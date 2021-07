Optimal vorbereitet auf die nächste Hitzewelle: fruiton liefert frische Produkte ins Büro und nach Hause

Bei hohen Temperaturen am Arbeitsplatz: Der Obstkorb hebt die Motivation im Büro, die fruitonBox sorgt für gute Gedanken im Homeoffice

Köln, im Juli 2021. Es ist Sommer und es wird immer wieder heiß, sehr heiß. Wer dann am Schreibtisch sitzt, hat wenig Vergnügen. Die fruiton GmbH aus Köln liefert die richtige Antwort auf hohe Temperaturen: Im Büro erfreut der Obstkorb und im Homeoffice macht die fruitonBox viel Spaß. Die Menge passt immer genau zum Bedarf – keine Frucht vergammelt bei der Hitze, denn sie ist längst verputzt worden. Vitamine, Mineralien und natürlicher Fruchtsaft stärken den Organismus unter extremen Wetterbedingungen. Als ballaststoffreiche Kost sind Äpfel und Co die willkommene Alternative für den Lunch – auch für „eingefleischte“ Esser. Auch Gemüse packt fruiton gerne in die Körbe oder Box – ein heißer Tipp für aufmerksame Arbeitgeber sowie für Privatkunden.

38 Grad Außentemperatur: höchste Zeit für den Gratiskorb von fruiton

Bei außergewöhnlich hohen Temperaturen ergreifen verantwortungsvolle Arbeitgeber geeignete Maßnahmen. Man schützt die Büroräume vor Sonneneinstrahlung, sorgt für Luftzirkulation, stellt Trinkwasser gratis zur Verfügung, lockert die Kleiderordnung und: führt vielleicht den Obstkorb als kostenlosen Fruchtsnack für die Mitarbeitenden ein. Die fruiton GmbH gehört zu den Vorreitern in diesem Segment. Klein, mittel, groß – Unternehmen jeder Größe vertrauen der Expertise von fruiton.

Privatpersonen schätzen das Homeoffice in den Sommermonaten. Sie können ihre Arbeitszeit frei einteilen und wollen sie sicher nicht mit ermüdenden Einkaufstouren vergeuden. Clevere Menschen bestellen jetzt die fruitonBox direkt nach Hause und dort an den Arbeitsplatz.

Menge und Timing – perfekt bei Hitze

Unter normalen Wetterbedingungen hält sich der saisonale Fruchtmix bei Raumtemperatur. Dafür stimmt fruiton die Menge und den Lieferrhythmus individuell mit den Kunden ab. Bei extremen Temperaturen gehören die Früchte aus dem Obstkorb von fruiton sowie der fruitonBox unter Umständen in den Kühlschrank. „Dabei bitte auf die richtige Lagerung achten“, empfiehlt Sheila Röbkes. „Das Obst im unteren Frischefach deponieren. Bananen bleiben hingegen auch bei Hitze draußen, sollten aber zügig gegessen werden.“ Die Geschäftsführerin von fruiton kennt sich aus mit Reifegrad und Lagertemperatur. Das Headquarter der Fruchtfreunde ist direkt einem Obstimport mit professionellen Kühl- und Reifekammern angegliedert. „Wenn es uns jetzt zu warm wird, flüchten wir allerdings nicht ins Kühllager, sondern greifen wie unsere Kunden beispielsweise zu saftigen Nektarinen.“

Banane und Apfel, wenn die Hitze auf den Magen schlägt

Man kennt es aus dem Urlaub in ferne Länder und ist bei Hitze auch am Schreibtisch nicht davor gefeit: die Magenverstimmung. Bakterien und Viren – Erreger einer Gastroenteritis – lieben Wärme und vermehren sich explosionsartig. Die Hitze schwächt die Körperabwehr und so kann sich das Bauchkneifen einstellen. Schon im Vorfeld und bei leichtem Zwicken bilden Apfel und Banane die ideale Kost am Arbeitsplatz und im Homeoffice. Dafür den Apfel mit Schale reiben. Das enthaltene Pektin bindet die Flüssigkeit. Eine Banane sollte mit der Gabel zerdrückt und dann gegessen werden. Verlorene Mineralien sowie der Kaliumspeicher werden wieder aufgefüllt. Übrigens: Das Fruchtlexikon von fruiton beschreibt das Obst informativ und unterhaltsam. Besucher der Website finden die jeweiligen Erläuterungen beim „Obstkorb der Woche“.

Heißer Tipp bei hohen Temperaturen: der Gemüsekorb von fruiton

Es klingt widersprüchlich, aber Ballaststoffe sind bei Hitze gar nicht belastend – ganz im Gegenteil. Man findet sie in pflanzlichen Lebensmitteln wie Getreide, Kartoffeln, Hülsenfrüchten und natürlich im Obst. Die unverdaulichen Nahrungsbestandteile saugen sich im Dickdarm mit Wasser voll. Das Volumen steigt, man fühlt sich satt und die Verdauung wird angeregt – bei Hitze mindestens so wichtig wie bei normalen Temperaturen. Neben Früchten liefert auch Gemüse die segensreichen Pflanzenfasern. „Noch ist der Gemüsekorb von fruiton so etwas wie ein heißer Tipp“, verrät Mario Dutenstädter, Geschäftsleiter der fruiton GmbH. „Aber coole Arbeitgeber haben ihn schon. Privatkunden wählen für „DeineBox“ einfach frisches Sommergemüse und erhalten es per Paket nach Hause.“ Damit die Ballaststoffe wirken, muss man mindestens zwei Liter Flüssigkeit pro Tag trinken, im Sommer noch mehr.

Mit Obst gegen den Durst

Stichwort: viel trinken. Sicherlich kann Obst den notwendigen Bedarf an Flüssigkeit nicht alleine decken. Außerdem schwitzt man an heißen Tagen vermehrt und der Verlust an Körperflüssigkeit muss kompensiert werden. Aber: Die frischen Früchte im Obstkorb von fruiton oder in der fruitonBox lassen bereits das Wasser im Mund zusammenlaufen. Das im Fruchtfleisch enthaltene Vitamin C regt die Speicheldrüsen genauso an wie sorgfältiges Kauen. Fazit: Mit Obst surfen Arbeitnehmer und Privatpersonen ganz natürlich auf der Hitzewelle.

