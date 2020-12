Opera omnia – alii et mea – Einblicke in die vielfältigen Facetten interpsychischer Kommunikation

Ernst Petzold blickt in “Opera omnia – alii et mea” auf seine Erfahrungen und Erlebnisse als ein sich interdisziplinär verstehender Arzt zurück.

Der Autor blickt in diesem Buch auf seine Zeit als ein sich interdisziplinär verstehender Arzt für psychosomatische Medizin zurück. Seine Stationen sind Basel, Heidelberg, Homburg/Saar und Aachen. Er arbeite sechzig Jahre lang in der Psychosomatischen

Medizin (1959-2019) und sammelte in dieser Zeit viele Erfahrungen. Es beginnt alles im Sanitätsdienst der Bundeswehr (1959) und in der Medizinischen Universitätsklinik in Heidelberg. Sein Lebensweg führt ihn zu dem Aufbau einer Psychosomatischen Klinik an der RWTH in Aachen. Der Autor reist zusammen mit den Lesern durch seine berufliche Vergangenheit und teilt mit ihnen das Wissen, dass er in dieser Zeit gesammelt hat.

Die Inhalte des Buches “Opera omnia – alii et mea” von Ernst Petzold sind in erster Linie Familienmedizin, systemisches Denken, Balintarbeit, Kunst und Theologie. Die vielfältigen Facetten interpsychischer Kommunikation sind das therapeutische Kernthema. Das Buch ist eine interessante Mischung aus Biografie und Fachwissen aus der psychosomatischen Medizin. Es ist aus diesem Grund eine anregende Lektüre für alle Leser, die sich für dieses Feld interessieren.

“Opera omnia – alii et mea” von Ernst Petzold ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-13693-9 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

