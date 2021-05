Erster Internationaler Zoom-HACK-SLAM – Eine Niederösterreicherin war dabei!

GEMEINSAM haben unglaubliche 312 Menschen aus 17 Ländern in 3 Sprachen den ersten Online-Weltrekord aufgestellt. Monika Leinwather ist sehr stolz, teil dieses einmaligen ONLINE-EVENTS gewesen zu sein.

Obwohl sie „alleine“ vor ihrem PC gesessen ist, war die Aufregung, das Adrenalin spürbar.

So viele Gedanken rasten durch ihren Kopf, so viel hatte sie zu sagen!

Wie bringt sie ihre Botschaft in 60 Sekunden rüber, welchen Mehrwert kann sie „bewussten Freigeistern“ in dieser

knappen Zeit bieten? Das Herz pocht, sie ist jetzt dran, es verschlägt ihr fast die Stimme …geschafft!!!

Sie ist Mitgestalterin dieses grandiosen Weltrekordes!

Was, wenn es leicht geht.

Was, wenn wirklich ALLES möglich ist.

Was, wenn JEDER Mensch WAHRE FREIHEIT lebt und seine

Gaben und Talente in die Welt bringt.

Dieser Weltrekord ist der beste Beweis dafür!

All das hat HERMANN SCHERER & sein TEAM ermöglicht.

Monika Leinwather ist Bewusstseins-Pionierin, Seelen-Dolmetscherin

und begleitet Menschen in ihre wahre Freiheit. Ohne sich

dabei zu verbiegen, die eigene Seele zu verkaufen, Stress

oder Manipulation von Außen.

Das Gefühl von Leichtigkeit, Freude und Souveränität ist

ein vollkommen neues Lebensgefühl.

Echte Freigeister leuchten einfach, wie ein Leuchtturm!

Kontakt:

Monika Leinwather

Bachgasse 10a

2431 Enzersdorf/Fischa

www.gesundheit-durch-Bewusstsein.at

E-Mail: info@gesundheit-durch-bewusstsein.at

Tel.: +43664 7833899

Bewusstseins- und Persönlichkeitsentwicklung

Ich begleite eigenverantwortliche Menschen bei ihrer Befreiung von Körper, Geist und Seele sowie belastenden Lebensumständen von Energieblockaden.

Dieses Gefühl der wahren Freiheit, Leichtigkeit und Lebensfreude lässt sie innerlich und äußerlich strahlen, wie ein Leuchtturm.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.