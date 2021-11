Online Lesungen: 2. BuchBazaar: Autorinnen lesen Bücher, die wirken

„Lieber Gott, ich hätte da mal eine Frage …“ oder „Am Anfang dauert es länger, bis es schneller geht“ entführen die Zuhörer:innen unserer Online Lesungen in eine neue Welt, genauso wie die „Die Löffelliste und wie man am Jakobsweg gekonnt scheitert“ zeigt, dass es auch anders als „normal“ geht. Und wenn Abalone in der Nacht in die grünen Augen eines echten Tigers blickt, wollen wir alle wissen, wie es dazu kommen konnte.

Woran entscheiden wir, ob wir ein Buch lesen wollen oder nicht? Meist ja am Klappentext – doch oft schwanken wir dann immer noch. Was wirklich den Ausschlag gibt, ob wir ein Buch kaufen, um es selber zu lesen oder zu verschenken, ist: Wenn wir die Autorin selber kennen oder sie bei einer Online Lesung gehört und sie sogar gesprochen haben!

Hinter jedem Wort steckt eine ganze Welt

Genau hier setzt der 2. BuchBazaar an, der auch 2021 wieder online geführt wird. Zwischen 08. und 12.12.2021 lesen unsere Autorinnen ihre Bücher, die wirken und laden interessierte Zuhörer:innen herzlich ein, sich ein kostenfreies „Ticket“ zu holen.

An diesen Tagen finden unsere Zuhörer:innen spannende interaktive Lesungen und Vortragslesungen, die Einblicke in die Bücher und ein Gefühl für die Autorin bieten. Das Themenspektrum geht von Persönlichkeitsentwicklung, Selbstwert zu Gedichten, Businessthemen und Bücher für junggebliebene Erwachsene.

Initiatorin Eva Laspas über den BuchBazaar der Online Lesungen: „Ursprünglich sollte es wie ein Marktplatz sein, wo man Autorinnen, die in erster Linie Unternehmerinnen sind, und erst in zweiter Linie einen Ratgeber geschrieben haben, auf einer anderen Ebene kennenlernen kann. Da das im Moment offline nicht möglich ist, machen wir so viel davon Online, wie möglich ist. Und eingekuschelt in eine warme Decke, mit seinem heißen Lieblingsgetränk einem Buchauszug oder spannenden Thema lauschen, das hat auch etwas!“

Lesungen: Lasst uns hinter die Buchcover schauen

Und Autorinnen entdecken. Wie ist ihre Geschichte zum Buch, wie ist es entstanden und wie war der Weg? Erst wenn wir die Geschichte des Menschen hören, der hinter „dem Cover“ steckt, verstehen wir das Buch so richtig.

Wenn wir von der Lesung, dem kleinsten Ausschnitt eines Buches fasziniert sind, wissen wir – das Buch wir uns mehr geben, als es anderen Leser:innen gibt. Wir kennen die Autorin, sie hat uns mit in ihre Welt genommen …

Aus diesem Grund macht es Sinn, sich beim BuchBazaar seine liebsten Programmpunkte auszuwählen, es sich vor PC, Tablet oder mit dem Smartphone auf dem Sofa gemütlich zu machen und Geschichten zu lauschen. Wie früher bei Omama.

Infos zum 2. BuchBazaar der Online Lesungen

28 Autorinnen lassen uns in diesem Jahr auf ganz besondere Weise in ihre Büchern blicken und gestalten interaktive Lesungen. Wir freuen uns mit Christine Carus, Ulrike Parthen, Anni Krug, Franziska Kröger, Antje Grube, Birgit Bacher, Marta Wirtenberger, Christine Li, Gisa Steeg, Daniela Landgraf, Christine Bieber, Alexandra Bilko-Pflaugner, Claudia Kloihofer, Bianka Maria, Seidl Petra, Stössel Franziska, Hülshoff, Tanja Hug, Nicole Bergmann, Sylvia Annett Bräuning, Carmen C. Haselwanter, Annett Schulz, Martina Bubl-Porro, Elisabeth Franziska Schanik, Carolyn Seen, Cornelia Richter, Mylgia van Uytrecht, Kerstin Mohr zusammenzuarbeiten!

Kostenfreies Ticket unter: https://www.festivaldersinne.info/buchbazaar-kostenfreie-tickets/