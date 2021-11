Open Source Cloud Angebot für Alle

FUAGO entwickelt Provisionierungstool für OX Cloud und kündigt Verkaufsstart an

Saarbrücken, 25.11.2021 – FUAGO und Open-Xchange kündigen den Verkaufsstart von OX Cloud an. Mit OX Cloud haben IT-Reseller und Hoster nun die Möglichkeit ihr Portfolio um eine gehostete Kollaborationslösung zu erweitern.

FUAGO hat dafür den FUAGO Cloud Connector (FCC) entwickelt. Mit dem FCC können Reseller Kunden anlegen, Maildomains verknüpfen und Nutzer verwalten. FUAGO plant die stetige Erweiterung dieses Provisionierungstools, bis hin zur automatischen Rechnungserstellung.

Sascha Zucca, Director of Sales sagt: „FUAGO freut sich, mit OX Cloud und der Provisionierungsplatform FCC unseren Partnern eine moderne und voll integrierte Mail und Kollaborationslösung als Cloud Service bereitstellen zu können. Der Reseller kann sofort mit der Vermarktung beginnen und das zu attraktiven Einkaufspreisen. Die langwierige Implementierung im eigenen Haus entfällt und Open-Xchange sorgt für den DSVGO-gerechten Betrieb in deutschen Rechenzentren – schnell, unkompliziert, sicher.“

Nicht erst die Covid-19 Pandemie hat gezeigt, dass die Digitalisierung ein wichtiges Thema in allen Bereichen darstellt. OX Cloud in Verbindung mit dem FUAGO Cloud Connector ermöglicht es nun auch kleinen Unternehmen mit wenig bis gar keinen IT Kenntnissen ihre Geschäftskommunikation zu digitalisieren. Als Open Source Alternative zu Microsoft 365 und Google Workspace stehen Datenschutz und DSGVO Konformität dabei im Vordergrund.

OX Cloud wird von Open-Xchange in geo-redundanten Rechenzentren in Deutschland gehostet und betrieben. Die Funktionen reichen von Mail, Kalender, Aufgaben über Drive bis hin zu Office Productivity und Security.

Frank Hoberg, Co-Founder & Chief Sales Officer von Open-Xchange dazu: „Mit OX Cloud bauen wir unsere langjährige Partnerschaft mit FUAGO aus. FUAGO ist für uns der ideale Partner, um das OX Cloud-Konzept im Bereich der Systemhäuser, SMB-Kunden und kleineren bis mittleren Hostern umzusetzen und dabei gleichzeitig die Nähe zum Kunden und ein attraktives Geschäftsmodell sicherzustellen.“

Über FUAGO

FUAGO ist OX Distributor und erfahrener Partner von Open-Xchange. Seit 2017 betreut die FUAGO GmbH Reseller und Hoster. Als agiles Unternehmen pflegt FUAGO einen engen Kontakt zu Kunden und Partnern. Als OX Distributor vertreibt die FUAGO GmbH OX Cloud und unter anderen OX App Suite und OX Dovecot Pro. Zusätzlich bietet FUAGO das Outlook Plugin OSfO – Outlook Sync for OX, das die Synchronisierung von CalDav und CardDav Daten zwischen Outlook und OX App Suite ermöglicht.

Über Open-Xchange

Open-Xchange (OX) entwickelt sichere und offene Kommunikations- und Office-Produktivitätssoftware sowie IMAP- und DNS-Lösungen. Seit 2005 arbeitet das Unternehmen mit vielen der weltweit größten Internet Service Provider (ISPs), Telekommunikationsunternehmen und Netzbetreibern zusammen, um Open-Source-E-Mail- und Produktivitätslösungen bereitzustellen, die sichere Speicherung, Datei- und Dokumentenverwaltung umfassen. OX Dovecot ist die weltweit beliebteste IMAP-Serversoftware. OX PowerDNS bietet Telekommunikationskunden und ihren Benutzern weltweit sichere DNS-Dienste. Von Open-Xchange entwickelte Software wird weltweit von 200 Millionen Menschen verwendet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Köln und Niederlassungen in Bremen, Dortmund, Hamburg, Nürnberg und Olpe sowie internationale Niederlassungen in Finnland, Frankreich, Italien, Japan, den Niederlanden, Spanien und den USA.

