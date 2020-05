Online-Kongress “Mitarbeitergewinnung im Handwerk” am 9. Mai

Am 09. Mai 2020 wird die erste große Studie zur Arbeitgeber-Attraktivität von Handwerksbetrieben im Münsterland auf einem Online-Kongress präsentiert.

Der Fachberater für Belegschaftsversorgung FELIX SIROTEK und die Agentur für Kommunikation REGENREICH haben mit der Pilotstudie “Arbeitgebermarke Handwerk MS 2019/2020” erfasst, wie “Employer Branding” von Handwerksunternehmen zur Mitarbeiterbindung und -gewinnung genutzt wird.

Die Studie wird am Samstag, 9. Mai 2020, von 10 bis 12 Uhr auf einem Online-Kongress erstmalig vorgestellt. Mit Impulsvorträgen aus Handwerk, Wirtschaft und Wissenschaft wird auf Basis der Studienergebnisse die Frage beantwortet, wie Handwerksunternehmer qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und ihre besten Mitarbeiter langfristig binden können.

Erste große Studie zum Thema “Mitarbeiter-Marketing im Handwerk”

Bei der von Felix Sirotek und Regenreich durchgeführten Studie handelt es sich um die erste größere Untersuchung zur Arbeitgeber-Attraktivität des Handwerks. Für die Studie wurden 62 Unternehmen aus 27 Handwerkbereichen umfassend zu ihrer Selbstwahrnehmung als Arbeitgeber und zu ihren Aktivitäten im Mitarbeiter-Marketing befragt.

Erste Ergebnisse, die aus der Studie veröffentlicht wurden, zeigten, dass auch im Münsterland viele Firmen in einem scharfen Wettbewerb um qualifizierte Mitarbeiter stehen: Mehr als die Hälfte der Befragten gaben an, dass ihnen in den letzten 12 Monaten ein Mitarbeiter von Konkurrenten aus der Region abgeworben wurde. Bei gut einem Viertel kam dies sogar mehr als einmal vor.

Online-Kongress statt Live-Veranstaltung

Ursprünglich sollte die Vorstellung der Studie im Rahmen einer Konferenz vor Ort in Münster stattfinden. “Aufgrund der Coronavirus-Beschränkungen präsentieren wir die Studie und unsere Fachbeiträge im Rahmen eines kompakten Online-Events. Dieses Format bietet auch die Chance, Interessierte aus weiter entfernten Regionen begrüßen zu können.”, erläutert Felix Sirotek das innovative Format.

Der rund zweistündige Kongress findet als Zoom-Meeting statt. Die Teilnahme ist von einem Smartphone, PC oder Tablet möglich. Neben der Vorstellung der Studie und der Vorträge wird es eine umfangreiche Frage-und-Antwort-Runde geben. Handwerksbetriebe und Experten können sich so zu konkreten Fragestellungen der Teilnehmer per Video-Konferenz austauschen.

Im Fokus: Wie Handwerksunternehmer qualifizierte Mitarbeiter gewinnen und langfristig binden können.

Die Beiträge der Speaker und die anschließende digitale Podiumsdiskussion befassen sich aus verschiedenen Perspektiven mit dem Hauptanliegen der Mitarbeitergewinnung und Mitarbeiterbindung. Mit dem Titel “Die einfachste Methode wie Handwerksunternehmen Mitarbeiter binden und gewinnen” hält Felix Sirotek einen lösungsorientierten Vortrag. Max Julius Schmittmann, Kommunikationswissenschaftler und Inhaber von Regenreich, stellt die wichtigsten Erkenntnisse und Überraschungen der Studie “Arbeitgebermarke Handwerk MS 2019/2020” vor.

Weitere Vorträge befassen sich mit den praktischen Aspekten der Mitarbeitergewinnung aus Handwerkssicht sowie den Herausforderungen und Chancen für das Arbeitgebermarketing in Krisenzeiten.

Exklusiv für Teilnehmer: die komplette Studie

Jeder Teilnehmer erhält exklusiv die komplette, 16-seitige Studie ARBEITGEBERMARKE HANDWERK MS 2019 / 2020 sofort digital und nach dem Kongress gedruckt nach Hause geschickt.

Teilnahme kostenlos

Die Anmeldung zum kostenlosen Online-Kongress am 9. Mai 2020 ist möglich unter:

www.sirotek-versicherungen.de/arbeitgebermarke-handwerk-ms-konferenz

Die Agentur Felix Sirotek ist DIE Versicherungs- und Finanzagentur für Handwerksunternehmen und DER Spezialist in den Bereichen Risikomanagement, Mitarbeiterbindung und Mitarbeitergewinnung.

Unsere Mission ist es, das unternehmerische Risiko von Handwerksunternehmen zu minimieren und diese als Arbeitgebermarken zu positionieren. Sie erhalten somit Zugang zu genau den Menschen, die wirklich für sie arbeiten wollen.

Wie glauben fest daran, dass jeder Handwerksbetrieb nur einen kleinen Schritt davon entfernt ist, die richtigen Mitarbeiter für sein Unternehmen zu begeistern. Damit wird der Beruf des Handwerkers auch für den Nachwuchs endlich wieder attraktiv!

