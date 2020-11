Onlineshops: Produktvideos gelten als E-Commerce-Booster

iccento web solutions erweitert Angebot um Videos

– Produktvideos steigern Conversions in Webshops um über 70 Prozent

– Beratung, Service und Produktion aus einer Hand

– Büros in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar

Produktvideos gelten als die großen Booster im E-Commerce. Produzenten oder Händler kommen deshalb nicht mehr an den kurzen Videos vorbei, die Produkte darstellen, beschreiben und ins rechte Licht rücken. Wer die Umsätze im Internethandel steigern will, setzt jetzt in Webshops auf Videos.

Die Internet-Spezialisten von iccento web solutions haben diese Notwendigkeit erkannt und unterstützen ihre Kunden jetzt bei der Produktion und Implementierung von Produktvideos.

Wer sich mit dem Handel in Online-Shops auseinandersetzt, weiß, dass Conversion das Zauberwort für Erfolg im Online-Handel ist. Conversion bedeutet die Umwandlung eines Besuchers in einen zahlenden Kunden.

Studien belegen: 96 Prozent der Besucher eines Shops finden Produktvideos hilfreich. Zudem steigt die sogenannte Conversion Rate deutlich an. Erfahrungswerte des Internethandels zeigen, dass sich die Anzahl der Conversions um über 70 Prozent steigert, die Add-to-Cart Conversion steigt laut Studien sogar um durchschnittlich 95 Prozent.

Zudem gibt es noch weitere betriebswirtschaftliche Vorteile von Produktvideos. Sie vermeiden Fehlkäufe und senken deshalb die Retouren-Rate deutlich. Damit sparen Online-Händler viel Zeit und Geld. Denn Kunden, die sich bereits vor dem Kauf umfangreich über das Produkt informieren können, treffen bessere Kaufentscheidungen. Online-Händler profitieren davon: Durch Produktvideos kommt es seltener zu Fehlkäufen. Die Retouren sinken um bis zu 25 Prozent.

Studien zeigen außerdem, dass für mehr als 60 Prozent der Online-Shopper eine ausführliche und informative Produktbeschreibung ein wichtiges Kriterium bei der Wahl des Online-Shops ist. So unterstützen Produktvideos nicht nur Marken und Hersteller, sondern auch aktiv deren Handelspartner mit ihren Shops.

Produktvideos unterstützen auch das Suchmaschinenranking. Bei Suchmaschinen erhalten Videos größere Relevanz als Text. Dies erhöht die Chance auf ein besseres Ranking in der Suchmaschine. Produktvideos gelten deshalb auch als “SEO-Booster”. Denn richtig platziert können sie das Suchmaschinen-Ranking eines Webshops erheblich verbessern. Google schenkt Webseiten, auf denen multimediale Inhalte eingebaut sind, besondere Beachtung. Denn sie werden als qualitativ hochwertiger eingestuft. So helfen Produktvideos dabei, dass Shopangebote bei relevanten Suchbegriffen besser gefunden werden. Zudem werden Videos mit Vorschaubild gelistet. Als Folge erhalten Shops mit Videos mehr Besucher durch verbesserte Page-Rankings (Page Ranks) und höhere Click-Through-Raten (CTR). Nicht umsonst gilt Youtube als “zweitgrößte” Suchmaschine der Welt.

Dabei ist die Produktion eines Produktvideos günstiger als gedacht. Je nach Art und Umfang des Aufwands variieren die Kosten für die Produktion eines einzelnen Produktvideos von günstig bis sehr teuer. Dabei variieren die Kosten für Konzeption, Aufbereitung und der Aufwand für die Dreharbeiten stark. Auch die Auswahl des Drehorts oder der Location, die Wahl der Models und Sprecher sowie Reisekosten und Sonderwünsche beeinflussen den finanziellen Aufwand deutlich. Oft übertreffen besondere Wünsche den Aufwand der eigentlichen Produktionskosten für Aufnahme und Nachbearbeitung.

