Online-Weihnachtsfeier – Digital gemeinsam genießen

Wenn es kalt und dunkel wird, sehnen sich viele Menschen nach Geselligkeit und Wärme. Die Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse ermöglicht Unternehmen und Vereinen einen spannenden Einblick in die Welt der winterlichen Weingenüsse mit einer Online Weinprobe.

Weine online genießen statt draußen zu frieren

Corona-konform und verlässlich führt Agenturinhaberin Ellen Kamrad mit dem prämierten Kölner Winzer Christian Schardt durch einen genussvollen winterlichen Weinabend. Weine online genießen statt draußen zu frieren.

Bereits seit einigen Monaten kooperiert die Kölner Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse mit dem Kölner Winzer des Jahres 2018 und 2019 Christian Schardt rund um das Thema Online Weinproben. Nach sommerlichen Weinen und einer ausgesuchten Selektion an Weinen aus Südafrika begeben sich die beiden Geschäftspartner nun auf eine Erkundungsreise zu den weihnachtlichen Weinen für die kalte Jahreszeit und laden alle Interessierten herzlich dazu ein. Per Zoom-Chat können die Teilnehmer*innen rund zwei Stunden (je nach Teilnehmerzahl) eine köstliche Wein Auswahl genießen. Diese kann zum Beispiel aus einem roten und weißen Winzer Glühwein bestehen. Hinzu kommt eine Flasche alkoholfreier Winzer Apfelpunsch und eine Flasche des köstlichen Rotwein Edenhof Shiraz. Auf Wunsch kann das Genusspaket um würzige Snacks erweitert werden. Und klar gehen die Eventprofis auch auf Ihre Wünsche rund um noch mehr Entertainment ein. Weihnachten kann kommen.

Online-Weinprobe als Idee zur Weihnachtsfeier

Beide Geschäftspartner bieten das Online-Weintasting neben offenen Veranstaltungen auch als Event für Weihnachtsfeiern an. Ob als Unternehmen, Verband, Verein oder Team – genießen Sie gemeinsam köstliche und liebevoll ausgesuchte Weine zu Ihrer gemeinsamen Weihnachtsfeier. Das Gute daran? Die Veranstaltung ist stets online und kann somit absolut corona-konform und verlässlich planbar auch mit mehreren Personen durchgeführt werden. Gerne erstellt Ihnen die erfahrene Eventmanagerin Ellen Kamrad mit dem Team ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse ein individuelles Angebot nach Ihren Wünschen.

Süßer die Glocken nie klingen – Online-Event zu Weihnachten

In der Planung und Umsetzung von Online-Events kann die Kölner Eventagentur inzwischen auf viel Erfahrung zurückblicken. Neben Kochkursen sind Weinproben, Kaffee-Weltreisen, Schokoladen-Tastings oder auch Grill-Kurse mühelos umsetzbar. “Mit den Online-Events haben Unternehmen die höchste Sicherheit in der aktuellen Situation, sowohl in der Planung wie auch der Verlässlichkeit der Umsetzung. Digitale Events versprechen gerade in diesem Jahr eine perfekte Alternative zur normalen Firmenweihnachtsfeier.”, sagt Kamrad. Gerne erstellt die Kölner Eventmanagerin geschmackvolle neue Pakete mit Apfelpunsch, Glühwein und weihnachtlichen Snacks auf Anfrage. “Wir alle müssen kreativ mit der Situation umgehen. Und was kann wichtiger sein, als gerade in diesem Jahr den Mitarbeitern und Kollegen ein großes Dankeschön auszusprechen? Ich zumindest freue mich auf die Anfragen, von Unternehmen die auf unsere Unterstützung bei ihren Weihnachtsfeiern setzen.”, schließt Kamrad das Gespräch ab.

Unser ganz heißer Tipp in Sachen Entertainment ist aktuell das Thema Magische Weihnacht, das wir zusammen mit Dan Berlin, dem Keynote Speaker und Magier aus Düsseldorf, entwickelt haben.

Melden Sie sich jetzt zum winterlichen Online Weintasting mit Christian Schardt und Ellen Kamrad an oder fordern Sie Ihr individuelles Angebot über die Agentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse an.

Unsere Online-Events für Genuss finden Sie hier:

https://ellenkamrad.de/news/online-weihnachtsfeier-digital-geniessen

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

Kontakt

Menschen Emotionen Erlebnisse Eventmanagement

Ellen Kamrad

Maler-Bock-Gässchen 2

50678 Köln

01777751188

ellen@ellenkamrad.de

http://www.ellenkamrad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.