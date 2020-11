Online Weihnachtsmarkt als Ersatz für tolle Geschenke

Da alle Weihnachtsmärkte ausfallen, braucht es Alternativen für Aussteller.

In 2020 ist alles anders als man es aus den letzten Jahren kennt. Lockdown und Kontaktverbot kontrollieren das Land. Sehr schwer trifft das natürlich auch die Weihnachtsmärkte, auf denen tausende Menschen durch die Gassen schlendern würden, hier und da nach Weihnachtsgeschenken schauen und an der Ecke einen Glühwein mit Freunden trinken würden. Das das nicht so einfach digital eins zu eins nachzubauen ist, ist klar. Die Gründer Carla Vollert und Jan Schulze-Siebert haben sich aus diesem Grund ein eigenes Online Konzept überlegt, mit welchem sie Standbesitzer:innen unterstützen wollen, Online sichtbar zu sein und den Absatz dennoch anzukurbeln.

Was macht einen Online Weihnachtsmarkt aus?

Auf Online-Adventsmarkt.de können Besucher ab sofort bis zum 24.12. die Ausstellerstände des virtuellen Weihnachtsmarkts ansehen und in Kontakt treten. Das Konzept ist als eine Plattform aufgebaut. Das bedeutet der Online-Adventsmarkt ist Städte unabhängig und jederzeit geöffnet und kann somit von vielen Ausstellern genutzt werden. Über Filtereinstellungen kann jeder Besucher selbst bestimmen, ob er regional nach Ausstellern schaut, oder ob er die Aussteller auch nach Themen sortiert. Alternativ kann ein Rundgang durch alle Weihnachtsmarktstände gemacht werden.

Live in Kontakt mit Ausstellern

Ein besonderes Highlight soll auch der Live-Tag am 05.12. sein. An diesem Samstag haben die Besucher von 14 – 18 Uhr Zeit, sich per Video-Chat mit den einzelnen Standbetreibern:innen auszutauschen und über Produkte und Co zu sprechen. Nebenbei kann gerne Weihnachtsmusik laufen und auch einen Glühwein darf sich jeder dazu gern bereit stellen. Auf diese Weise kann das Weihnachtsbummeln und die erste Weihnachtsstimmung für dieses Jahr doch noch aufgefangen werden.

Wir organisieren einen Online Weihnachtsmarkt, um Ausstellern schnell und einfach eine digitale Möglichkeit zu bieten, trotz ausfallender Märkte gefunden und gesehen zu werden.