Umgekehrt können Je nach “Setting” einzelne Videos sehr günstig produziert werden. Ausgehend von einem Basisbetrag für die Konzeption und Einrichtung der “Kulisse”, können innerhalb kurzer Zeit zahlreiche Produkte in einzelnen kurzen Produktvideos vorgestellt werden. Aus Synergieeffekten ergeben sich Zeitersparnisse und niedrigere Kosten pro Video.

Es ist nicht nur effektiver, sondern macht absolut Sinn, Videos im Omnichannel-Marketing in allen digitalen Kanälen einzusetzen. Auf der eigenen Website, im eigenen Shop, in den Shops ihrer Händler, in den sozialen Medien bei Instagram, Facebook, Tumblr oder Pinterest. Und natürlich bei Youtube, dem Spitzenreiter aller Social Media-Angebote, der gleichzeitig auch das Suchmaschinenranking unterstützt. Facebook und Instagram steigen zudem immer mehr ins den Bereich E-Commerce ein und bieten bereits Shopping-Plattformen, weshalb es sich absolut anbietet, diesen Vertriebskanal mit Produktvideos zu unterstützen. Selbst die bei jungen Menschen populäre Videoplattform Tiktok lässt sich für E-Commerce nutzen.

iccento web solutions produziert nicht nur die Videos, sondern unterstützt Unternehmen auch bei der technischen Einbindung von Produktvideos in Online-Shops und die Bereitstellung verschiedener Formate für die Verbreitung in den Sozialen Medien.

Unkompliziert, schnell, günstig und zuverlässig. Internetlösungen und damit Problemlösungen im Sinne des Kunden zu erstellen, ist der Anspruch von iccento web solutions Die flexibel agierende Agentur ist ein Geschäftsbereich der Agentur Holger Hagenlocher mit Büros in Singen am Hohentwiel und Esslingen am Neckar in der Region Stuttgart. Kunden erhalten eine profunde Beratung, alle Dienstleistungen und die technische Produktion aus einer Hand.

iccento web solutions hat sich auf die kostengünstige Erstellung von Websites, Microsites und Landing Pages spezialisiert. Das Portfolio wird ergänzt durch weitere Online-Services, wie die Betreuung von Social Media-Angeboten, die Produktion von Produktvideos für Online-Shops, Suchmaschinenoptimierung oder die Erstellung von E-Mail-Newslettern sowie der Administration der Abonnenten.

iccento web solutions ( https://iccento.de) ist der Geschäftsbereich der Agentur Holger Hagenlocher, der sich auf die Entwicklung von kundenindividuellen Lösungen für die digitalen Kommunikation spezialisiert hat.

Neben der Erstellung von Websites, Microsites und Landing Pages betreut die Internetagentur iccento web solutions ( https://iccento.de) die Social Media-Aktivitäten, die Produktion von Produktvideos sowie von E-Mail-Newslettern und deren Administration. Die Suchmaschinenoptimierung (SEO) sowie der Einsatz von Sicherheitslösungen stellen weitere Schwerpunkte von iccento web solutions ( https://iccento.de) dar. Mit Büros in Esslingen am Neckar in der Region Stuttgart sowie in Singen am Hohentwiel im Landkreis Konstanz, nahe der Grenze zur Schweiz, unterstützt iccento web solutions ( https://iccento.de) Unternehmen, Institutionen und Organisation.

Firmenkontakt

iccento web solutions

Holger Hagenlocher

Schwarzwaldstraße 44

78224 Singen

+ 49-7731-7990345

+ 49-7731-7990346

info@iccento.com

https://iccento.de

Pressekontakt

Hagenlocher PR – Agentur Holger Hagenlocher

Holger Hagenlocher

Boschstraße 10

73734 Esslingen

+49-711-82839939

hagenlocher@hagenlocher-pr.de

http://www.hagenlocher-pr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.