Online Coaching Programm für Frauen und Geld gestartet

Deutschlands Money-Mindset-Experten fragen: “Cash oder Karma?!” – Eine Frage der Einstellung!

KÖLN, 14. Januar 2021. “Cash oder Karma” – eine Entscheidung für das eine und gegen das andere? Oder geht beides? Diese Frage stellt sich heute eine ganze Generation an Sinnsuchern. So auch das gleichnamige Kölner Podcast-Duo “Cash oder Karma”, Katrin Felicitas Czorny und Martin Steinbach. Seit genau einem Jahr verfolgen sie beherzt die Mission, Frauen stark zu machen, ihre Einstellung zu Geld zu ändern und ihnen den Weg in die finanzielle Unabhängigkeit zu ebnen. Katrin und Martin, die beide mit alleinerziehenden Müttern aufgewachsen sind, wissen aus erster Hand, wie schwer es Frauen in der freien Wirtschaft haben: Stichworte Gender Pay Gap, Elternzeit, Familienplanung & Co. Jetzt kommt ihr erstes 5 Wochen Online-Coaching-Programm “UPGRADE”.

Frauen brauchen mehr Vorbilder

Katrin Czorny war lange Jahre die Zielgruppe, die die beiden Mindset-Coaches heute beraten. Sie startete ihre berufliche Karriere bei PR-Agenturen und stellte bei einer Recherche fest, dass eine Büroklammer aus Gold bei Tiffany”s mit 1500 USD wesentlich mehr wert war als ihr damaliges Monatsnetto von 800 EUR.

“Ich bin heute für andere Frauen das Vorbild, was ich damals gesucht habe. Es ist wichtig, dass gerade Frauen einen anderen Umgang mit Geld lernen, um alleine oder auch als Teil einer starken Beziehung auf eigenen Beinen zu stehen und sich ihre Unabhängigkeit zu bewahren. Es gibt genügend Erwerbsbiografien von Frauen, die mit dem Eintritt der Familienplanung enden. Die Spätfolgen erwischen zehntausende Frauen erst einige Jahre später – wie ein schlecht geworfener Boomerang.”

Der Prozess der eigenen Emanzipation hat Jahre der Persönlichkeitsentwicklung in

Anspruch genommen, bis sie sich – nach mehreren erfolglosen Versuchen – als nachhaltige

PR- und Kommunikationsspezialistin 2018 selbständig machte und anfing, selbstbewusst ihr Angebot zu bepreisen. Ihre eigene Geschichte ist das beste Lehrstück für ihre Arbeit als Money-Mindset-Coach.

Fast jeder hat ein Thema mit Geld

“Eigentlich hat doch jeder “irgendwie so ein Thema” mit Geld”, weiß Ex-Banker Martin

Steinbach aus seinen 15 Jahren als Finanzberater als sei es gestern gewesen. Der Bankkaufmann und diplomierte Betriebswirt hat der Branche 2016 den Rücken gekehrt, nachdem ihn eine persönliche Krise mit Endziel “Burnout” die Sinnfrage hat stellen lassen.

“Die Arbeit hat mir Freude bereitet, gerade wenn ich Kunden half, ihre Situation zu verbessern. Was für mich auf Dauer nicht funktioniert hat, war das System, das so unendlich schwer nur von innen heraus beeinflussbar war. Ich wollte am Ende etwas bewirken, einen echten Beitrag liefert. Das kann ich heute, indem ich zeige, dass wir es alle selbst in der Hand haben, wie wir über Geld denken und unsere persönlichen oder beruflichen Träume verwirklichen.”

Als ehemalige Führungskraft in einem Bank-Konzern hat Martin Steinbach seit 2016 fast drei Jahre lang Startup-Luft geatmet und war als Head of Corporate & Employer Brand bei einem nachhaltigen Lifestyle-Unternehmen beschäftigt. Danach ist er nahtlos in die Selbständigkeit als Markenarchitekt und freier Pressesprecher eingestiegen. Bei ihrem gemeinsamen Herzensprojekt mit Katrin Czorny seit Anfang 2020 helfen ihm seine “Feldstudien” im Bankalltag, bei denen er über Jahre beobachtet hat, wie Menschen über Geld denken, Finanzentscheidungen treffen und welche Probleme dabei regelmäßig auftreten.

Eigene Coaching-Technik: Das Boomerang-Prinzip

Das Online-Coaching Programm der beiden Business-Mentoren basiert auf dem Boomerang-Prinzip: ihre eigens entwickelte und selbst erprobte Technik für Mindset-Arbeit und vor allem für die Einstellung von Geld im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung.

“Nur etwa 5% aller geworfenen Boomerangs kommen zu ihrem Werfer zurück.

Nicht umsonst ist der “Boomerang” das Symbol unserer Arbeit. Er steht für unsere Mindset-Technik, mit der unsere Klient*innen sprichwörtlich lernen den Boomerang zu werfen – und zwar so, dass er auch wieder zu ihnen zurückkommt. Das gilt für Cash wie auch für Karma.”

