Online Sichtbarkeit erhöhen – gerade jetzt

Sichtbarkeit und Relevanz, das sind die beiden Zauberwörter, wenn es um das Thema Suchmaschinenoptimierung geht. Doch was genau bedeutet das? Wie erreicht man mehr Sichtbarkeit?

Forst, 08.12.2020 – Erhöhte Sichtbarkeit und mehr Relevanz durch professionelle Pressearbeit

In jeder Krise gibt es auch Gewinner. Keine Plattitüde, sondern schlichte Wahrheit. Auch die aktuelle Corona Krise bringt Gewinner hervor. Interessanterweise sind das überwiegend Online Unternehmen. Wenig überraschend, wenn man kaum noch raus soll und wenige Kontakte hat, verlagert sich das Leben ins Internet. Allerdings ist die Entwicklung nicht Corona geschuldet, das hat bereits vorher begonnen, Corona ist lediglich der Beschleuniger. Und so wird eine Tatsache überdeutlich: Wenn Unternehmen auch künftig zu den Gewinnern gehören möchten, müssen sie online gut aufgestellt sein.

Nicht suchen, sondern gefunden werden

Sichtbarkeit im Internet bedeutet, man wird gesehen, oder anders ausgedrückt, man wird gefunden. Smarte Unternehmen haben längst erkannt, dass sich der Prozess der Kundengewinnung im Internet verändern lässt. Im “realen” Leben gehen Unternehmen auf die Suche nach Kunden und sprechen sie aktiv an, z.B. durch Anzeigenwerbung, Prospekte etc. Natürlich gibt es vergleichbare Möglichkeiten auch im Internet, z.B. bezahlte Werbung bei Google & Co.

Eine noch erfolgversprechendere Strategie besteht allerdings darin, sich finden zu lassen. Also potentielle Kunden suchen selbst und aktiv nach einem Unternehmen, nach jemandem der ein Problem löst, nach jemandem der ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung anbietet. Wie ist das gemeint? Stellen Sie sich vor, Sie suchen ein bestimmtes Produkt, sagen wir einen Swimmingpool für den Garten. Wo suchen Sie danach? Naja zunächst geht man ins Internet und informiert sich, richtig?

Oder, andere Situation. Sie suchen einen Nachhilfelehrer für Ihr Kind. Wo suchen Sie? In der Regel zuerst im Internet. Und jetzt wechseln wir die Perspektive. Nehmen wir mal an, Sie sind ein Nachhilfelehrer aus Bochum. Wie kommen Sie an Anfragen und Aufträge? Ganz einfach. Alle, die in Bochum oder Umgebung nach einem Nachhilfelehrer suchen, werden auf Sie aufmerksam. Das wäre toll, oder? Wie geht das? Das ist eine geniale Sache, die nennt sich Suchmaschinenoptimierung. Sehr verallgemeinert heißt das, immer, wenn jemand nach etwas sucht, was Sie anbieten, wird Ihre Webseite möglichst weit oben angezeigt.

Was versteht man unter Sichtbarkeit?

Soweit die Theorie. In der Praxis ist es natürlich etwas komplexer. Das ganze Thema nennt sich Suchmaschinen Optimierung und ein wichtiger Teil davon ist die sog. Sichtbarkeit. Dieser Begriff hat viele Definitionen, in Verbindung mit dem Thema SEO geht es vor allem um die Sichtbarkeit bei Suchmaschinen, oder anders ausgedrückt, wie viele und wie gute Rankings hat die Seite, wie häufig wird sie angezeigt, wie oft angeklickt und wie lange genutzt.

Aus diesen und noch einer Reihe weiterer Faktoren wird dann ein Wert für die sog. Sichtbarkeit gebildet, je höher desto besser. Pressearbeit sowie online veröffentlichte Pressemeldungen können hier einen Beitrag zur Verbesserung und Erhöhung der Sichtbarkeit leisten. Je regelmäßiger und je stringenter dieser Arbeit erfolgt, umso mehr ist die Auswirkung sichtbar.

Wie entsteht Relevanz?

Weil dieses Thema sowohl umfangreich als auch differenziert ist, empfehle ich Ihnen hierzu den folgenden Artikel: Relevanz im Bereich SEO. Kurz gesagt, geht es darum, dass der Content, also der Inhalt auf Ihrer Seite möglichst gut zu den entsprechenden Suchanfragen passen sollte. Je besser das passt, desto höher die Relevanz. Je höher die Relevanz und je länger die Verweildauer, desto größer die Chance auf bessere Rankings. Auch hierbei kann Pressearbeit und in diesem Fall noch zusätzlich Content Marketing eine wertvolle Unterstützung sein.

Was bedeutet das im Zeitalter fortschreitender Digitalisierung? Eines hat die Corona Krise unzweifelhaft offengelegt: Unternehmen, die im Internet gut aufgestellt sind haben einen klaren Wettbewerbsvorsprung. Deutschland ist hier noch nicht sehr weit fortgeschritten, was für kleine Unternehmen eine riesige Chance bedeutet. Es ist noch Zeit, sich diese Chance nutzbar zu machen. Aber, Sie müssen handeln. Jetzt!

