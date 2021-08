Olympiastadion Berlin entscheidet sich für Extreme Networks als offiziellen Anbieter von Wi-Fi-Lösungen

Erste und umfassendste End-to-End-Implementierung eines Public Wi-Fi 6-Netzwerks in einem europäischen Stadion ermöglicht fortschrittliche digitale Fan-Erlebnisse

FRANKFURT A.M./SAN JOSE, 24. August 2021 – Extreme Networks, Inc. (Nasdaq: EXTR), ein Anbieter cloudbasierter Netzwerklösungen, gibt bekannt, dass das Unternehmen offizieller Wi-Fi-Lösungsanbieter für das Olympiastadion in Berlin sein wird. Gemeinsam mit seinem langjährigen Partner PKN Datenkommunikations GmbH (PKN) wird Extreme in Vorbereitung auf die Fußball-Europameisterschaft 2024 (EURO 2024) ein leistungsstarkes Wi-Fi 6-Netzwerk implementieren, das die hohen Anforderungen der Union of European Football Associations (UEFA) an den Veranstaltungsort und seine Netzwerkinfrastruktur erfüllt.

Das denkmalgeschützte Olympiastadion, Teil des Berliner Olympiaparks, wurde am 1. August 1936 eröffnet. Es ist mit 74.475 Sitzplätzen eines der größten Stadien in Deutschland und einer der weltweit renommiertesten und vielseitigsten Veranstaltungsorte für Sport- und Unterhaltungsveranstaltungen. Das Public Wi-Fi 6-Netzwerk wird die erste und größte Implementierung in einem europäischen Stadion sein. Damit können zukünftig die anspruchsvollen Konnektivitätsanforderungen von Zuschauern, Mitarbeitern und Medienvertretern bei Fußballspielen, Konzerten und internationalen Sport- und Großereignissen erfüllt werden. Darüber hinaus werden geschäftskritische Abläufe und Back-of-House-Systeme unterstützt.

Die wichtigsten Vorteile auf einen Blick

– Leistungsstarkes Wi-Fi für ein verbessertes Fan-Erlebnis: Mit ExtremeSwitching™ und mehr als 1.000 ExtremeWireless™-Access Points im gesamten Stadion und auf dem Gelände kann das Olympiastadion Berlin eine nahtlose, sichere Wi-Fi-Konnektivität und stabilere Verbindungen für die Nutzung sozialer Medien, von Videostreaming und anderen Apps in Echtzeit ermöglichen, einschließlich Point-of-Sale-Anwendungen und mobilem Ticketing.

– Sichere, skalierbare Konnektivität: Extreme Fabric Connect™ ist eine leistungsstarke und flexible Lösung zum Planen, Errichten, Verwalten und Troubleshooting von Netzwerken und bietet der IT-Abteilung eine einfache und flexible Möglichkeit zur Bereitstellung neuer Services. Dazu gehören die automatische Konfiguration neuer Access Points und die Möglichkeit zur Segmentierung des Netzwerks, um den Komfort für Geschäftsanwender und Fans zu gewährleisten. Die Onboarding- und Analysesoftware ExtremeGuest bietet Zuschauern einen nahtlosen Zugang zu Wi-Fi-Gästediensten mit einem einfachen Anmeldeverfahren und integrierten Schnittstellen für soziale Medien.

– Vereinfachtes Netzwerkmanagement und Wartung: Die lokale Managementsoftware von Extreme ermöglicht es dem Olympiastadion, die Netzwerkinfrastruktur über einen einzigen Zugangspunkt über virtualisierte und Cloud-Umgebungen zu verwalten. Dadurch gewinnt das IT-Team einen vollständigen Überblick über das Netzwerk und kann Dienste einfacher bereitstellen, skalieren und verwalten, was zu einer gesteigerten Verfügbarkeit führt.

– Insights und Analytics in Echtzeit: Die ExtremeAnalytics™-Software liefert einen detaillierten Einblick in die Interaktion von Nutzern, Geräten und Anwendungen mit dem Wi-Fi-Netzwerk. Der Zugang zu solchen wesentlichen Besucherdaten ermöglicht es, wertvolle Erkenntnisse über die Netzwerknutzung zu gewinnen und die Kapazitäten des Netzwerks zu optimieren, um das Erlebnis für Zuschauer und Mitarbeiter noch besser zu gestalten.

Timo Rohwedder, CEO, Olympiastadion Berlin GmbH

„Eine wichtige Voraussetzung für hochmoderne Veranstaltungsorte wie den unseren ist eine zuverlässige, schnelle und sichere drahtlose Netzwerkverbindung für Zehntausende gleichzeitiger Nutzer. Extreme hat einen hervorragenden Ruf, wenn es um Lösungen und Dienstleistungen geht, die sichere, qualitativ hochwertige, vernetzte Erlebnisse im Veranstaltungsort liefern. Unsere hohen Erwartungen wurden voll erfüllt. Mit unserem neuen, High-Density Wi-Fi 6-Netzwerk können wir innovativeTechnologien wie kontaktlose und bargeldlose Bezahlsysteme einführen. Damit sind wir gerüstet, auch weiterhin große Namen aus der Sport- und Unterhaltungsbranche an unserem Veranstaltungsort willkommen zu heißen und den Besuchern ein unvergessliches Erlebnis zu bieten.“

Ed Meyercord, President & Chief Executive Officer, Extreme Networks

„Unsere Netzwerklösungen bilden die Grundlage für außergewöhnliche Fanerlebnisse in Stadien auf der ganzen Welt. Das Olympiastadion Berlin ist eine bekannte Veranstaltungsstätte und wird von einem hochmodernen Wi-Fi 6-Netzwerk profitieren, das das Fanerlebnis bereichert und gleichzeitig einfach zu verwalten, zu handhaben und zu skalieren ist. Wir fühlen uns geehrt, als offizieller Anbieter von Wi-Fi-Lösungen für das Olympiastadion Berlin ausgewählt worden zu sein und freuen uns darauf, dem Stadion dabei zu helfen, das digitale Erlebnis bei Unterhaltungs- und Sportveranstaltungen zu bereichern.“

Über Extreme Networks

Die Lösungen und Services von Extreme Networks, Inc. (EXTR) bieten Unternehmen und Organisationen auf sehr einfache Weise hervorragende Netzwerkerfahrungen, die sie in die Lage versetzen, Fortschritte zu erzielen. Durch den Einsatz von Machine Learning, Künstlicher Intelligenz (KI), Analytik und der Automatisierung erweitern sie damit die Grenzen der Technologie. Weltweit vertrauen über 50.000 Kunden auf die cloudbasierten End-to-End Netzwerklösungen sowie die Services und den Support von Extreme Networks, um ihre digitalen Transformationsinitiativen zu beschleunigen und nie zuvor dagewesene Ergebnisse zu erreichen.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://de.extremenetworks.com/

Folgen Sie Extreme auf Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Xing und LinkedIn.

Extreme Networks, ExtremeSwitching, ExtremeCloud, ExtremeWireless und das Logo von Extreme Networks sind Marken oder eingetragene Marken von Extreme Networks, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern. Andere hier aufgeführte Marken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

Extreme Networks

Miryam Quiroz Cortez

– –

– –

+44 (0) 118 334 4216

mquiroz@extremenetworks.com

https://de.extremenetworks.com/

Pressekontakt

Lucy Turpin Communications

Alisa Speer und Eva Hildebrandt

Prinzregentenstraße 89

81675 München

+49 89417761-29/-14

Extreme@Lucyturpin.com

https://www.lucyturpin.de/

Bildquelle: © Friedrich Busam & Olympiastadion Berlin GmbH