Das Boomerang-Prinzip zeichnet sich dadurch aus, dass die Klient*innen Schritt für Schritt in individuellen Coaching-Einheiten oder im neuen Online-Programm “UPGRADE” durch die wichtigen Stationen geführt werden, die für eine nachhaltige Veränderung des Money-Mindsets notwendig sind. Fachlicher Input und Übungen wechseln sich in diesem strukturiert aufgesetzten Coaching-Prozess miteinander ab und werden durch regelmäßige motivierende Interventionen, bewusst provozierte Überraschungseffekte, Meditations- und Manifestationsübungen ergänzt.

Ende Januar 2021 startet 5-Wochen-Programm UPGRADE

Fast neun Monate lang haben die beiden Money-Mindset-Experten an ihrem Programm “UPGRADE” getüftelt:

“Wir haben ein Online-Programm kreiert, welches zum einen all das enthält, was uns selbst in unserem Mindset über die Jahre hinweg nach vorne gebracht hat. Zum anderen bieten wir allen eine Abkürzung, die den Weg noch vor sich haben”, so Steinbach und Czorny.

Das Coaching-Programm enthält Videos und Übungen im Selbstlern-Modus sowie auch Live-Online-Veranstaltungen im Gruppen-Coaching-Format und Spezialformate mit Spaßcharakter wie zum Beispiel eine Ordner-Party für gemeinsames Unterlagensortieren.

Mehr zum Online Coaching Programm UPGRADE.

Designprämiert zur Premiere

Im Dezember 2020 wurde “UPGRADE” bereits für sein Kursdesign im Rahmen einer DesignChallenge mit 5.000 teilnehmenden Kursanbietern prämiert. Die führende OnlinekursPlattform “elopage” mit über 100.000 gehosteten Online-Kursen hatte dazu aufgerufen.

Online-Coaching mit Live-Elementen

“UPGRADE” ist das Online-Coaching-Programm mit Live-Elementen für alle Frauen, die mehr Geld verdienen, ihre Einstellung zum Thema Geld verbessern und eine Vision von ihrem Traumleben entwickeln möchten. In 5 Wochen bekommen sie jede Menge inspirierenden und unterhaltsamen Input der beiden Mindset-Experten und MoneyCoaches Katrin Felicitas Czorny und Martin Steinbach. Das von ihnen eigens entwickelte Boomerang-Prinzip ist ihre erprobte CoachingTechnik. Das Programm startet offiziell am 31. Januar 2021 und kostet einmalig 647 EUR (zzgl. MWSt.).

Über CASH ODER KARMA

Das Experten-Duo Katrin Felicitas Czorny und Martin Steinbach berät seit 2019 wachstumsbereite Unternehmer*innen und Business-Starter*innen im Thema MoneyMindset, Businessaufbau und Markenentwicklung. Seit Ende 2019 inspirieren Deutschlands

Money-Mindset-Experten bereits über 15.000 Hörer*innen mit ihren wöchentlichen Podcast-

Folgen zu Business- und Mindset-Themen. Ihre Mission ist, Frauen beim Thema Geld im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung zur finanziellen Unabhängigkeit zu verhelfen, um persönlich frei zu sein. Dafür startet ab Ende Januar ihr 5 Wochen Online-CoachingProgramm “UPGRADE”.

Kontakt:

Steinbach & Czorny GbR

CASH ODER KARMA

Genter Str. 28

50672 Köln

Tel. 015161119000 (Martin Steinbach)

hallo@cashoderkarma.de

Cash oder Karma – Website

Das Experten-Duo Katrin Felicitas Czorny und Martin Steinbach berät seit 2019 wachstumsbereite Unternehmer*innen und Business-Starter*innen im Thema Money-Mindset, Businessaufbau und Markenentwicklung. Seit Ende 2019 inspirieren Deutschlands

Money-Mindset-Experten bereits über 15.000 vor allem weibliche Hörer*innen mit ihrem wöchentlichem Podcast CASH ODER KARMA zu Business- und Mindset-Themen.

Ihre Mission ist, Frauen beim Thema Geld im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung zur finanziellen Unabhängigkeit zu verhelfen, um persönlich frei zu sein. Dafür startet ab Ende Januar ihr 5 Wochen Online-CoachingProgramm “UPGRADE”. www.cashoderkarma.de

Firmenkontakt

CASH ODER KARMA – Steinbach & Czorny GbR

Katrin Czorny

Genter Str. 28

50672 Köln

+49 221 5540 5656

hallo@cashoderkarma.de

http://www.cashoderkarma.de

Pressekontakt

CASH ODER KARMA – Steinbach & Czorny GbR

Katrin Czorny

Genter Str. 28

50672 Köln

+49 221 5540 5656

presse@cashoderkarma.de

http://www.cashoderkarma.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.