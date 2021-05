OnePlus zeigt: Das fotografieren die Deutschen gerne

OnePlus #TrueColors-Kampagne mit überraschenden Ergebnissen

Wer denkt, dass in Deutschland am häufigsten die geliebten Haustiere oder Autos fotografiert werden, der liegt falsch. Die Analyse von mehr als 11.400 Aufnahmen zeigt, dass Deutsche Naturliebhaber und nahezu besessen vom Himmel und von Pflanzen sind. Und zwar so sehr, dass sie sogar mehr Bilder von Wolken machen als von ihren Hunden.

Die OnePlus 9 Serie wurde gemeinsam mit Hasselblad entwickelt und nimmt sehr natürliche Farbfotos auf. Mit der OnePlus 9 Serie hat sich OnePlus mit seiner Community auf die Suche nach den „True Colors“ der Welt gemacht. Nach mehr als einem Monat der Suche, mit mehr als 100.000 eingereichten Bildern, von Finnland bis Rumänien, ist OnePlus nun am Ende dieser Mission angelangt. OnePlus hat den Inhalt der geteilten Bilder analysiert und das Ergebnis überrascht.

Deutsche sind wahre Naturliebhaber: Auf 53 Prozent der Fotos aus Deutschland findet sich der Himmel wieder und auf 52 Prozent Pflanzen – der Frühling wurde besonders gerne dokumentiert. Selbst, wenn das Wetter nicht mitspielte, war das kein Grund, das Smartphone nicht zu zücken: Auf 33 Prozent der Bilder sind Wolken zu sehen. Spaziergänge lieferten zahlreiche Motive: 32 Prozent der Bilder zeigen Bäume, 29 Prozent allgemeine Naturlandschaften und 15 Prozent Gebäude. Doch der beste Freund des Menschen, der Hund, befindet sich nur in acht Prozent der Bilder und auch wenn Deutschland weltweit als Autoland bekannt ist, fanden sich diese nur in fünf Prozent der Bilder wieder.

Die am meisten in deutschen Fotos vorkommende Farbe ist grau – in drei unterschiedlichen Schattierungen (#7E7576, #87898e, #777A73). In vier Prozent der Bilder fand sich die Farbe Lila.

Es ist noch Zeit, mitzumachen und die Ergebnisse zu den häufigsten Farben und den beliebtesten Motiven zu beeinflussen. Teilnehmer können ein OnePlus 9 Pro und eine Reise gewinnen, um die True Colors der Welt zu entdecken. Um teilzunehmen, wird ein Bild auf Instagram gepostet und der #TrueColorsGermany verwendet.

Methodik

Die Daten aus unserer Statistik stammen aus Bildern, die mit dem Hashtag #TrueColors auf Instagram gepostet wurden, sowie aus Daten der True Colors Scanner-App, die über einen Zeitraum von sechs Wochen gesammelt wurden. Insgesamt hat OnePlus 21.030 Bilder weltweit analysiert. Aus Deutschland wurden mehr als 11.400 Bilder analysiert, um die oben genannten Erkenntnisse zu gewinnen.

Die Daten stammen aus zehn verschiedene Standorten: Benelux, Deutschland, Dänemark, Finnland, Schweden, Großbritannien, Frankreich, Indien, Polen und Rumänien.

OnePlus ist ein global agierender Anbieter von Mobiltechnologie, der konventionelle Technologiekonzepte in Frage stellt. Der Leitgedanke von OnePlus lautet „Never Settle“ – daran orientiert sich das Unternehmen konsequent bei der Entwicklung neuer leistungsfähiger Highend-Geräte mit einem einzigartigen Design. Der Erfolg von OnePlus basiert in großen Teilen auf dem engen Zusammenschluss mit der Anwender-Community und Fans, die wertvollen Input für neue Entwicklungen liefern.

