OnePlus Nord CE 5G: Die Core OnePlus Erfahrung

Ein großartiges Alltags-Smartphone, das etwas mehr ist, als man erwartet

Heute enthüllt die globale Technologiemarke OnePlus eine neue Ergänzung der OnePlus Nord Produktlinie:Das OnePlus Nord CE 5G (Core Edition). Das neueste Mitglied des Nord-Smartphone-Portfolios baut auf den Kernaspekten des Nord-Erlebnisses auf und bietet leistungsstarke Funktionen zu einem günstigeren Preis – alles verpackt in einem schönen Design.

Das Nord CE kombiniert erstklassige Hardware-Features, darunter eine vielseitige 64-MP-Dreifach-Kamera, ein 90-Hz-Fluid-AMOLED-Display, einen leistungsstarken Snapdragon 750G 5G-Prozessor, das verbesserte Warp Charge 30T Plus und das für OnePlus typische schnelle sowie reibungslose OxygenOS 11 für ein fantastisches Nutzererlebnis im Alltag.

„Das OnePlus Nord CE 5G ist der nächste Schritt in unserem Engagement, großartige Technologie mit der Welt zu teilen“, sagt Pete Lau, Gründer und CEO von OnePlus. „Der „Never Settle“-Spirit treibt uns an, eine bessere Erfahrung im Vergleich zu dem zu bieten, was in jedem Preissegment verfügbar ist. Das Nord CE ist die neueste Ergänzung der OnePlus Nord-Produktlinie, die ein großartiges Alltagserlebnis bietet und gleichzeitig die OnePlus Qualität beibehält, die unsere Nutzer schätzen.“

Die „Fast und Smooth“-Erfahrung

Das OnePlus Nord CE 5G kommt mit einem 4.500mAh Akku, fast 10 Prozent größer als das ursprüngliche OnePlus Nord, aber dank der verbesserten Warp Charge 30T Plus-Ladetechnologie lädt der Akku immer noch von 0 auf 70 Prozent in nur einer halben Stunde. Wie alle OnePlus Geräte reduziert auch das Nord CE die Zeit, die bei 100 Prozent Ladezustand verbracht wird, um die Qualität des Akkus beim Laden über Nacht langfristig zu erhalten.

Das Nord CE wird von der Qualcomm® Snapdragon™ 750G 5G Mobile Platform angetrieben, die dank der Kryo 570 CPU und der Adreno 619 GPU einen 20 prozentigen CPU- und zehn prozentigen GPU-Boost gegenüber der Vorgängerplattform bietet. Die fortschrittliche KI-Engine bietet den Nutzern zudem ein unglaublich flüssiges und intuitives Erlebnis, vom erweiterten Gaming bis zum verbesserten Voice-Chat.

Auf dem Nord CE ist OxygenOS 11 vorinstalliert, die bisher schnellste und reaktionsschnellste Software von OnePlus. OxygenOS 11 bietet signifikante Verbesserungen von beliebten Funktionen wie dem Dark Mode, dem Zen Mode und ein neues Always On Display (AOD). Darüber hinaus wurde OOS 11 dank neu positionierter Touch-Bedienelemente und einem einfachen, aber kühnen Design für die Bedienung mit einer Hand optimiert.

Leistungsstarke Essentials

Das Nord CE verfügt über eine leistungsstarke Dreifach-Kamera auf der Rückseite, inklusive einer 64-MP-Hauptkamera mit einer großen f/1.79-Blende, die gestochen scharfe, hochauflösende Bilder und Details in hellen Lichtverhältnissen aufnimmt, sowie einem 119°-Ultraweitwinkelobjektiv für mehr Vielseitigkeit. Auf der Vorderseite verfügt das Nord CE über eine 16-MP-Kamera für die Aufnahme von Selfies.

Wie auch alle OnePlus Flaggschiff-Modelle kommt das Nord CE mit Nightscape für bessere Aufnahmen bei schlechten Lichtverhältnissen. Diese unverzichtbare Funktion für Nachtaufnahmen nimmt bis zu acht Bilder mit unterschiedlichen Belichtungen auf und fügt sie zusammen, um klarere, hellere und aufregenedere Fotos zu erzeugen.

Das Nord CE verfügt zudem über ein 6,43-Zoll-AMOLED-Display mit 90 Hz.HDR10+ bietet lebendige Farben, um ein immersives und angenehmes Seherlebnis zu gewährleisten.

