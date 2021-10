„Operative Fitness“ für Deskcenter

IT-Spezialist holt Marit Hartung als neue COO an Bord: Erfahrene Managerin will Transformation zum internationalen Player mit neuen Business-Modellen und Vertriebswegen vorantreiben

Leipzig, 18. Oktober 2021 – Die Deskcenter AG macht ernst: Bereits zu Beginn des Jahres war der Kurs des IT-Spezialisten mit der neuen Doppelspitze im Vorstand und einer frischen, agilen Unternehmenskultur maßgeblich auf Internationalisierung ausgerichtet worden – nun zündet der Turbo. Marit Hartung übernimmt ab diesem Monat die COO-Rolle im Haus des Softwareherstellers. Die erfahrene Managerin soll insbesondere das operative Geschäft mit globalen MSPs strukturieren und als Vertriebsweg etablieren, erläutert Vorstand Christoph Harvey, mithin also auch die strategische Ausrichtung der Produkte entscheidend begleiten. „Sie ist dafür aufgrund ihrer langjährigen und vielschichtigen Erfahrungen, insbesondere in den Bereichen SaaS-Hosting und Managed Service Provider Business, geradezu prädestiniert.“

Marit Hartung schöpft aus dem reichhaltigen Portfolio einer professionellen beruflichen Laufbahn, die sie bereits in den USA, in Indien und ganz Europa hat wirken lassen. Die 47-jährige Wahl-Münchnerin gibt sich angesichts ihrer neuen Herausforderung hochmotiviert: „Deskcenter befindet sich in einer Transformationsphase von einem lokalen hin zu einem internationalen Player mit neuen Business-Modellen und Vertriebswegen. Derartige Veränderungen sind nur mit der Unterstützung der Mitarbeiter und einer sorgfältig gestalteten Umsetzung möglich. Daher freue ich mich sehr, meine Erfahrungen aus über 25 Jahren internationalem IT-Business in unterschiedlichsten Management-Funktionen einzubringen und die ‚operational Fitness‘ an der Seite der Deskcenter-Vorstände Christoph Harvey und Markus Gärtner zu stärken.“

Marit Hartung durchlief während ihrer geschäftlichen Laufbahn verschiedene Management-Positionen bei Akamai Technologies, einem der weltweit größten Anbieter für die Auslieferung und Beschleunigung von Online-Anwendungen und -inhalten. Ihre großen vertrieblichen Erfolge wurden dabei mehrfach mit dem begehrten „Titan Business Award“ ausgezeichnet. Hartung gilt als leidenschaftliche Führungskraft mit Fokus auf starke und produktive Geschäftsbeziehungen, die großen Wert auf hohe Arbeitsethik, Verlässlichkeit und Vertrauen legt. Ihre breitgefächerten Kenntnisse zu den Organisationsprozessen quer durch verschiedenste Geschäftsbereiche erlauben ihr stets, die optimale Balance zwischen ganzheitlichem Überblick und der Orientierung aufs Detail zu bewahren. Ihr Wirtschafts- und Psychologiestudium ergänzt und kombiniert das Verständnis zu wirtschaftlichen Zusammenhängen in Unternehmen mit den Abhängigkeiten der wertvollsten Energie in Unternehmen – den Mitarbeitern.

Die Deskcenter AG ist ein innovativer deutscher Softwarehersteller im Bereich IT Asset & Lifecycle Management.

Zum Portfolio der ganzheitlichen IT-Management-Lösung gehören ein vollumfängliches Clientmanagement, effizientes IT Asset Management, eine vollständige Hard- und Softwareinventarisierung, automatisierte Softwareverteilung, OS Deployment und Patchmanagement, ein zuverlässiges Lizenzmanagement, sicheres Mobile Device Management sowie Security & Vulnerability Management und ein benutzerorientiertes IT-Servicemanagement. Vereint in einer homogenen, modularen Suite ermöglicht es Deskcenter, den Überblick und die Kontrolle über die gesamte IT zu gewinnen und diese ganzheitlich zu optimieren. Deskcenter Anwender sind somit in der Lage IT-Prozesse zu automatisieren, IT Kosten zu senken, die Effizienz der IT zu steigern und Compliance-Anforderungen zu erfüllen.

Firmenkontakt

DeskCenter AG

Christoph Harvey

Arthur-Hoffmann-Straße 175

04277 Leipzig

+49 341 39 29 60 – 63

marketing@deskcenter.com

http://www.deskcenter.com

Pressekontakt

campaignery – Petra Spitzfaden

Petra Spitzfaden

Agilolfingerplatz 9

81543 München

+49 (0) 89 61469093

deskcenter@campaignery.com

http://www.campaignery.com

Bildquelle: © Deskcenter