ONLY eröffnet größten Berliner Store im ALEXA

ONLY bekennt sich zum ALEXA am Alexanderplatz und hat hier am 1. September nach knapp vierwöchigem Umbau den größten Berliner Store der Marke eröffnet. Auf rund 525 Quadratmetern im ersten Obergeschoss des beliebten Shopping- und Freizeitcenters präsentiert ONLY modische Bekleidung für trendige junge Damen und Kinder. Ob Kleider, Jeans mit passenden Oberteilen oder coole Jacken, die Kollektionen bieten individuelle Styles zu fairen Preisen. Zur Eröffnung begrüßt der Store die Besucher nicht nur mit modischen Saisontrends, sondern auch mit einem Rabatt von 25 Prozent auf das gesamte Sortiment bis zum 11. September 2021. Zudem dürfen sich die Kunden auf typgerechte Beratung durch das ONLY-Team freuen. Für die Vermietung verantwortlich war Sonae Sierra. Die Immobilienspezialisten managen das ALEXA im Auftrag der Eigentümerin Union Investment.

„Das ALEXA Shoppingcenter überzeugt nicht nur mit Shoppingvielfalt, sondern auch mit Fashion-Kompetenz. Bei uns finden Mode-Fans alles, was das Herz begehrt. Der neue, große Store von ONLY unterstreicht unser einzigartiges Angebot im Bereich Young Fashion optimal“, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA.

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Über ALEXA

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

