare Datenbanktechnologie zur Verarbeitung sehr großer Datenmengen – und sie ist Open Source. Wir könnten uns keinen besseren Weg vorstellen, um die Bedürfnisse unserer Kunden zu unterstützen”, sagt Ejlersen.

Ein besonderes Merkmal der neuen STEP-Version ist, dass Zulieferer von Unternehmen ihre Daten in dem System selbst pflegen können. “Früher musste sich ein Lieferant an einen Einzelhändler wenden, wenn er die Adresse oder die Rechnungsdaten seines Unternehmens im System des Einzelhändlers ändern wollte. Mit Stibo Systems Enterprise Platform (STEP) 10.1 können Lieferanten ihre Informationen selbst verwalten. Das macht die Dinge für alle Beteiligten deutlich einfacher”, erklärt Bjarne G. Hald, Chief Technology Officer (CTO) von Stibo Systems.

Der CTO von Stibo Systems hofft auch, dass die Kunden eine neue Datenvorbereitungs- und Listenverarbeitungsfunktion zu schätzen wissen, die in das neue Softwareangebot aufgenommen wurde. Es dient dazu, die Qualität der Daten zu verbessern, indem sie geprüft, richtig zusammengefügt, bereinigt, dedupliziert und transformiert werden, bevor die Daten in das System übernommen werden.

Stibo Systems, das Stammdatenverwaltungsunternehmen, ermöglicht seinen Kunden Datentransparenz. Unsere Lösungen sind die treibende Kraft hinter zukunftsorientierten Unternehmen auf der ganzen Welt, die den strategischen Wert ihrer Stammdaten freigesetzt haben. Wir versetzen sie in die Lage, das Kundenerlebnis zu verbessern, Innovation und Wachstum voranzutreiben und eine wesentliche Grundlage für die digitale Transformation zu schaffen. Dadurch erhalten die Unternehmen die Transparenz, die sie benötigen und wünschen – eine einzige, genaue Sicht auf ihre Stammdaten -, damit sie fundierte Entscheidungen treffen und ihre umfangreichen, ambitionierten Ziele erreichen können. Stibo Systems ist eine in Privatbesitz befindliche Tochtergesellschaft der 1794 gegründeten Stibo A/S Gruppe mit Hauptsitz in Aarhus, Dänemark.

