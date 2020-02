Online prickelt es mit Le Contesse Prosecco Porta Leone

Die neue Premium Prosecco Linie

Prosecco hat eine eigene Fan Gemeinde, genauso wie Winzersekt oder Champagner. Das kommt der ganz eigenen Charakteristik, die Prosecco Schaumweine besitzt. Nur Schaumwein und Perlwein aus Venetien, der aus der Rebsorte Glera vinifiziert wurde darf sich Prosecco nennen.

Proseccos sind fruchtiger und Geschmacksintensiver als andere Schaumweine. Mit ihrer prickelnden Frucht verführen sie einen bei feierlichen Anlässen und besonderen Momenten.

Le Contesse ist eine der angesehensten Prosecco-Erzeugerinnen Italiens. Der Inhaber des Weinguts, Loris Bonotto, kaufte im Jahr 1976 ein Stück Land von den Gräfinnen Tiepolo von Venedig um darauf Weinbau zu betreiben. Die adelige Herkunft war Namensgeber für die Prossecos. Der Weingutsname “Le Contesse” bedeutet auf Deutsch “Die Gräfin”.

Das Portfolio von “Le Contesse” ist groß und die Proseccos haben Ihre Liebhaber in Deutschland und überall auf der Welt bereits gefunden. Jetzt startet Le Contesse Ihre neue Premium Linie “Porta Leone”. In dieser Linie gibt es 4 Proseccos. Einmal den “Porta Leone Prosecco Spumante Extra Dry DOC”, der ideale Begleiter für alle Festlichkeiten. Den Jahrgangsprosecco “Porta Leone Prosecco Spumante Brut Treviso Millesimato DOC”, trockener und eleganter im Stil. Den “Porta Leone Pinot Rosa Spumante Brut”, ein fruchtiger Rose-Schaumwein aus Venetien, der nicht Prosecco heißt, da er nicht aus Glera vinifiziert wurde. Und zu guter Letzt gibt es in dieser Premium Linie noch den “Porta Leone Prosecco Spumante Brut Biologico DOC”, ein Bio Prosecco, der nachhaltig ist und mit feinem Moussex daherkommt.

Der Online Versender genuss7 ist stolz die Proseccos der Porta Leone Linie exklusiv für den deutschen Markt zu vertreiben. Erhältlich sind diese Schaumweine Online unter der URL: www.genuss7.de/portaleone In die Linie Porta Leone kommen nur die Besten Trauben von Le Contesse. Aufmachung und Inhalt lassen keine Wünsche offen und zur Einführung gibt es bei genuss7 Sonderpreise auf diese Artikel.

Weitere Informationen zu Le Contesse und Porta Leone findet man unter der URL: https://www.le-contesse-prosecco.de

Neben den Porta Leone Proseccos führt genuss7 auch den Frizzante von Le Contesse, den Pinot Grigio als Frizzante, den Spumante Bonny Millesimato und den Pinot Rosa Frizzante Marca Trevigiana IGT, einen Rose Frizzante aus Venetien. Neben den 0,75 Liter Flaschen, gibt es von einigen Porta Leone Schaumweinen 0,2l Piccolo Fläschchen zu erwerben. Auch in der ausgewählten gehobenen Gastronomie ist dieser Schaumwein zu finden.

Gastronomen wenden sich in Deutschland an genuss7 für den Bezug dieses Premium Proseccos.

genuss7.de GmbH ist ein Online-Weinversand, der seit 2007 auf dem Markt ist.

Der Shop glänzt durch viele Funktionen und Informationen, die nicht von der Stange sind, sondern individuell zusammen getragen wurden. So gibt es zu fast jedem der Weine auch Informationen per Video, sowie Background Informationen über das Weingut und die Lagen.

Die große Auswahl, die günstigen Preise und der sehr schnelle Versand runden das Einkaufserlebnis ab.

Kontakt

genuss7.de GmbH

Guido Lindemeyer

Im Vogelsang 17

71101 Schönaich

07031 463 86 42

presse@genuss7.de

http://www.genuss7.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.