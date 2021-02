Online-Vernissage Covid-19 die geistige VerVIRung? Zoom

Start: 25.02.2021 19:00 Uhr

End: 25.02.2021 22:00 Uhr

Entry: 18.00 Euro (incl. 19% VAT)

get ticket



Interaktive Online-Vernissage am 25.02.2021 um 19:00 Uhr

“COVID-19 – Die geistige VerVIRung ?” (ZOOM) bei IOKA

Ich freue mich sehr, Ihnen mein neues HERZENSprojekt zu den zukünftigen interaktiven Online-Kunstausstellungen und Online-Vernissagen vorzustellen.

Am 25.02.2021 um 19:00 Uhr starte ich dieses Projekt mit dem Ausstellungs-Titel “COVID-19 – Die geistige VerVIRung? In diesem neuen interaktiven Format steht nicht nur die Kunst, sondern auch der Austausch und die Begegnung im Vordergrund. Neben der Ausstellung meiner eigenen Kunstwerke, werden zukünftig auch andere interessante und spannende Künstler/innen ihre Kunst bei IOKA präsentieren.

Auf die Überraschungsgäste, die zum größten Teil aus der freien Wirtschaft kommen und sich jetzt wagen ihr Talent als Kurator/in zu zeigen, dürfen Sie gespannt sein. Haben Sie Lust in die Welt der KUNST und der Künstler/innen einzutauchen und Ihre eigene KREATIVität zu entdecken? Wer meine Events kennt weiß, dass es nicht nur beeindruckende Kunst zu sehen gibt, sondern auch handfeste Learnings zur KREATIVität, die man in den Alltag integrieren kann. Es wird an den Abenden nicht nur Überraschungsgäste geben, sondern Sie selbst werden mehrere Überraschungen erleben, in dem Sie aktiv teilnehmen und Ihrem KREATIVes-ICH begegnen. Die Online-Kunstausstellung wird über die Plattform Zoom stattfinden.

Zum Ausstellungstitel:

Den Titel “COVID-19 – Die geistige VerVIRung?” wählte ich ganz bewusst, denn sie bleibt nicht aus, wenn wir von morgens bis abends die Schreckensszenarien “aufnehmen”. Leider ist die Wort- und Bilderwahl von den Medien und der Politik weder gehirn-gerecht, noch förderlich für einen gesunden Umgang mit dem Thema Corona. 2021 fordert uns auf kreativ zu denken. Aber kreatives Denken bleibt aus, wenn der Geist kontinuierlich mit Worten und Bildern gefüttert wird, die Angst, Hoffnungslosigkeit und Verzweiflung schüren. An diesem Abend lade ich Sie in meine KUNSTwelt ein, um sich von der “geistigen VerVIRung” einmal zu befreien, in kreative, neue Denkansätze einzutauchen und sich von der Kunst “nicht nur” inspirieren zu lassen.

Ende ca. 22:00 Uhr – Nach 22:00 Uhr besteht die Möglichkeit, sich mit den Teilnehmern digital zu unterhalten, auszutauschen, zu vernetzen und gegenseitig weiterhin zu inspirieren.

Teilnahmegebühr: 18 EUR (inkl. MwSt, Handout und Material für eine aktive & kreative Teilnahme, das Ihnen vor Vernissage-Beginn auf dem Postweg zugestellt wird)

Anmeldung unter mail@online-kunstausstellungen.de mit dem Betreff “Vernissage 25.02.2021”

Anmeldeschluss: 19.02.2021 12.00 Uhr

Wir freuen uns auf Sie,

Ihr IOKA-TEAM

www.online-kunstausstellungen.de

www.britta-bremer.com

https://www.instagram.com/brittavbremer/

IOKA interaktive Online-Ausstellungen bietet exclusive interaktive Vernissagen.

I = interaktiv, innovativ und individuell

O= online (ZOOM) und originell

K= Kunst und Kreativität

A = Ausstellungen, ART einmal anders

Kontakt

IOKA interaktive Online-Kunstausstellungen

Britta V. Bremer

Heinrich Heine Str. 10

71332 Waiblingen

01733254321

mail@online-kunstausstellungen.de

http://www.online-kunstausstellungen.de