Das OnePlus Erlebnis

Mit einer Dicke von 7,9 mm und einem Gewicht von 170 g ist das Nord CE 5G das dünnste OnePlus Gerät seit dem OnePlus 6T. Aber schmaler bedeutet nicht weniger. Das Nord CE verfügt über zusätzliche Funktionen, wie einen 3,5-mm-Kopfhöreranschluss. Das Nord CE ist in drei Farbvarianten verfügbar:Charcoal Ink, Silver Ray und Blue Void,Letzteres mit einem fingerabdruckresistenten, matten Finish, das aus jedem Blickwinkel eine neue Farbnuance offenbart.

Wie alle OnePlus Flaggschiff-Geräte erhält das Nord CE zwei Jahre lang Software-Updates und drei Jahre lang Sicherheits-Updates.

Das OnePlus Nord CE 5G in AR erleben

Im Jahr 2020 veranstaltete OnePlus die weltweit erste AR-Produktvorstellung, um das OnePlus Nord zu enthüllen und ermöglichte es den Nutzern, von zu Hause aus an der Veranstaltung teilzunehmen. Auch das OnePlus Nord CE 5G erhält eine AR-integrierte Präsentation: Nutzer können ein Gefühl für das brandneue Nord CE durch ein Web-AR-Erlebnis bekommen.

Sie können die drei atemberaubenden Farbvarianten des Nord CE aus nächster Nähe sehen, zusammen mit dem verbesserten Warp Charge 30T Plus. Darüber hinaus bietet das Erlebnis eine Code Breaker Challenge, bei der Nutzer die Chance haben, ein Nord CE Gerät zu gewinnen, wenn sie den Passcode des virtuellen Geräts knacken. Weitere Details sind unter https://forums.oneplus.com/threads/experience-oneplus-nord-ce-5g-in-ar-right-now.1451075/ zu finden.

Nutzer können vom 10. Juni bis zum 30. Juni 2021 an dem AR-Erlebnis teilnehmen. Das AR-Erlebnis kann durch den Besuch von nord-ar.oneplus.com aktiviert werden. Weitere Updates dazu sind auf dem OnePlus Nord Instagram-Konto (@oneplus.nord) und auf nord-ar.oneplus.com zu finden.

Preise und Verfügbarkeit

Das OnePlus Nord CE 5G wird ab dem 21. Juni 2021 in Europa auf OnePlus.com, Amazon.de, Sparhandy.de und DeinHandy.de zum Verkauf angeboten. Zuvor erhält die OnePlus-Community die exklusive Möglichkeit, das OnePlus Nord CE 5G im Rahmen des Core Sales auf OnePlus.com vorzeitig zu erwerben und zwar ab dem 10. Juni um 16:25 Uhr bis zum 12. Juni 2021 um ein Uhr nachts. OnePlus-Community-Mitglieder können den Link zur Produktseite von OnePlus Nord CE 5G besuchen, um ihre Bestellungen aufzugeben. Alle Community-Mitglieder, die das OnePlus Nord CE 5G während des Core Sales-Zeitraums erwerben, gehören zu den ersten, die das neue Gerät ab dem 14. Juni vorzeitig erhalten. Danach beginnen die Vorbestellungen auf OnePlus.com, ab dem 12. Juni um 11.00 Uhr. Auf Amazon.de beginnen die Vorbestellungen für das OnePlus Nord CE 5G am 10. Juni um 16:45 Uhr.

6GB / 128GB | Charcoal Ink | 299Euro | Exklusiv auf oneplus.com | 21. Juni

8GB/ 128GB|Blue Void / Charcoal Ink | 329Euro | OnePlus.com, amazon.de, DeinHandy.de, Sparhandy.de,| 21. Juni

12GB / 256GB | Blue Void / Charcoal Ink / Silver Ray | 399Euro | OnePlus.com, amazon.de, DeinHandy.de (außer Silver Ray), Sparhandy.de (außer Silver Ray) | 21. Juni

OnePlus ist ein global agierender Anbieter von Mobiltechnologie, der konventionelle Technologiekonzepte in Frage stellt. Der Leitgedanke von OnePlus lautet „Never Settle“ – daran orientiert sich das Unternehmen konsequent bei der Entwicklung neuer leistungsfähiger Highend-Geräte mit einem einzigartigen Design. Der Erfolg von OnePlus basiert in großen Teilen auf dem engen Zusammenschluss mit der Anwender-Community und Fans, die wertvollen Input für neue Entwicklungen liefern.

