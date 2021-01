Online-Veranstaltung Erben und Vererben am 14.01.2021

Am 14. Januar ist es wieder so weit: Unsere nächste Kundenveranstaltung zu Erben & Vererben findet satt – und das komplett digital!

Informieren, Denkanstöße für Sie und Ihre Liebsten geben sowie den persönlichen Kontakt pflegen – das ist das Motto unserer Kundenveranstaltung Erben & Vererben.

In zwei Vorträgen erfahren Sie mehr über:

– Irrtümer und Stolpersteine beim Verfassen eines Testaments.

– Worauf Sie beim Vererben Ihres Vermögens achten sollten.

Mit ein paar Tipps ist das gar nicht so schwer! Und das beste: Die Veranstaltung ist für Sie kostenlos!

Die PSD Bank Hannover eG bietet das beliebte Format aufgrund der hohen Nachfrage erneut online an. Der Zugang zur Veranstaltung “Erben und Vererben” jetzt einfach und technisch für jeden auch ohne Technikwissen zu überwinden.

“Generell wollen wir auf Präsenzveranstaltungen nicht verzichten, denn der persönliche Kontakt zu unseren Kunden liegt uns sehr am Herzen. Aber unter den aktuellen Rahmenbedingungen freuen wir uns, dass wir so in Kontakt mit unseren Kunden und Mitgliedern bleiben können”, bemerkt Vertriebsvorstand Torsten Krieger.

Mit der Erweiterung um ein digitales Format schafft die PSD Bank Hannover zusätzlich die Möglichkeit, Ihre Fragen auch außerhalb des gewohnten Rahmens stellen zu können.

Am Donnerstag den 14.01.2021 von 16:00 bis voraussichtlich 18:00 Uhr inklusive einer online Fragerunde mit unseren Experten.

Unsere beiden Hauptreferenten, Notar Herr Dr. Carsten Hoppmann und Generationenberater Herr Ulf Heidelmann, werden in gewohnter Weise die Fallstricke und regelmäßigen Stolpersteine beim Verfassen eines Testaments aufzeigen und so manchen Irrglauben planziehen. Darüber hinaus haben Sie die Gelegenheit, im Chat Ihre Fragen zu stellen.

Sie haben Interesse? Dann melden Sie sich gleich ganz einfach über den Link:

Veranstaltung Erben und Vererben an.

Die Zugangsdaten erhalten Sie dann automatisch per Mail.

Seit 1872! PSD Bank Hannover e.G. – Ihr Geheimtipp.

Geheim aber oho: PSD Bank Hannover! Kunden, die uns bereits entdeckt haben, sind sehr zufrieden mit uns und unseren Dienstleistungen. Das belegt auch das Ergebnis einer aktuellen Umfrage des Wirtschaftsmagazins EURO, worin wieder zahlreiche Kundenstimmen eingeflossen sind. Zum achten Mal in Folge wurde die Gruppe der PSD Banken als “Beliebteste Regionalbank” ausgezeichnet.

Was uns seit 1872 so erfolgreich macht?

Wir sind anders als die anderen Banken: Wir, die PSD Bank Hannover, gehören zu der ältesten Direktbankengruppe Deutschlands und vereinen die Vorteile einer Direktbank mit denen einer Filialbank!

Die PSD Hannover eG ist eine beratende Direktbank für Privatkunden für die Regionen Hannover, Celle, Peine, Wolfsburg, Hildesheim, Stadthagen, Wunstorf, Soltau und Uelzen. Sie wurde vor mehr als 140 Jahren als Selbsthilfeeinrichtung für Mitarbeiter der Post gegründet. Von den über 56.000 Kunden sind heute viele Angestellte aus den unterschiedlichsten Berufsfeldern. Ihre Aufträge werden per Telefon an 365 Tagen im Jahr entgegen. Oder sie nutzen das kostenlose Onlinebanking. Persönliche Beratungen finden im KundenCenter in Hannover-Vahrenwald oder in unserer Nanofiliale in Bückeburg statt. Anrufe werden immer persönlich beantwortet, automatische Anrufbeantwortungssysteme gibt es nicht. Der Verzicht auf ein kostenintensives Filialnetz und ein strenges Kostenmanagement im Dienste des Kunden ermöglichen es der PSD Bank, ihre Wettbewerbsvorteile in Form besonders günstiger Konditionen weiterzugeben.

Kunden der PSD Bank genießen die Vorteile einer fairen Genossenschaftsbank: Entsprechend der genossenschaftlichen Satzung werden sie mit bestmöglichen Konditionen, individuellem Service und bedarfsgerechten Angeboten gefördert. Alle Kunden und Mitglieder erhalten gleich gute Konditionen – Lockangebote mit Kleingedrucktem gibt es nicht.

Die Angebote der PSD Bank Hannover eG gehen vom flexiblen Geldanlageprodukten bis hin zu fairen Privatkrediten und Baufinanzierungen mit persönlicher Beratung und individueller Finanzierungsplanung.

Die PSD Bank gehört dem Bundesverband der Volks- und Raiffeisenbanken (BVR) an und ist Mitglied im Einlagensicherungsfonds des BVR.

