Online Apotheke mit nachhaltigem Konzept aus Düsseldorf

Unter der Webadresse Apotree.de findet man die moderne Düsseldorfer Versandapotheke, die zur bekannten Rats-Apotheke Düsseldorf-Gerresheim gehört.

Natürlich für Düsseldorf: Online Apotheke mit nachhaltigem Konzept

Apotheken sind üblicherweise nicht als spezielle Umweltschützer bekannt. Apotree ist eine Online-Apotheke aus Düsseldorf, die dieser These durch umweltfreundliche Verfahren gegenübertritt. Zugleich ist Apotree.de, ein professioneller und zuverlässiger Partner in Sachen Beauty und Gesundheit. Neben Nachhaltigkeit und Umweltfreundlichkeit kann die Apotheke mit modernen Lösungen überzeugen, die eine schnelle und zuverlässige Arzneimittelversorgung sicherstellen. Was ist das Geheimnis der Online-Apotheke aus Düsseldorf, die bereits seit dem Jahr 1976 in Sachen Gesundheit und Schönheit unterwegs ist?

Moderne Versandapotheke mit Bezug zum Kunden

Unter der Webadresse Apotree.de findet man die moderne Düsseldorfer Versandapotheke, die zur bekannten Rats-Apotheke Düsseldorf-Gerresheim gehört. Sie steht seit ihrer Gründung im Jahr 1976 für Qualität, Service und Zuverlässigkeit. Bekannt ist das Stammhaus, die Rats-Apotheke, schon länger. Sie versorgt Privat- und Geschäftskunden seit fast einem halben Jahrhundert mit Arzneien und Dienstleistungen rund um die Gesundheit. Nicht ohne Grund besitzt sie einen ausgezeichneten Ruf bei ihren Kunden in Düsseldorf und auf der ganzen Welt. Seniorenheime, Pflegedienste und Arztpraxen vertrauen sowohl der Rats-Apotheke als auch Apotree.de in allen Kategorien der pharmazeutischen Versorgung und setzen dabei auf die Fachkunde und lösungsorientierte Hilfe der Experten.

Maxime Apotree.de: Maximale Gesundheit

Die Versandapotheke für Düsseldorf und Umgebung Apotree.de verbindet diese Werte mit den Vorzügen einer zuverlässigen und schnellen Versandapotheke. Der Fokus liegt dabei immer auf der Gesundheit der Kundinnen und Kunden. Geschwindigkeit spielt dabei eine große Rolle. Der Versand von Medikamenten und Hilfsmittel sollte immer so einfach und schnell erfolgen wie es bei Apotree.de der Fall ist. Neben einem umfassenden und schnellen Service ist es der Düsseldorfer Versandapotheke mindestens genauso wichtig, den Bezug zu ihren Kunden und zu deren Bedürfnissen zu keinem Zeitpunkt aus den Augen zu verlieren. Gerade in unserer unbeständigen, schnelllebigen und immer unpersönlicher werdenden Zeit setzt Apotree.de auf einen familiären und engen Kundenkontakt.

Same & Next Day-Konzept

Wer Medikamente oder eine Creme benötigt aber keine Zeit oder Möglichkeit hat in die nächste Apotheke zu gehen, der kann bei Apotree.de der Internetapotheke in Düsseldorf bestellen und sich den Einkauf liefern lassen. Ausgeliefert wird mit einem schnellen und klimaneutralen Botendienst. In der Regel sind die Medikamente und Beauty-Erzeugnisse schon am selben Tag beim Besteller zu Hause. Ab einem Bestellwert von zur Zeit 39 € ist die Botenlieferung kostenfrei. Und wer auf Rezept bestellt, hat immer einen kostenfreien Versand. Die Bestellung von verschreibungspflichtigen Arzneimitteln ist auch per Foto möglich. Das Originalrezept braucht man dann einfach nur dem Botenfahrer mitgeben. Geliefert wird im Übrigen an sechs Tagen in der Woche, also auch am Samstag. Wird die Bestellung am nächsten Tag benötigt, steht dafür der Next Day Service zur Verfügung.

Umfassende Beratung und nachhaltige Lieferung

Zum Service der Apoteree.de gehört ein freundliches und hilfsbereites Team. Es steht den Kundinnen und Kundenbei allen Fragen beratend zur Seite, ganz gleich, ob es sich um Fragen zum Versand oder um die Hilfe zu einem bestimmten Produkt handelt. Erreicht werden kann die Apotheke Düsseldorf persönlich, per Mail oder über das Telefon. Die Beratung ist auf jeden Fall fachkundig und umfassend. Um noch einmal auf die Nachhaltigkeit zurückzukommen: Der klimaneutraler Versand und die E-Mobilität ist ein wichtiger und essenzieller Ansatz der Internet Apotheke. Vor allem im Bereich der Botenlieferung geht die Apotheke Düsseldorf mit großen Schritten voran. Die gesamte Lieferflotte besteht ausschließlich aus E-Autos. Zusammen mit dem einzigartigen und sofort wiedererkennbaren Look, setzt Apotree.de ein ausdrucksstarkes Zeichen in Düsseldorf und Umgebung.

Web & Marketing Agentur.

Firmenkontakt

UDLIS Studio

Mihajlo Udlis

Weismantelweg 3

51109 Köln

+4917656542585

1@udlis.com

https://udlis.com

Pressekontakt

Rats-Apotheke Inhaberin Biana Silbermann e.K

Biana Silbermann

Gräulinger Str. 3

40625 Düsseldorf

0211 822 088 60

service@apotree.de

https://www.apotree.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.