Online Event ScaleUp 360°Corona: Managing Corporate & Legal Risk : Erreichen Sie Ihre Zielgruppe und vergrößern Sie Ihre Lead Pipeline

Start: 12.05.2020 09:00 Uhr

End: 13.05.2020 15:00 Uhr

Entry: free

get ticket



Pressemitteilung von: we.CONECT Global Leaders GmbH

Der digitale Summit zum Coronavirus für die Industrie in DACH: Managing Corporate & Legal Risk.

Berlin, 06. April 2020

Die Corona Krise. Helfen Sie Unternehmen aus dieser heraus – jeder ist unerwartet davon betroffen.

Jeder muss diese Krise bewältigen und jeder muss sich seine Zukunft sichern. Die wirtschaftlichen Folgen sind noch nicht genau abzusehen. Wie kann ein Unternehmen sich in dieser Zeit über Wasser halten? Ein Unternehmen sollte in Krisenzeiten einen genauen Plan von seinem taktischen und strategischen Management und dessen Unternehmens- und Rechtsrisiken haben. Wie sollte dies gemanagt werden und wie lässt sich die Geschäftstätigkeit in Zeiten von Corona profitabilisieren? Wir schaffen Raum für Diskussion auf unserem virtuellem Event zum Coronavirus für Industrie in DACH: Managing Corporate & Legal Risk.

Als Business Partner von ScaleUp360 Corona Managing Corporate & Legal Risk präsentieren Sie Ihre Lösungen oder Werkzeuge, zu der aktuellen Problematik der Corona-Krise, einer exklusiven Gemeinschaft von Führungskräften und Entscheidungsträgern – direkt von Ihrem Schreibtisch aus. Nutzen Sie das innovative Webinar-Format für Live-Demonstrationen oder Fallstudien, um Ihr Fachwissen vor einer exklusiven Gemeinschaft von Geschäftsinteressenten zu präsentieren.

Treten Sie dem ScaleUp 360° als Busniess Partner bei, um spezifische Marktvertikalen zu erkunden, Ihre Produkte zu vermarkten und Ihre Marke bei Ihrer Zielgruppe bekannt zu machen.

Weitere Infos:

https://www.scale-up-360.com/de/corona-managing-corporate-and-legal-risk/

Vom 12. – 13. Mai 2020 findet das Online Event ScaleUp 360° Corona: Managing Corporate & Legal Risk statt. Aus der D/A/CH Region werden unsere Teilnehmer und Partner 2 Tage lang in 12 Webinaren aktuelle und relevante Themenkomplexe besprechen und diskutieren – direkt vom Schreibtisch aus.

Themen der ScaleUp 360° Corona: Managing Corporate & Legal Risk:

-Corona-Krisen-Compliance – Aktuelle Handlungspflichten, Haftungsrisiken und Empfehlungen

-Szenario-Analyse, Folgenabschätzung und Minderungsmaßnahmen

-Kurzfristige Hebel zur Performancesteigerung & Ergebnissicherung

-Effektives Krisenmanagement & Kommunikation

-Liquidität & Wege zur kurzfristigen finanziellen Stabilisierung

-Rechtliche Folgen für Liefer- und Produktionsbeziehungen

-Personalführung & Maßnahmen zur Reduzierung von Personalkosten (Kurzarbeitergeld)

-Best Practices zur Aufrechterhaltung geschäftskritischer Bereiche (Produktion, Lieferkette)

-Aussetzung von Zahlungspflichten & Insolvenzrecht

-Datenschutz. Datensicherheit und Kontinuität des IT-Betriebs

-Präventionskonzepte und Versicherbarkeit von Liefer- und Produktionsausfällen

-Notfallpläne & Betriebliches Kontinuitätsmanagement in Produktion und Supply Chain

-Working Capital Management, Restrukturierungen & Strategische Implikationen

Wie funktionieren unsere ScaleUp”s 360°?

Erklärvideo wie Partner und Teilnehmer dabei sein können. Die Teilnahme für unsere Zuschauer ist kosatenlos. Unsere Partner profitieren von einer großen Community, ideale Plattform und etablierte Branchenexperten und Entscheidungsträger.

Über we.CONECT:

we.CONECT Global Leaders ist ein führendes Unternehmen für Wirtschaftsinformationen, das digitale Geschäftsinformationen, B2B-Veranstaltungen auf höchster Ebene, Business-Communities und unterstützende Veranstaltungstechnik an der Schnittstelle zwischen realem Geschäft, digitaler Transformation und zukünftigen Technologien und Herausforderungen entwickelt und bereitstellt.

Unsere online Events SCALEUP 360° bringt etablierte Branchenexperten und Entscheidungsträger von führenden Unternehmen zu online Events zusammen, um in interaktiven Webinar-Sessions Lösungen für geschäftskritische Herausforderungen vorzustellen und zu diskutieren. Über 100 online Events mit Schwerpunkten in den Bereichen IT, Business Transformation, Cognitive, AI, Corporate, HR, Automotive und Produktion: www.scale-up-360.com

Ihre Ansprechpartnerin für Frage und die Veranstaltung:

Elvira Orishkievich

Business Partner Marketing Manager

we.CONECT Global Leaders GmbH | Reichenberger Str. 124 | 10999

P: +49 30 52 10 70 3 – 132 | E: elvira.orishkievich@we-conect.com

we.CONECT Global Leaders ist ein führendes Unternehmen für Wirtschaftsinformationen, das digitale Geschäftsinformationen, B2B-Veranstaltungen auf höchster Ebene, Business-Communities und unterstützende Veranstaltungstechnik an der Schnittstelle zwischen realem Geschäft, digitaler Transformation und zukünftigen Technologien und Herausforderungen entwickelt und bereitstellt.

Unsere online Events SCALEUP 360° bringt etablierte Branchenexperten und Entscheidungsträger von führenden Unternehmen zu online Events zusammen, um in interaktiven Webinar-Sessions Lösungen für geschäftskritische Herausforderungen vorzustellen und zu diskutieren. Über 100 online Events mit Schwerpunkten in den Bereichen IT, Business Transformation, Cognitive, AI, Corporate, HR, Automotive und Produktion: www.scale-up-360.com

Kontakt

we.CONECT Global Leaders GmbH

Elvira Orishkievich

Reichenberger Straße 124

10999 Berlin

+49 30 52 10 70 3 – 132

elvira.orishkievich@we-conect.com

https://www.scale-up-360.com/de/corona-managing-corporate-and-legal-risk/