Optionen für Immobilienerben

Die Makler der Bubeck Immobilien GmbH beraten über Selbstnutzung, Vermietung und Verkauf

Erbt jemand eine Immobilie, muss es oft schnell gehen. Denn Erben haben nur sechs Wochen Zeit, sich für oder gegen die Annahme des Erbes zu entscheiden. Christian Bubeck, Geschäftsführer der Bubeck Immobilien GmbH mit Sitz in Stuttgart, rät dazu, sich vorab über den Immobilienwert zu informieren.

„Möchte jemand eine Erbschaft annehmen, sollte er zunächst prüfen, ob der Nachlasswert höher ist als die Verbindlichkeiten“, so Christian Bubeck, „ansonsten kann es sogar besser sein, das Erbe auszuschlagen“. Ob der Nachlasswert die Verbindlichkeiten übersteigt, lässt sich unter anderem mit einer professionellen Immobilienwertermittlung feststellen. Bei dieser prüfen Christian Bubeck und seine Kollegen unter anderem die Lage, den Zustand und die Ausstattung des Objekts und legen den Wert fest.

„Einige Erben entscheiden sich dann gleich dazu, die Immobilie zu behalten“, weiß Christian Bubeck, „vorab sollten sie allerdings vorab prüfen, ob die Immobilie ihren Ansprüchen gerecht wird“. Ist das nicht der Fall, sei die Vermietung oder der Verkauf oftmals die sinnvollere Option. Die Vermietung kommt zudem infrage, wenn die Immobilie zu einem späteren Zeitpunkt weitervererbt werden soll.

Besteht allerdings kein Interesse an der Immobilie, eigne sich ein Verkauf am besten. „Die Erben müssen sich dann nicht mehr um die Immobilie kümmern und können sich mit dem Verkaufserlös eigene Wünsche erfüllen“, meint Christian Bubeck.

Entscheidet sich ein Erbe für den Verkauf, übernehmen die Makler der Bubeck Immobilien GmbH gerne den gesamten Verkaufsprozess und erzielen einen angemessenen Preis.

Sie beraten aber auch Erben, die noch unentschlossen sind, zu den Optionen Selbstnutzung, Vermietung und Verkauf und zu den jeweiligen Vor- und Nachteilen – und zwar unverbindlich und kostenlos. Interessenten können die Makler unter der Telefonnummer 0711 / 23 43 79 50 erreichen.

